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Зеленский в День Европы: Свобода, равенство, демократия, уважение к каждой жизни. Слова, которые для всех нас в ЕС ценны. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Европы, подчеркнув, что свобода, равенство, демократия и уважение к каждой жизни - это основополагающие ценности для всей Европы, которые украинцы разделяют и за которые борются.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Свобода, равенство, демократия, уважение к каждой жизни. Слова, на каком бы языке ни звучали, для всех нас в Европе одинаково ценны, одинаково важны. Мы доказали, что наше единство является самой большой силой. Когда все в Украине объединились ради своего будущего в Европе и когда все в Европе объединились вокруг Украины. С Днем Европы! Слава Украине!" - заявил Зеленский.

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Автор: 

Европа (1874) Зеленский Владимир (20525)


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Топ комментарии
+13
Лицемер - демократ(((
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09.05.2025 11:50
+11
сцикливе холуйске закомплексоване чмо!!!
сьогодні, в тебе був шанс, хоча б налякати до всрачки головного підара. ти його проїбав.
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09.05.2025 11:58
+10
Цинічненько
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09.05.2025 11:53
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Лицемер - демократ(((
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09.05.2025 11:50 Ответить
Обісрався....
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09.05.2025 11:51 Ответить
Дрищ.
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09.05.2025 11:51 Ответить
Цинічненько
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09.05.2025 11:53 Ответить
ми вже побачили, що важать ці слова - нічого
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09.05.2025 11:57 Ответить
сцикливе холуйске закомплексоване чмо!!!
сьогодні, в тебе був шанс, хоча б налякати до всрачки головного підара. ти його проїбав.
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09.05.2025 11:58 Ответить
https://censor.net/ua/photonews/3551283/rosiyany-8-travnya-obstrilyaly-hersonskyyi-ta-beryslavskyyi-rayiony
А тим часом, трьохденний "мир"
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09.05.2025 11:59 Ответить
Зе і законність не сумісні.
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09.05.2025 12:13 Ответить
📣 Данило Яковлев:

Є важливе питання до всіх, особливо до тих, хто сидить зверху в кабінетах!

Поясніть мені, якого чуда, ми повинні служити в ЗСУ, працювати 24/7, щоб Україна не програла росіянам, а в цей час у парламенті є таке сміття як Бужанский?

Всі зверху думають, що нам дуже приємно спостерігати, як він систематично та показово демонструє свою російську самоідентичність на всю країну.

Давайте вже офіційно для всіх, треба якась позиція та конструктивна заява, чому це сміття сидить в парламенті, а я повинен ризикувати життям в ЗСУ?

Чи реально думають, що дуже приємно бачити, як Народний Депутат Бужанский вітає «братский народ!» з «днєм побєди!».

Мені чесно *****, хто він в партії та що робить, але його не повинно бути в парламенті 100%, якщо цього не розуміють зверху, що будемо систематично нагадувати, нехай страждають ваші політичні бали, якщо не хочете на це сміття реагувати і вигоняти з парламенту…
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09.05.2025 12:22 Ответить
бужанського обрали одесити на демократичних виборах!
коляна каклєту обрали кияни на демократичних виборах!
безуглу обрали кияни на демократичних виборах!

що в раді робить опзж, заборонена в україні? чому бойко, досі герой україни та не в тюрязі?
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09.05.2025 12:28 Ответить
За це треба спитати тих довбнів, які всіляке лайно понавибирали, бо потім будуть ще такі і історія це вже котрий раз підтвердила. Право голосу повинні мати тількі ті люди, які живуть в Україні та платять податки, а не сидять і чекають халяви від держави, аку всіляка мерзота охоче обіцяє. Виключеня мають бути тільки для інвалідів 1-2 групи.
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09.05.2025 12:30 Ответить
Він забув ще сказати одне новомодне слово- медіабайєр.
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09.05.2025 12:40 Ответить
медіаблазень? гундосий медіаблазень.
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09.05.2025 13:01 Ответить
Ага, слабохарактерний.....гроші та свободу у народа вкрав та на таксиста х7йла спихнув.
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09.05.2025 13:03 Ответить
Лилипутин забери эту лживое существо.
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09.05.2025 13:05 Ответить
 
 