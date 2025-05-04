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Силы обороны уничтожили два укрытия вместе с живой силой врага на Сумском направлении. ВИДЕО

Пограничники "Сталевого кордону" нанесли прицельный удар FPV-дронами по позициям захватчиков. Как следствие, уничтожено два укрытия вместе с живой силой врага на Сумском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Смотрите: Бойцы 3 ОШБр зачистили позиции вражеской пехоты и ликвидировали российских захватчиков. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19358) Госпогранслужба (6463) уничтожение (7010)


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Земля сортиром під@расам.
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04.05.2025 17:06 Ответить
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показать весь комментарий
04.05.2025 17:28 Ответить
 
 