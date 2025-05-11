РУС
Оккупанты выбегают из горящего ЗРК "Тор-М2" после успешной атаки украинских дронов. ВИДЕО

Бойцы Национальной гвардии Украины на южном направлении уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2".

Об этом сообщили в пресс-службе Нацгвардии, информирует Цензор.НЕТ.

"Нацгвардейцы продолжают эффективно работать на южном направлении. На этот раз под точным ударом оказался российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поражение ЗРК стало возможным благодаря слаженным действиям разведчиков и операторов беспилотников.

На кадрах видно, как после нескольких сбросов взрывчатки с дронов, комплекс начинает пылать, а из него выбегают оккупанты.

Смотрите также: За неделю враг потерял 9080 человек и 1921 единицу техники. ИНФОГРАФИКА

беспилотник (4105) уничтожение (7674) Национальная гвардия (2207)
Техніку треба знищувати. Респект! Жалко не було чим пасажирів піджарить.
12.05.2025 00:12 Ответить
Після успішної атаки, окупанти не вибігають.
12.05.2025 00:34 Ответить
Там вибухати нема чому - тіки горіти. Все згоріло - тому і успішна.
12.05.2025 02:13 Ответить
І чого "ікру метать"? Скоріш всього - у них пускові установки були пусті. Ішли на перезарядку... Тому й вибухать було нічому - крім горіння пального...От екіпаж і вцілів... А РЛС включили з переляку - щоб дрон відігнать спробувать...
12.05.2025 06:13 Ответить
Десь на підхваті, МАБУТЬ, ошиваються і резніков та баканов, з цілою ротою «НЕЗЛАМНИХ» заступників, радників, помічників, прихльобателів…??
12.05.2025 00:35 Ответить
Мєхводы втікли... Самі живучі потвори....
12.05.2025 07:29 Ответить
До них теж черга дійде. Локація відома, відстань невелика, далеко не втечуть.
12.05.2025 08:47 Ответить
 
 