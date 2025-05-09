Удар дроном не позволил оккупантам довезти боекомплект до позиций. ВИДЕО

Российские оккупанты везли на позиции БК, пока не прилетел украинский дрон.

Кадры подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады БпЛА "Птахи Мадяра" опубликованы на канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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