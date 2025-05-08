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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Минус 18 оккупантов: операторы дронов подразделения "Острые картузы" вылавливают россиян в "зеленке". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой операторы дронов подразделения "Острые картузы" уничтожают оккупантов, тщетно пытающихся спрятаться в "зеленке".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято около 18 успешных атак.

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армия РФ (19387) уничтожение (7030) дроны (3980)


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08.05.2025 12:34 Ответить
 
 