Неизвестный беспилотник ударил по зданию правительства Белгородской области РФ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись удара беспилотника по зданию правительства Белгородской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки сняла камера наблюдения.

"Неизвестный беспилотник прилетел к зданию правительства Белгородской области. Ранения получили заместитель губернатора Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии", - говорится в комментарии к записи.

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