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Новости Видео Обращение Зеленского
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На Ставке обсудили сбивание "Шахедов" другими дронами, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке Верховного Главнокомандующего обсуждалась защита украинского неба, а именно - сбивание "Шахедов", в том числе с помощью других дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Провел сегодня Ставку. Было несколько ключевых вопросов. В частности, обеспечение нашей армии - финансовое обеспечение. Докладывал министр финансов Украины. Работаем так, чтобы была абсолютная стабильность в денежном обеспечении наших воинов.

Еще одна важная тема, которая была сегодня на Ставке, - защита украинского неба, а именно - сбивание "Шахедов", в том числе с помощью других дронов. Это одна из самых передовых технологий современной войны. И я благодарен всем, кто ее внедряет, кто обеспечивает эту новую для любой армии возможность - дронами защищать свою страну от дронов.

Сегодня я поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел активнее работать с партнерами для финансирования производства именно таких перехватчиков. Будем это направление максимально развивать, и по каждому региону будет своя ответственность именно за эту работу", - рассказал Зеленский.

Читайте: Зеленский присвоил звание бригадного генерала трем военным

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) обращение (751) Ставка (127)


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Топ комментарии
+19
Вова йди на#уй!
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06.05.2025 21:02
+10
Дякую Цензору за текст. Бо слухати це, неможливо.
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06.05.2025 21:07
+10
В чому сенс заяви? ? УБОГЕ !!!
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06.05.2025 21:07
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Вова йди на#уй!
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06.05.2025 21:02 Ответить
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06.05.2025 21:10 Ответить
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06.05.2025 21:04 Ответить
Дякую Цензору за текст. Бо слухати це, неможливо.
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06.05.2025 21:07 Ответить
В чому сенс заяви? ? УБОГЕ !!!
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06.05.2025 21:07 Ответить
Збивати потрібно ше вчора а ви тільки *** к носу прикидаєте
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06.05.2025 21:14 Ответить
Обратись за помощью к Порошенко и его фонду... Или гордость не позволяет?
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06.05.2025 21:20 Ответить
асфальт кончился. Сбивай теперь шашлыками
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06.05.2025 21:21 Ответить
"...і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу" Джерело: https://censor.net/ua/v3550786

Але відповідати будуть не Голови військових адміністрацій, що призначені найвеличнішим янєлохом, а Голови сільрад, райрад, мери міст (обрані народом) або взагалі військові, бо "дружина Цезаря - поза підозрою"
До речі! А стосовно підвищення фінансування ЗСУ знаю кілька джерел: розігнати "єдиний марафєт", переглянути пенсії прокурворам та суддям, знищити митну мафію, вивести бізнез з тіні (але для цього треба знищити Гетьманцева) і скоротити фінансування дєрьмака (ОПУ). Є ще джерела, але вони вже зовсім неприйнятні для Бакнової - перестати красти, наприклад...
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06.05.2025 21:22 Ответить
Перестати красти? Та ну!
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06.05.2025 21:36 Ответить
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06.05.2025 21:23 Ответить
С¥чонок знов розкрив всі карти.
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06.05.2025 21:23 Ответить
Це піздєц....скоро надої "обговорювати" на ставці почнуть
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06.05.2025 21:25 Ответить
Ставки зроблено! Ставки більше не приймаються...
Крутимо деребан барабаН!
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06.05.2025 21:33 Ответить
Чмо тупориле !
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06.05.2025 21:26 Ответить
Окупована Луганщина теж допомагає "економити"
https://sd.ua/news/33299

Мільйонні зарплати, звільнення та переведення - що відбувалося у 2024 році з заступниками керівників Сєвєродонецької МВА
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06.05.2025 21:27 Ответить
Ну нарешті…., якихось 1,5-2 роки й дійшло…., це ж війна, треба якось живіше на все реагувати, на сьогоднішній день вже б зʼявилось щось дієве й далі б тільки вдосконалювалось… й на зараз ми б мали якийсь пристойний результат, а так…через рік у кацапів зʼявиться ще 33 гарних засоби, як нас вбити…, а ось тоді ми зберемо ставку…
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06.05.2025 21:37 Ответить
Обговорюйте краще як дістати путіна у москві на 9 травня!
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06.05.2025 21:42 Ответить
всі "зелені рішення" навіть коти не хочуть обісцяти,через брехню ,що в них
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06.05.2025 21:46 Ответить
без обговореннь шахеди вже не збиваються
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06.05.2025 22:17 Ответить
Вовчик, та візьмі вже напряму дзвони путіну та рапортуй йому, що ви там обговорювали на засідані ставки та які плани приймали... Це вже полний абзац...Премія Дарвіна йому забеспечена ,без черги і конкурентів....
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06.05.2025 22:41 Ответить
 
 