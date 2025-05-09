Невідомий безпілотник вдарив у будівлю уряду Бєлгородської області РФ. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис удару безпілотника по будівлі уряду Бєлгородської області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки зафільмувала камери спостереження.
"Невідомий безпілотник прилетів до будівлі уряду Бєлгородської області. Поранення дістали заступник губернатора Олександр Лоренц та співробітник Росгвардії", - йдеться у коментарі до запису.
Топ коментарі
+16 Wild MadDog
показати весь коментар09.05.2025 15:20
+13 Gary Grant
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+6 NNN
показати весь коментар09.05.2025 15:27
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П.С - а де справжні наши удари сьогодні ?
https://topcor.ru/user/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD070280/ https://topcor.ru/59693-v-seti-pojavilis-kadry-udara-bespilotnika-po-zdaniju-pravitelstva-v-belgorode.html#
Заместитель главы региона Александр Лоренц в момент взрыва находился возле облправительства. Врачи диагностировали у него сотрясение и акубаротравму.
10 раз пересмотрел видео.. так и не понял - он прямо там на крыше что ли сидел??
.
А якщ тратити - то із запалювальним, хай згорить накуй.