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Новости Видео Визит Зеленского в Чехию Встреча Зеленского с украинской общиной в Чехии
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Зеленский встретился с украинской общиной в Праге: Уже сейчас нужно думать о послевоенном восстановлении Украины. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в рамках визита в Чехию встретились с украинской общиной в Праге.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили важность единства внутри Европы и между всеми ключевыми партнерами для справедливого окончания этой войны, адвокацию вступления Украины в ЕС и привлечения иностранных инвестиций", - рассказал президент.

Во время встречи Зеленский отметил, что уже сейчас нужно думать о послевоенном восстановлении Украины.

"Уже сейчас мы должны думать о послевоенном восстановлении Украины, привлекать государство и бизнес к совместной с партнерами работе над восстановлением в будущем", - сказал глава государства.

Он также поблагодарил украинскую общину в Чехии за "сильный голос и важную поддержку Украины".

Напомним, что в понедельник, 5 мая, президент Владимир Зеленский встретился в Праге с премьер-министром Чехии Петером Фиалой.

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Автор: 

диаспора (349) Зеленский Владимир (20493) Чехия (1723)


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Цікаво кому і навіщо прийшло на думку гаяти свій час на цю нікчему у Чехії.

Чи ЗЄ, як *****, возить масовку за собою?
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05.05.2025 23:26 Ответить
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05.05.2025 23:31 Ответить
А ***** запросто з "рибалками" спілкується. 😁

От був би ти прибиральником у Чехії. Що б тебе цікавило у зустрічі з ЗЄ?
Як би це вплинуло на твоє життя?
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05.05.2025 23:41 Ответить
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05.05.2025 23:47 Ответить
Під час зустрічі Зеленський зазначив, що вже зараз потрібно думати про повоєнну відбудову України.
------------

А нам кулі про це думати? До такого крутого корита будуть допущені не тільки лиш усі
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05.05.2025 23:29 Ответить
Про распил грошей!
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05.05.2025 23:30 Ответить
З громадою? 😁

Скоріше за все, зігнали родини дипкорпусу для масовки та й по всьому.
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05.05.2025 23:48 Ответить
Ці тексти, що пишуть Зеленьськомк, ні про що, щей щедро оплачуються за рахунок тих, перед ким Зе їх зечитує
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05.05.2025 23:52 Ответить
Не кажи Гоп! доки не перескочиш. А коли перескочиш на землю обітованну, кажи, хоч Гоп!, хоч Гоп-стоп!-все , що захочеш.
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06.05.2025 00:31 Ответить
 
 