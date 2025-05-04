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Сили оборони знищили два укриття разом із живою силою ворога на Сумському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники "Сталевого кордону" завдали прицільного удару FPV-дронами по позиціях загарбників. У результаті – знищено два укриття разом із живою силою ворога на Сумському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Дивіться: Бійці 3 ОШБр зачистили позиції ворожої піхоти та ліквідували російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) Держприкордонслужба ДПСУ (6020) знищення (7322)


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04.05.2025 17:06 Відповісти
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04.05.2025 17:28 Відповісти
 
 