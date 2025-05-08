Дронарі спалили російську БМП з десантом і танк окупантів. ВIДЕО

Оператори підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади БпЛА "Птахи Мадяра" влаштували прожарку російському БМП з десантом та спалили танк окупантів у Донецькій області.

Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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