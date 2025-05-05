Зеленський зустрівся з українською громадою в Празі: Вже зараз маємо думати про повоєнну відбудову України. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у межах візиту до Чехії зустрілися з українською громадою в Празі.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили важливість єдності всередині Європи та між усіма ключовими партнерами задля справедливого закінчення цієї війни, адвокацію вступу України до ЄС та залучення іноземних інвестицій", - розповів президент.

Під час зустрічі Зеленський зазначив, що вже зараз потрібно думати про повоєнну відбудову України.

"Вже зараз ми мусимо думати про повоєнну відбудову України, залучати державу та бізнес до спільної з партнерами роботи над відновленням у майбутньому", - сказав очільник держави.

Він також подякував українській громаді в Чехії за "сильний голос і важливу підтримку України".

Нагадаємо, що у понеділок, 5 травня, президент Володимир Зеленський зустрівся у Празі зустріч із прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою.

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