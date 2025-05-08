1 840 1
Мінус 18 окупантів: оператори дронів підрозділу "Гострі картузи" виловлюють росіян у "зеленці". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому оператори дронів підрозділу "Гострі картузи" знищують окупантів, що марно намагаються сховатися у "зеленці".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовано приблизно 18 успішних атак.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе залітає у кузов вантажівки, у якому сидять троє окупантів. ВIДЕО
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Микола Січень #486030
показати весь коментар08.05.2025 12:34 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль