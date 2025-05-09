Неизвестный беспилотник ударил по зданию правительства Белгородской области РФ. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись удара беспилотника по зданию правительства Белгородской области РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент атаки сняла камера наблюдения.
"Неизвестный беспилотник прилетел к зданию правительства Белгородской области. Ранения получили заместитель губернатора Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии", - говорится в комментарии к записи.
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+27 Wild MadDog
показать весь комментарий09.05.2025 15:20
+20 Gary Grant
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+16 NNN
показать весь комментарий09.05.2025 15:27
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П.С - а де справжні наши удари сьогодні ?
США та Европа попросили цього не робити,а в нашого керівництва яєць немає тільки Потужність.
https://topcor.ru/user/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD070280/ https://topcor.ru/59693-v-seti-pojavilis-kadry-udara-bespilotnika-po-zdaniju-pravitelstva-v-belgorode.html#
Заместитель главы региона Александр Лоренц в момент взрыва находился возле облправительства. Врачи диагностировали у него сотрясение и акубаротравму.
10 раз пересмотрел видео.. так и не понял - он прямо там на крыше что ли сидел??
.
А якщ тратити - то із запалювальним, хай згорить накуй.
я кажу "паф", а ти розчавлюєш клюкву а лобі
.