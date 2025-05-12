РУС
Силы обороны уничтожили более 6 тысяч артсистем россиян с начала года, - Генштаб. ВИДЕО

С начала года россияне потеряли более шести тысяч артиллерийских систем (6 186).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"С начала года враг потерял более шести тысяч артсистем (6 186). Только за год и четыре с половиной месяца Силы обороны Украины поразили более 19 тысяч артиллерийских систем оккупантов (19 236)", - рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Смотрите: Вражеский ЗРК "Бук-М1" стоимостью $10 млн уничтожили украинские воины. ВИДЕО

Генштаб ВС (6810) россия (96902) уничтожение (7679) артиллерия (664) война в Украине (5703)
Стісняюсь спитать: а скільки нових артсистем за цей час виробила московія?
12.05.2025 18:43 Ответить
а воно Вам треба? бАданов знає і кому потрібно розкаже....
12.05.2025 18:51 Ответить
менше, вони переключились на шлюхеди і ракети, а те в більшості відновлюють із старих запасів плюс у кореї щось купили, кажуть вже знищували. тому, якби робили достатньо своїх, то не купували б.
12.05.2025 20:19 Ответить
 
 