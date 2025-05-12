Сили оборони знищили понад 6 тисяч артсистем росіян від початку року, - Генштаб. ВIДЕО
Від початку року росіяни втратили понад шість тисяч артилерійських систем (6 186).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"З початку року ворог втратив понад шість тисяч артсистем (6 186). Лише за рік і чотири з половиною місяця Сили оборони України уразили більш як 19 тисяч артилерійських систем окупантів (19 236)", - розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
