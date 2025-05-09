Зеленський у День Європи: Свобода, рівність, демократія, повага до кожного життя. Слова, які для всіх нас у ЄС цінні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян з Днем Європи, підкресливши, що свобода, рівність, демократія та повага до кожного життя - це основоположні цінності для всієї Європи, які українці поділяють і за які борються.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Свобода, рівність, демократія, повага до кожного життя. Слова, якою б мовою не звучали, для всіх нас у Європі однаково цінні, однаково важливі. Ми довели, що наша єдність є найбільшою силою. Коли всі в Україні обʼєдналися заради свого майбутнього у Європі й коли всі у Європі обʼєдналися довкола України. З Днем Європи! Слава Україні!" - заявив Зеленський.

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