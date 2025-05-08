Десантники 46-ї ОАеМБр відбили мотоштурм окупантів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Сьогодні, 8 травня, в смузі відповідальності десантників 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади, противник намагався провести штурмові дії на 14 одиницях мототехніки із залученням близько 20 окупантів.

Відповідне відео опубліковано на каналі ОСУВ "Хортиця", повідомляє Цензор.НЕТ.

Завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів бригади ворожий мотоштурм було відбито, втрат позицій не допущено. Штурмові групи окупантів знищено разом із мототехнікою.

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