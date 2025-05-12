Силы обороны уничтожили более 6 тысяч артсистем россиян с начала года, - Генштаб. ВИДЕО

С начала года россияне потеряли более шести тысяч артиллерийских систем (6 186).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"С начала года враг потерял более шести тысяч артсистем (6 186). Только за год и четыре с половиной месяца Силы обороны Украины поразили более 19 тысяч артиллерийских систем оккупантов (19 236)", - рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

