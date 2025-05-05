Зеленский встретился с украинской общиной в Праге: Уже сейчас нужно думать о послевоенном восстановлении Украины. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в рамках визита в Чехию встретились с украинской общиной в Праге.

Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Обсудили важность единства внутри Европы и между всеми ключевыми партнерами для справедливого окончания этой войны, адвокацию вступления Украины в ЕС и привлечения иностранных инвестиций", - рассказал президент.

Во время встречи Зеленский отметил, что уже сейчас нужно думать о послевоенном восстановлении Украины.

"Уже сейчас мы должны думать о послевоенном восстановлении Украины, привлекать государство и бизнес к совместной с партнерами работе над восстановлением в будущем", - сказал глава государства.

Он также поблагодарил украинскую общину в Чехии за "сильный голос и важную поддержку Украины".

Напомним, что в понедельник, 5 мая, президент Владимир Зеленский встретился в Праге с премьер-министром Чехии Петером Фиалой.

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