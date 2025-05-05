Снайпер ГУР Міноборони ліквідовує трьох окупантів. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи снайпера ГУР Міноборони.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі український воїн знищує трьох російських штурмовиків.
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Николай Водяной #551433
показати весь коментар05.05.2025 12:51 Відповісти Мені подобається 2
Wlad West
показати весь коментар05.05.2025 12:57 Відповісти Мені подобається 3
Angry Ronin UA
показати весь коментар05.05.2025 13:08 Відповісти Мені подобається 2
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