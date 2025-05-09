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Удар дроном не позволил оккупантам довезти боекомплект до позиций. ВИДЕО
Российские оккупанты везли на позиции БК, пока не прилетел украинский дрон.
Кадры подразделения WORMBUSTERS 414-й бригады БпЛА "Птахи Мадяра" опубликованы на канале Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий09.05.2025 19:28 Ответить Мне нравится 5
Микола Січень #486030
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