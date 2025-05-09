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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ
3 120 16

Невідомий безпілотник вдарив у будівлю уряду Бєлгородської області РФ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис удару безпілотника по будівлі уряду Бєлгородської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки зафільмувала камери спостереження. 

"Невідомий безпілотник прилетів до будівлі уряду Бєлгородської області. Поранення дістали заступник губернатора Олександр Лоренц та співробітник Росгвардії", - йдеться у коментарі до запису.

Читайте: Сили оборони відновили положення у Лисівці. Ворог просунувся на Бєлгородщині та біля 4 населених пунктів, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

дрони (4776) Бєлгород (509)


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Топ коментарі
+16
чиста кацапська провокація
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09.05.2025 15:20
+13
Це ударний БПЛА чи пляшка з карбідом?
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09.05.2025 15:22
+6
100% - самі і запустили - обравши місце мінімального пошкодження будівлі
П.С - а де справжні наши удари сьогодні ?
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09.05.2025 15:27
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чиста кацапська провокація
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09.05.2025 15:20 Відповісти
100% - самі і запустили - обравши місце мінімального пошкодження будівлі
П.С - а де справжні наши удари сьогодні ?
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09.05.2025 15:27 Відповісти
якщо побоялися бити ударними, то хоча б запустили на криваву площу дрони із прапорами України, Великої Британії, США, Франції, тобто реальних учасників та Переможців у Другій Світовій
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09.05.2025 15:29 Відповісти
Якщо сьогодні не буде ніякої активності , з нашого боку , по кацапах - то вже завтра вони ТАК нам "віддячать" , що можна лише уявити ...((
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09.05.2025 15:37 Відповісти
сміється навіть вата з кацапських сайтів?

https://topcor.ru/user/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD070280/ https://topcor.ru/59693-v-seti-pojavilis-kadry-udara-bespilotnika-po-zdaniju-pravitelstva-v-belgorode.html#
Заместитель главы региона Александр Лоренц в момент взрыва находился возле облправительства. Врачи диагностировали у него сотрясение и акубаротравму.

10 раз пересмотрел видео.. так и не понял - он прямо там на крыше что ли сидел??

.
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09.05.2025 15:58 Відповісти
Це ударний БПЛА чи пляшка з карбідом?
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09.05.2025 15:22 Відповісти
Мої пляшки з карбідом в дитинстві були потужніші.
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09.05.2025 15:42 Відповісти
Не то слово. Нахіба тратити дрон на таку херню?
А якщ тратити - то із запалювальним, хай згорить накуй.
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09.05.2025 15:46 Відповісти
Хіба то вдарив? Навіть вікна не заручились.. То мабуть потужна Поляниця шиаркліна була
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09.05.2025 15:23 Відповісти
Слабо, підводьте разанській цукор.
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09.05.2025 15:25 Відповісти
З пАбедабесієм вас, касаби.
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09.05.2025 15:35 Відповісти
Це напевно дрон "Пекло" з 20 граммами вибухівки.
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09.05.2025 15:36 Відповісти
🤣👍головне що долетів.....
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09.05.2025 16:09 Відповісти
Ага, заступник губернатора та співробітник гвардії сиділи на даху то очікували як до них прилетить)))
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09.05.2025 15:37 Відповісти
https://t.me/vvgladkov/13535 А чо не так?
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09.05.2025 15:52 Відповісти
Щоб вони на тому параді всі здохли
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09.05.2025 15:37 Відповісти
 
 