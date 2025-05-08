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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Мінус 18 окупантів: оператори дронів підрозділу "Гострі картузи" виловлюють росіян у "зеленці". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому оператори дронів підрозділу "Гострі картузи" знищують окупантів, що марно намагаються сховатися у "зеленці".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовано приблизно 18 успішних атак.

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армія рф (17538) знищення (7342) дрони (4765)


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люба-дорага сматреть...
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08.05.2025 12:34 Відповісти
 
 