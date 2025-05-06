На Ставці обговорили збиття "шахедів" іншими дронами, - Зеленський. ВIДЕО
У відеозверненні Президент Володимир Зеленський розповів, що на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорювався захист українського неба, а саме – збиття "шахедів", у тому числі за допомогою інших дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Провів сьогодні Ставку. Було кілька ключових питань. Зокрема, забезпечення нашої армії – фінансове забезпечення. Доповідав міністр фінансів України. Працюємо так, щоб була абсолютна стабільність у грошовому забезпеченні наших воїнів.
Ще одна важлива тема, яка була сьогодні на Ставці, – захист українського неба, а саме – збиття "шахедів", у тому числі за допомогою інших дронів. Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни. І я вдячний усім, хто її впроваджує, хто забезпечує цю нову для будь-якої армії можливість – дронами захищати свою країну від дронів.
Сьогодні я доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва саме таких перехоплювачів. Будемо цей напрямок максимально розвивати, і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу", - розповів Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але відповідати будуть не Голови військових адміністрацій, що призначені найвеличнішим янєлохом, а Голови сільрад, райрад, мери міст (обрані народом) або взагалі військові, бо "дружина Цезаря - поза підозрою"
До речі! А стосовно підвищення фінансування ЗСУ знаю кілька джерел: розігнати "єдиний марафєт", переглянути пенсії прокурворам та суддям, знищити митну мафію, вивести бізнез з тіні (але для цього треба знищити Гетьманцева) і скоротити фінансування дєрьмака (ОПУ). Є ще джерела, але вони вже зовсім неприйнятні для Бакнової - перестати красти, наприклад...
Крутимо
деребанбарабаН!
https://sd.ua/news/33299
Мільйонні зарплати, звільнення та переведення - що відбувалося у 2024 році з заступниками керівників Сєвєродонецької МВА