Минус 18 оккупантов: операторы дронов подразделения "Острые картузы" вылавливают россиян в "зеленке". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой операторы дронов подразделения "Острые картузы" уничтожают оккупантов, тщетно пытающихся спрятаться в "зеленке".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято около 18 успешных атак.

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