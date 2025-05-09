Удар дроном не дозволив окупантам довезти боєкомплект до позицій. ВIДЕО

Російські окупанти везли на позиції БК, поки не прилетів український дрон.

Кадри підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади БпЛА "Птахи Мадяра" опубліковані на каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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