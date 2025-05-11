Окупанти вибігають з палаючого ЗРК "Тор-М2" після успішної атаки українських дронів. ВIДЕО

Бійці Національної гвардії України на південному напрямку знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2".

Про це повідомили у пресслужбі Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

"Нацгвардійці продовжують ефективно працювати на південному напрямку. Цього разу під влучним ударом опинився російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ураження ЗРК стало можливим завдяки злагодженим діям розвідників та операторів безпілотників.

На кадрах видно, як після кількох скидів вибухівки з дронів, комплекс починає палати, а з нього вибігають окупанти.

