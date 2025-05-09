УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13982 відвідувача онлайн
Новини Відео День Європи
616 17

Зеленський у День Європи: Свобода, рівність, демократія, повага до кожного життя. Слова, які для всіх нас у ЄС цінні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян з Днем Європи, підкресливши, що свобода, рівність, демократія та повага до кожного життя - це основоположні цінності для всієї Європи, які українці поділяють і за які борються.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Свобода, рівність, демократія, повага до кожного життя. Слова, якою б мовою не звучали, для всіх нас у Європі однаково цінні, однаково важливі. Ми довели, що наша єдність є найбільшою силою. Коли всі в Україні обʼєдналися заради свого майбутнього у Європі й коли всі у Європі обʼєдналися довкола України. З Днем Європи! Слава Україні!" - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні, прямо із цієї хвилини – на 30 днів тиші, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Європа (1832) Зеленський Володимир (23998)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Лицемер - демократ(((
показати весь коментар
09.05.2025 11:50
+12
сцикливе холуйске закомплексоване чмо!!!
сьогодні, в тебе був шанс, хоча б налякати до всрачки головного підара. ти його проїбав.
показати весь коментар
09.05.2025 11:58
+11
Цинічненько
показати весь коментар
09.05.2025 11:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лицемер - демократ(((
показати весь коментар
09.05.2025 11:50 Відповісти
Обісрався....
показати весь коментар
09.05.2025 11:51 Відповісти
Дрищ.
показати весь коментар
09.05.2025 11:51 Відповісти
Цинічненько
показати весь коментар
09.05.2025 11:53 Відповісти
ми вже побачили, що важать ці слова - нічого
показати весь коментар
09.05.2025 11:57 Відповісти
сцикливе холуйске закомплексоване чмо!!!
сьогодні, в тебе був шанс, хоча б налякати до всрачки головного підара. ти його проїбав.
показати весь коментар
09.05.2025 11:58 Відповісти
https://censor.net/ua/photonews/3551283/rosiyany-8-travnya-obstrilyaly-hersonskyyi-ta-beryslavskyyi-rayiony
А тим часом, трьохденний "мир"
показати весь коментар
09.05.2025 11:59 Відповісти
Зе і законність не сумісні.
показати весь коментар
09.05.2025 12:13 Відповісти
📣 Данило Яковлев:

Є важливе питання до всіх, особливо до тих, хто сидить зверху в кабінетах!

Поясніть мені, якого чуда, ми повинні служити в ЗСУ, працювати 24/7, щоб Україна не програла росіянам, а в цей час у парламенті є таке сміття як Бужанский?

Всі зверху думають, що нам дуже приємно спостерігати, як він систематично та показово демонструє свою російську самоідентичність на всю країну.

Давайте вже офіційно для всіх, треба якась позиція та конструктивна заява, чому це сміття сидить в парламенті, а я повинен ризикувати життям в ЗСУ?

Чи реально думають, що дуже приємно бачити, як Народний Депутат Бужанский вітає «братский народ!» з «днєм побєди!».

Мені чесно *****, хто він в партії та що робить, але його не повинно бути в парламенті 100%, якщо цього не розуміють зверху, що будемо систематично нагадувати, нехай страждають ваші політичні бали, якщо не хочете на це сміття реагувати і вигоняти з парламенту…
показати весь коментар
09.05.2025 12:22 Відповісти
бужанського обрали одесити на демократичних виборах!
коляна каклєту обрали кияни на демократичних виборах!
безуглу обрали кияни на демократичних виборах!

що в раді робить опзж, заборонена в україні? чому бойко, досі герой україни та не в тюрязі?
показати весь коментар
09.05.2025 12:28 Відповісти
За це треба спитати тих довбнів, які всіляке лайно понавибирали, бо потім будуть ще такі і історія це вже котрий раз підтвердила. Право голосу повинні мати тількі ті люди, які живуть в Україні та платять податки, а не сидять і чекають халяви від держави, аку всіляка мерзота охоче обіцяє. Виключеня мають бути тільки для інвалідів 1-2 групи.
показати весь коментар
09.05.2025 12:30 Відповісти
Він забув ще сказати одне новомодне слово- медіабайєр.
показати весь коментар
09.05.2025 12:40 Відповісти
медіаблазень? гундосий медіаблазень.
показати весь коментар
09.05.2025 13:01 Відповісти
Ага, слабохарактерний.....гроші та свободу у народа вкрав та на таксиста х7йла спихнув.
показати весь коментар
09.05.2025 13:03 Відповісти
Лилипутин забери эту лживое существо.
показати весь коментар
09.05.2025 13:05 Відповісти
 
 