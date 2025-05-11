УКР
Окупанти вибігають з палаючого ЗРК "Тор-М2" після успішної атаки українських дронів. ВIДЕО

Бійці Національної гвардії України на південному напрямку знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2".

Про це повідомили у пресслужбі Нацгвардії, інформує Цензор.НЕТ.

"Нацгвардійці продовжують ефективно працювати на південному напрямку. Цього разу під влучним ударом опинився російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2"", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ураження ЗРК стало можливим завдяки злагодженим діям розвідників та операторів безпілотників.

На кадрах видно, як після кількох скидів вибухівки з дронів, комплекс починає палати, а з нього вибігають окупанти.

Техніку треба знищувати. Респект! Жалко не було чим пасажирів піджарить.
12.05.2025 00:12 Відповісти
Після успішної атаки, окупанти не вибігають.
12.05.2025 00:34 Відповісти
Там вибухати нема чому - тіки горіти. Все згоріло - тому і успішна.
12.05.2025 02:13 Відповісти
І чого "ікру метать"? Скоріш всього - у них пускові установки були пусті. Ішли на перезарядку... Тому й вибухать було нічому - крім горіння пального...От екіпаж і вцілів... А РЛС включили з переляку - щоб дрон відігнать спробувать...
12.05.2025 06:13 Відповісти
Десь на підхваті, МАБУТЬ, ошиваються і резніков та баканов, з цілою ротою «НЕЗЛАМНИХ» заступників, радників, помічників, прихльобателів…??
12.05.2025 00:35 Відповісти
Мєхводы втікли... Самі живучі потвори....
12.05.2025 07:29 Відповісти
До них теж черга дійде. Локація відома, відстань невелика, далеко не втечуть.
12.05.2025 08:47 Відповісти
 
 