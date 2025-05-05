Снайпер ГУР Міноборони ліквідовує трьох окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи снайпера ГУР Міноборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі український воїн знищує трьох російських штурмовиків.

Дивіться: Снайпер поцілив в окупанта під час бою у Часовому Яру. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер поцілив в окупанта із дистанції 2070 метрів. ВIДЕО