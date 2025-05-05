Снайпер ГУР Минобороны ликвидирует трех оккупантов. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы снайпера ГУР Минобороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинский воин уничтожает трех российских штурмовиков.
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Николай Водяной #551433
показать весь комментарий05.05.2025 12:51 Ответить Мне нравится 8
Wlad West
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Angry Ronin UA
показать весь комментарий05.05.2025 13:08 Ответить Мне нравится 11
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