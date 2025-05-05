Снайпер ГУР Минобороны ликвидирует трех оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы снайпера ГУР Минобороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинский воин уничтожает трех российских штурмовиков.

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