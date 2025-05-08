Дронари сожгли российскую БМП с десантом и танк оккупантов. ВИДЕО
Операторы подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады БпЛА "Птахи Мадяра" устроили прожарку российскому БМП с десантом и сожгли танк оккупантов в Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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