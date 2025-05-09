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Новости Видео Атака дронов на регионы РФ
5 119 25

Неизвестный беспилотник ударил по зданию правительства Белгородской области РФ. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись удара беспилотника по зданию правительства Белгородской области РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки сняла камера наблюдения.

"Неизвестный беспилотник прилетел к зданию правительства Белгородской области. Ранения получили заместитель губернатора Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии", - говорится в комментарии к записи.

Читайте: Силы обороны восстановили положение в Лисовке. Враг продвинулся на Белгородщине и возле 4 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

дроны (3991) Белгород (454)


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Топ комментарии
+27
чиста кацапська провокація
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09.05.2025 15:20
+20
Це ударний БПЛА чи пляшка з карбідом?
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09.05.2025 15:22
+16
100% - самі і запустили - обравши місце мінімального пошкодження будівлі
П.С - а де справжні наши удари сьогодні ?
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09.05.2025 15:27
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чиста кацапська провокація
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09.05.2025 15:20 Ответить
100% - самі і запустили - обравши місце мінімального пошкодження будівлі
П.С - а де справжні наши удари сьогодні ?
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09.05.2025 15:27 Ответить
якщо побоялися бити ударними, то хоча б запустили на криваву площу дрони із прапорами України, Великої Британії, США, Франції, тобто реальних учасників та Переможців у Другій Світовій
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09.05.2025 15:29 Ответить
Якщо сьогодні не буде ніякої активності , з нашого боку , по кацапах - то вже завтра вони ТАК нам "віддячать" , що можна лише уявити ...((
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09.05.2025 15:37 Ответить
це вдеомонтаж
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09.05.2025 16:34 Ответить
Не буде...
США та Европа попросили цього не робити,а в нашого керівництва яєць немає тільки Потужність.
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09.05.2025 16:50 Ответить
сміється навіть вата з кацапських сайтів?

https://topcor.ru/user/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD070280/ https://topcor.ru/59693-v-seti-pojavilis-kadry-udara-bespilotnika-po-zdaniju-pravitelstva-v-belgorode.html#
Заместитель главы региона Александр Лоренц в момент взрыва находился возле облправительства. Врачи диагностировали у него сотрясение и акубаротравму.

10 раз пересмотрел видео.. так и не понял - он прямо там на крыше что ли сидел??

.
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09.05.2025 15:58 Ответить
Цеглина на голову упала .
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09.05.2025 17:20 Ответить
Це ударний БПЛА чи пляшка з карбідом?
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09.05.2025 15:22 Ответить
Мої пляшки з карбідом в дитинстві були потужніші.
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09.05.2025 15:42 Ответить
Не то слово. Нахіба тратити дрон на таку херню?
А якщ тратити - то із запалювальним, хай згорить накуй.
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09.05.2025 15:46 Ответить
Хіба то вдарив? Навіть вікна не заручились.. То мабуть потужна Поляниця шиаркліна була
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09.05.2025 15:23 Ответить
Слабо, підводьте разанській цукор.
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09.05.2025 15:25 Ответить
З пАбедабесієм вас, касаби.
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09.05.2025 15:35 Ответить
Це напевно дрон "Пекло" з 20 граммами вибухівки.
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09.05.2025 15:36 Ответить
🤣👍головне що долетів.....
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09.05.2025 16:09 Ответить
Ага, заступник губернатора та співробітник гвардії сиділи на даху то очікували як до них прилетить)))
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09.05.2025 15:37 Ответить
https://t.me/vvgladkov/13535 А чо не так?
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09.05.2025 15:52 Ответить
Там швидше за все був переляк під час відсмоктування..
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09.05.2025 17:56 Ответить
Щоб вони на тому параді всі здохли
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09.05.2025 15:37 Ответить
Энто чё было? Взрывпакет прилетел? Мы, в детстве, такими баловались. Неее, ну картинку они для сми нарисовали. Очень даже красиво вышло. Я думаю, это ермаки так и воюют.
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09.05.2025 16:29 Ответить
Що це за херня? Дитяча іграшка?
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09.05.2025 16:54 Ответить
еге ж:

я кажу "паф", а ти розчавлюєш клюкву а лобі

.
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09.05.2025 17:10 Ответить
Журавлину
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09.05.2025 17:25 Ответить
 
 