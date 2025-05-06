На Ставці обговорили збиття "шахедів" іншими дронами, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент Володимир Зеленський розповів, що на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорювався захист українського неба, а саме – збиття "шахедів", у тому числі за допомогою інших дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Провів сьогодні Ставку. Було кілька ключових питань. Зокрема, забезпечення нашої армії – фінансове забезпечення. Доповідав міністр фінансів України. Працюємо так, щоб була абсолютна стабільність у грошовому забезпеченні наших воїнів.

Ще одна важлива тема, яка була сьогодні на Ставці, – захист українського неба, а саме – збиття "шахедів", у тому числі за допомогою інших дронів. Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни. І я вдячний усім, хто її впроваджує, хто забезпечує цю нову для будь-якої армії можливість – дронами захищати свою країну від дронів.

Сьогодні я доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва саме таких перехоплювачів. Будемо цей напрямок максимально розвивати, і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу", - розповів Зеленський.

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