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Десантники 46-й ОАеМБр отразили мотоштурм оккупантов на Покровском направлении. ВИДЕО

Сегодня, 8 мая, в полосе ответственности десантников 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады, противник пытался провести штурмовые действия на 14 единицах мототехники с привлечением около 20 оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале ОСГВ "Хортица", сообщает Цензор.НЕТ.

Благодаря слаженной работе всех подразделений бригады вражеский мотоштурм отразили, потерь позиций не допущено. Штурмовые группы оккупантов уничтожены вместе с мототехникой.

Также смотрите: Бойцы аэромобильной бригады уничтожили 2 САУ "Нона", танк и пушку россиян на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

война в Украине (4173) 46 отдельная аеромобильная бригада (3)


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В рашистів тривога:

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08.05.2025 21:53 Ответить
та не варто на ці кацапські висери реагувати.. нехай там собі тривожаться, чи то пак підгорають.
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08.05.2025 22:13 Ответить
Це Московіти, мабуть і везли, оте брехливе «припинення обстрілів» від ******???
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08.05.2025 22:32 Ответить
 
 