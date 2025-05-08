Мінус 18 окупантів: оператори дронів підрозділу "Гострі картузи" виловлюють росіян у "зеленці". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому оператори дронів підрозділу "Гострі картузи" знищують окупантів, що марно намагаються сховатися у "зеленці".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовано приблизно 18 успішних атак.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе залітає у кузов вантажівки, у якому сидять троє окупантів. ВIДЕО