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Сили оборони знищили два укриття разом із живою силою ворога на Сумському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники "Сталевого кордону" завдали прицільного удару FPV-дронами по позиціях загарбників. У результаті – знищено два укриття разом із живою силою ворога на Сумському напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
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Trevo Trow
показати весь коментар04.05.2025 17:06 Відповісти Мені подобається 1
Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар04.05.2025 17:28 Відповісти Мені подобається 0
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