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Десантники 46-ї ОАеМБр відбили мотоштурм окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Сьогодні, 8 травня, в смузі відповідальності десантників 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади, противник намагався провести штурмові дії на 14 одиницях мототехніки із залученням близько 20 окупантів.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", повідомляє Цензор.НЕТ.

Завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів бригади ворожий мотоштурм було відбито, втрат позицій не допущено. Штурмові групи окупантів знищено разом із мототехнікою.

Також дивіться: Бійці аеромобільної бригади знищили 2 САУ "Нона", танк і гармату росіян на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

війна в Україні (4207) 46 окрема аеромобільна бригада (3)


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В рашистів тривога:

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08.05.2025 21:53 Відповісти
та не варто на ці кацапські висери реагувати.. нехай там собі тривожаться, чи то пак підгорають.
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08.05.2025 22:13 Відповісти
Це Московіти, мабуть і везли, оте брехливе «припинення обстрілів» від ******???
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08.05.2025 22:32 Відповісти
 
 