УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6614 відвідувачів онлайн
Новини Відео Візит Зеленського до Чехії Зустріч Зеленського з українською громадою в Чехії
558 8

Зеленський зустрівся з українською громадою в Празі: Вже зараз маємо думати про повоєнну відбудову України. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у межах візиту до Чехії зустрілися  з українською громадою в Празі.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили важливість єдності всередині Європи та між усіма ключовими партнерами задля справедливого закінчення цієї війни, адвокацію вступу України до ЄС та залучення іноземних інвестицій", - розповів президент.

Під час зустрічі Зеленський зазначив, що вже зараз потрібно думати про повоєнну відбудову України.

"Вже зараз ми мусимо думати про повоєнну відбудову України, залучати державу та бізнес до спільної з партнерами роботи над відновленням у майбутньому", - сказав очільник держави.

Він також подякував українській громаді в Чехії за "сильний голос і важливу підтримку України".

Нагадаємо, що у понеділок, 5 травня, президент Володимир Зеленський зустрівся у Празі зустріч із прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою.

Читайте також: Лише 15% чехів вірять у перемир’я між Росією та Україною найближчим часом, - опитування

Автор: 

діаспора (209) Зеленський Володимир (23964) Чехія (1622)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво кому і навіщо прийшло на думку гаяти свій час на цю нікчему у Чехії.

Чи ЗЄ, як *****, возить масовку за собою?
показати весь коментар
05.05.2025 23:26 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2025 23:31 Відповісти
А ***** запросто з "рибалками" спілкується. 😁

От був би ти прибиральником у Чехії. Що б тебе цікавило у зустрічі з ЗЄ?
Як би це вплинуло на твоє життя?
показати весь коментар
05.05.2025 23:41 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2025 23:47 Відповісти
Під час зустрічі Зеленський зазначив, що вже зараз потрібно думати про повоєнну відбудову України.
------------

А нам кулі про це думати? До такого крутого корита будуть допущені не тільки лиш усі
показати весь коментар
05.05.2025 23:29 Відповісти
Про распил грошей!
показати весь коментар
05.05.2025 23:30 Відповісти
З громадою? 😁

Скоріше за все, зігнали родини дипкорпусу для масовки та й по всьому.
показати весь коментар
05.05.2025 23:48 Відповісти
Ці тексти, що пишуть Зеленьськомк, ні про що, щей щедро оплачуються за рахунок тих, перед ким Зе їх зечитує
показати весь коментар
05.05.2025 23:52 Відповісти
 
 