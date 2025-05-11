Оккупанты выбегают из горящего ЗРК "Тор-М2" после успешной атаки украинских дронов. ВИДЕО

Бойцы Национальной гвардии Украины на южном направлении уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2".

Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

"Нацгвардейцы продолжают эффективно работать на южном направлении. На этот раз под точным ударом оказался российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поражение ЗРК стало возможным благодаря слаженным действиям разведчиков и операторов беспилотников.

На кадрах видно, как после нескольких сбросов взрывчатки с дронов, комплекс начинает пылать, а из него выбегают оккупанты.

