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Новини Відео Звернення Зеленського
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На Ставці обговорили збиття "шахедів" іншими дронами, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні Президент Володимир Зеленський розповів, що на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорювався захист українського неба, а саме – збиття "шахедів", у тому числі за допомогою інших дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Провів сьогодні Ставку. Було кілька ключових питань. Зокрема, забезпечення нашої армії – фінансове забезпечення. Доповідав міністр фінансів України. Працюємо так, щоб була абсолютна стабільність у грошовому забезпеченні наших воїнів.

Ще одна важлива тема, яка була сьогодні на Ставці, – захист українського неба, а саме – збиття "шахедів", у тому числі за допомогою інших дронів. Це одна з найбільш передових технологій сучасної війни. І я вдячний усім, хто її впроваджує, хто забезпечує цю нову для будь-якої армії можливість – дронами захищати свою країну від дронів.

Сьогодні я доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ активніше працювати з партнерами для фінансування виробництва саме таких перехоплювачів. Будемо цей напрямок максимально розвивати, і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу", - розповів Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23973) звернення (607) Ставка (136)


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Топ коментарі
+17
Вова йди на#уй!
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06.05.2025 21:02
+9
В чому сенс заяви? ? УБОГЕ !!!
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06.05.2025 21:07
+8
Дякую Цензору за текст. Бо слухати це, неможливо.
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06.05.2025 21:07
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Вова йди на#уй!
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06.05.2025 21:02 Відповісти
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06.05.2025 21:10 Відповісти
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06.05.2025 21:04 Відповісти
Дякую Цензору за текст. Бо слухати це, неможливо.
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06.05.2025 21:07 Відповісти
В чому сенс заяви? ? УБОГЕ !!!
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06.05.2025 21:07 Відповісти
Збивати потрібно ше вчора а ви тільки *** к носу прикидаєте
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06.05.2025 21:14 Відповісти
Обратись за помощью к Порошенко и его фонду... Или гордость не позволяет?
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06.05.2025 21:20 Відповісти
асфальт кончился. Сбивай теперь шашлыками
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06.05.2025 21:21 Відповісти
"...і по кожному регіону буде своя відповідальність саме за цю роботу" Джерело: https://censor.net/ua/v3550786

Але відповідати будуть не Голови військових адміністрацій, що призначені найвеличнішим янєлохом, а Голови сільрад, райрад, мери міст (обрані народом) або взагалі військові, бо "дружина Цезаря - поза підозрою"
До речі! А стосовно підвищення фінансування ЗСУ знаю кілька джерел: розігнати "єдиний марафєт", переглянути пенсії прокурворам та суддям, знищити митну мафію, вивести бізнез з тіні (але для цього треба знищити Гетьманцева) і скоротити фінансування дєрьмака (ОПУ). Є ще джерела, але вони вже зовсім неприйнятні для Бакнової - перестати красти, наприклад...
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06.05.2025 21:22 Відповісти
Перестати красти? Та ну!
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06.05.2025 21:36 Відповісти
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06.05.2025 21:23 Відповісти
С¥чонок знов розкрив всі карти.
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06.05.2025 21:23 Відповісти
Це піздєц....скоро надої "обговорювати" на ставці почнуть
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06.05.2025 21:25 Відповісти
Ставки зроблено! Ставки більше не приймаються...
Крутимо деребан барабаН!
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06.05.2025 21:33 Відповісти
Чмо тупориле !
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06.05.2025 21:26 Відповісти
Окупована Луганщина теж допомагає "економити"
https://sd.ua/news/33299

Мільйонні зарплати, звільнення та переведення - що відбувалося у 2024 році з заступниками керівників Сєвєродонецької МВА
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06.05.2025 21:27 Відповісти
Ну нарешті…., якихось 1,5-2 роки й дійшло…., це ж війна, треба якось живіше на все реагувати, на сьогоднішній день вже б зʼявилось щось дієве й далі б тільки вдосконалювалось… й на зараз ми б мали якийсь пристойний результат, а так…через рік у кацапів зʼявиться ще 33 гарних засоби, як нас вбити…, а ось тоді ми зберемо ставку…
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06.05.2025 21:37 Відповісти
Обговорюйте краще як дістати путіна у москві на 9 травня!
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06.05.2025 21:42 Відповісти
всі "зелені рішення" навіть коти не хочуть обісцяти,через брехню ,що в них
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06.05.2025 21:46 Відповісти
 
 