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Новини Відео Ліквідація російських окупантів
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Снайпер ГУР Міноборони ліквідовує трьох окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмований фрагмент бойової роботи снайпера ГУР Міноборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі український воїн знищує трьох російських штурмовиків.

Дивіться: Снайпер поцілив в окупанта під час бою у Часовому Яру. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпер поцілив в окупанта із дистанції 2070 метрів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) знищення (7322) снайпери (358) ГУР (514)


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Сабірайтесь свінасабакі в кучу,снайпер чучу запіздюче...
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05.05.2025 12:51 Відповісти
Приговор окончательный, обжалованию не подлежит.
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05.05.2025 12:57 Відповісти
Хороших москалів у тепловізорний приціл не видно.
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05.05.2025 13:08 Відповісти
 
 