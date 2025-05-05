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Снайпер ГУР Минобороны ликвидирует трех оккупантов. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы снайпера ГУР Минобороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинский воин уничтожает трех российских штурмовиков.

Смотрите: Снайпер попал в оккупанта во время боя в Часовом Яре. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Снайпер попал в оккупанта с дистанции 2070 метров. ВИДЕО

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армия РФ (19358) уничтожение (7010) снайперы (483) ГУР (438)


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Сабірайтесь свінасабакі в кучу,снайпер чучу запіздюче...
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05.05.2025 12:51 Ответить
Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.
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05.05.2025 12:57 Ответить
Хороших москалів у тепловізорний приціл не видно.
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05.05.2025 13:08 Ответить
 
 