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Минус 18 оккупантов: операторы дронов подразделения "Острые картузы" вылавливают россиян в "зеленке". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой операторы дронов подразделения "Острые картузы" уничтожают оккупантов, тщетно пытающихся спрятаться в "зеленке".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято около 18 успешных атак.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий08.05.2025 12:34 Ответить Мне нравится 0
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