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Новости Видео Дроны против оккупантов
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Дронари сожгли российскую БМП с десантом и танк оккупантов. ВИДЕО

Операторы подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады БпЛА "Птахи Мадяра" устроили прожарку российскому БМП с десантом и сожгли танк оккупантов в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Вражеская САУ 2С19 "Мста-С" исчезает в огне после атаки украинских дронов. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3986) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+2
Прожарка це норм а то завошились
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08.05.2025 22:16
+1
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08.05.2025 22:24
+1
Смерть кацапам!
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08.05.2025 22:28
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Прожарка це норм а то завошились
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08.05.2025 22:16 Ответить
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Украні!
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08.05.2025 22:24 Ответить
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08.05.2025 22:24 Ответить
Смерть кацапам!
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08.05.2025 22:28 Ответить
"Птахам Мадяра"-черговий респектище...
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08.05.2025 22:32 Ответить
Драпатий створює кіл-зону для знищення рашистських військ - про це продовжує писати зрадник царьов:

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08.05.2025 22:34 Ответить
чому не грузиться відео?
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08.05.2025 22:41 Ответить
А патамушта ***** шастать
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08.05.2025 22:58 Ответить
Гарно кацапня палає , аж на душі полегчення
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08.05.2025 23:13 Ответить
Слов'янськйі мєхвод за пів-години до влучання тікає???? Бур'ят грйобаний...
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08.05.2025 23:41 Ответить
 
 