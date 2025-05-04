Сили оборони знищили два укриття разом із живою силою ворога на Сумському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники "Сталевого кордону" завдали прицільного удару FPV-дронами по позиціях загарбників. У результаті – знищено два укриття разом із живою силою ворога на Сумському напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

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