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Новини Відео Дрони проти окупантів
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Дронарі спалили російську БМП з десантом і танк окупантів. ВIДЕО

Оператори підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади БпЛА "Птахи Мадяра" влаштували прожарку російському БМП з десантом та спалили танк окупантів у Донецькій області.

Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

дрони (4771) війна в Україні (4207)


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Топ коментарі
+3
Прожарка це норм а то завошились
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08.05.2025 22:16
+2
А патамушта ***** шастать
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08.05.2025 22:58
+1
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Украні!
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08.05.2025 22:24
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Прожарка це норм а то завошились
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08.05.2025 22:16 Відповісти
Слава Захисникам України та їх Родинам!!
Слава Украні!
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08.05.2025 22:24 Відповісти
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08.05.2025 22:24 Відповісти
Смерть кацапам!
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08.05.2025 22:28 Відповісти
"Птахам Мадяра"-черговий респектище...
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08.05.2025 22:32 Відповісти
Драпатий створює кіл-зону для знищення рашистських військ - про це продовжує писати зрадник царьов:

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08.05.2025 22:34 Відповісти
чому не грузиться відео?
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08.05.2025 22:41 Відповісти
А патамушта ***** шастать
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08.05.2025 22:58 Відповісти
Гарно кацапня палає , аж на душі полегчення
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08.05.2025 23:13 Відповісти
Слов'янськйі мєхвод за пів-години до влучання тікає???? Бур'ят грйобаний...
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08.05.2025 23:41 Відповісти
 
 