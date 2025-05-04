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Силы обороны уничтожили два укрытия вместе с живой силой врага на Сумском направлении. ВИДЕО
Пограничники "Сталевого кордону" нанесли прицельный удар FPV-дронами по позициям захватчиков. Как следствие, уничтожено два укрытия вместе с живой силой врага на Сумском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
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Trevo Trow
показать весь комментарий04.05.2025 17:06 Ответить Мне нравится 1
Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий04.05.2025 17:28 Ответить Мне нравится 0
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