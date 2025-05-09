Зеленский в День Европы: Свобода, равенство, демократия, уважение к каждой жизни. Слова, которые для всех нас в ЕС ценны. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Днем Европы, подчеркнув, что свобода, равенство, демократия и уважение к каждой жизни - это основополагающие ценности для всей Европы, которые украинцы разделяют и за которые борются.

Об этом он написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Свобода, равенство, демократия, уважение к каждой жизни. Слова, на каком бы языке ни звучали, для всех нас в Европе одинаково ценны, одинаково важны. Мы доказали, что наше единство является самой большой силой. Когда все в Украине объединились ради своего будущего в Европе и когда все в Европе объединились вокруг Украины. С Днем Европы! Слава Украине!" - заявил Зеленский.

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