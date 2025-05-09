Невідомий безпілотник вдарив у будівлю уряду Бєлгородської області РФ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис удару безпілотника по будівлі уряду Бєлгородської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент атаки зафільмувала камери спостереження.

"Невідомий безпілотник прилетів до будівлі уряду Бєлгородської області. Поранення дістали заступник губернатора Олександр Лоренц та співробітник Росгвардії", - йдеться у коментарі до запису.

Читайте: Сили оборони відновили положення у Лисівці. Ворог просунувся на Бєлгородщині та біля 4 населених пунктів, - DeepState. КАРТИ