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Зеленський у День Європи: Свобода, рівність, демократія, повага до кожного життя. Слова, які для всіх нас у ЄС цінні. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський привітав громадян з Днем Європи, підкресливши, що свобода, рівність, демократія та повага до кожного життя - це основоположні цінності для всієї Європи, які українці поділяють і за які борються.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Свобода, рівність, демократія, повага до кожного життя. Слова, якою б мовою не звучали, для всіх нас у Європі однаково цінні, однаково важливі. Ми довели, що наша єдність є найбільшою силою. Коли всі в Україні обʼєдналися заради свого майбутнього у Європі й коли всі у Європі обʼєдналися довкола України. З Днем Європи! Слава Україні!" - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+14 Vadym Sestritsyn #580662
показати весь коментар09.05.2025 11:50
+12 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар09.05.2025 11:58
+11 Bogdan #603107
показати весь коментар09.05.2025 11:53
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сьогодні, в тебе був шанс, хоча б налякати до всрачки головного підара. ти його проїбав.
А тим часом, трьохденний "мир"
Є важливе питання до всіх, особливо до тих, хто сидить зверху в кабінетах!
Поясніть мені, якого чуда, ми повинні служити в ЗСУ, працювати 24/7, щоб Україна не програла росіянам, а в цей час у парламенті є таке сміття як Бужанский?
Всі зверху думають, що нам дуже приємно спостерігати, як він систематично та показово демонструє свою російську самоідентичність на всю країну.
Давайте вже офіційно для всіх, треба якась позиція та конструктивна заява, чому це сміття сидить в парламенті, а я повинен ризикувати життям в ЗСУ?
Чи реально думають, що дуже приємно бачити, як Народний Депутат Бужанский вітає «братский народ!» з «днєм побєди!».
Мені чесно *****, хто він в партії та що робить, але його не повинно бути в парламенті 100%, якщо цього не розуміють зверху, що будемо систематично нагадувати, нехай страждають ваші політичні бали, якщо не хочете на це сміття реагувати і вигоняти з парламенту…
коляна каклєту обрали кияни на демократичних виборах!
безуглу обрали кияни на демократичних виборах!
що в раді робить опзж, заборонена в україні? чому бойко, досі герой україни та не в тюрязі?
таксистах7йла спихнув.