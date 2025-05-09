УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12126 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
957 3

Удар дроном не дозволив окупантам довезти боєкомплект до позицій. ВIДЕО

Російські окупанти везли на позиції БК, поки не прилетів український дрон.

Кадри підрозділу WORMBUSTERS 414-ї бригади БпЛА "Птахи Мадяра" опубліковані на каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі спалили російську БМП з десантом і танк окупантів. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4776) війна в Україні (4226)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарний вогняний чоловічок. До кабздона з засмагою.
показати весь коментар
09.05.2025 19:28 Відповісти
смерть свинособакам..
показати весь коментар
09.05.2025 19:39 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2025 19:47 Відповісти
 
 