Зеленский встретился с украинской общиной в Праге: Уже сейчас нужно думать о послевоенном восстановлении Украины. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в рамках визита в Чехию встретились с украинской общиной в Праге.
Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Обсудили важность единства внутри Европы и между всеми ключевыми партнерами для справедливого окончания этой войны, адвокацию вступления Украины в ЕС и привлечения иностранных инвестиций", - рассказал президент.
Во время встречи Зеленский отметил, что уже сейчас нужно думать о послевоенном восстановлении Украины.
"Уже сейчас мы должны думать о послевоенном восстановлении Украины, привлекать государство и бизнес к совместной с партнерами работе над восстановлением в будущем", - сказал глава государства.
Он также поблагодарил украинскую общину в Чехии за "сильный голос и важную поддержку Украины".
Напомним, что в понедельник, 5 мая, президент Владимир Зеленский встретился в Праге с премьер-министром Чехии Петером Фиалой.
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Чи ЗЄ, як *****, возить масовку за собою?
От був би ти прибиральником у Чехії. Що б тебе цікавило у зустрічі з ЗЄ?
Як би це вплинуло на твоє життя?
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А нам кулі про це думати? До такого крутого корита будуть допущені не тільки лиш усі
Скоріше за все, зігнали родини дипкорпусу для масовки та й по всьому.