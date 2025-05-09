600 17
Зеленский в День Европы: Свобода, равенство, демократия, уважение к каждой жизни. Слова, которые для всех нас в ЕС ценны. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Европы, подчеркнув, что свобода, равенство, демократия и уважение к каждой жизни - это основополагающие ценности для всей Европы, которые украинцы разделяют и за которые борются.
Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Свобода, равенство, демократия, уважение к каждой жизни. Слова, на каком бы языке ни звучали, для всех нас в Европе одинаково ценны, одинаково важны. Мы доказали, что наше единство является самой большой силой. Когда все в Украине объединились ради своего будущего в Европе и когда все в Европе объединились вокруг Украины. С Днем Европы! Слава Украине!" - заявил Зеленский.
Топ комментарии
+13 Vadym Sestritsyn #580662
показать весь комментарий09.05.2025 11:50
+11 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий09.05.2025 11:58
+10 Bogdan #603107
показать весь комментарий09.05.2025 11:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сьогодні, в тебе був шанс, хоча б налякати до всрачки головного підара. ти його проїбав.
А тим часом, трьохденний "мир"
Є важливе питання до всіх, особливо до тих, хто сидить зверху в кабінетах!
Поясніть мені, якого чуда, ми повинні служити в ЗСУ, працювати 24/7, щоб Україна не програла росіянам, а в цей час у парламенті є таке сміття як Бужанский?
Всі зверху думають, що нам дуже приємно спостерігати, як він систематично та показово демонструє свою російську самоідентичність на всю країну.
Давайте вже офіційно для всіх, треба якась позиція та конструктивна заява, чому це сміття сидить в парламенті, а я повинен ризикувати життям в ЗСУ?
Чи реально думають, що дуже приємно бачити, як Народний Депутат Бужанский вітає «братский народ!» з «днєм побєди!».
Мені чесно *****, хто він в партії та що робить, але його не повинно бути в парламенті 100%, якщо цього не розуміють зверху, що будемо систематично нагадувати, нехай страждають ваші політичні бали, якщо не хочете на це сміття реагувати і вигоняти з парламенту…
коляна каклєту обрали кияни на демократичних виборах!
безуглу обрали кияни на демократичних виборах!
що в раді робить опзж, заборонена в україні? чому бойко, досі герой україни та не в тюрязі?
таксистах7йла спихнув.