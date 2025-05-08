Десантники 46-й ОАеМБр отразили мотоштурм оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Сегодня, 8 мая, в полосе ответственности десантников 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады, противник пытался провести штурмовые действия на 14 единицах мототехники с привлечением около 20 оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", сообщает Цензор.НЕТ.

Благодаря слаженной работе всех подразделений бригады вражеский мотоштурм отразили, потерь позиций не допущено. Штурмовые группы оккупантов уничтожены вместе с мототехникой.

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