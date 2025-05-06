На Ставке обсудили сбивание "Шахедов" другими дронами, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Владимир Зеленский рассказал, что на Ставке Верховного Главнокомандующего обсуждалась защита украинского неба, а именно - сбивание "Шахедов", в том числе с помощью других дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Провел сегодня Ставку. Было несколько ключевых вопросов. В частности, обеспечение нашей армии - финансовое обеспечение. Докладывал министр финансов Украины. Работаем так, чтобы была абсолютная стабильность в денежном обеспечении наших воинов.

Еще одна важная тема, которая была сегодня на Ставке, - защита украинского неба, а именно - сбивание "Шахедов", в том числе с помощью других дронов. Это одна из самых передовых технологий современной войны. И я благодарен всем, кто ее внедряет, кто обеспечивает эту новую для любой армии возможность - дронами защищать свою страну от дронов.

Сегодня я поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел активнее работать с партнерами для финансирования производства именно таких перехватчиков. Будем это направление максимально развивать, и по каждому региону будет своя ответственность именно за эту работу", - рассказал Зеленский.

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