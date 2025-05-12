УКР
Сили оборони знищили понад 6 тисяч артсистем росіян від початку року, - Генштаб. ВIДЕО

Від початку року росіяни втратили понад шість тисяч артилерійських систем (6 186).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"З початку року ворог втратив понад шість тисяч артсистем (6 186). Лише за рік і чотири з половиною місяця Сили оборони України уразили більш як 19 тисяч артилерійських систем окупантів (19 236)", - розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Дивіться: Ворожий ЗРК "Бук-М1" вартістю $10 млн знищили українські воїни. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (7114) росія (67230) знищення (7992) артилерія (817) війна в Україні (5742)
Стісняюсь спитать: а скільки нових артсистем за цей час виробила московія?
показати весь коментар
12.05.2025 18:43 Відповісти
а воно Вам треба? бАданов знає і кому потрібно розкаже....
показати весь коментар
12.05.2025 18:51 Відповісти
менше, вони переключились на шлюхеди і ракети, а те в більшості відновлюють із старих запасів плюс у кореї щось купили, кажуть вже знищували. тому, якби робили достатньо своїх, то не купували б.
показати весь коментар
12.05.2025 20:19 Відповісти
 
 