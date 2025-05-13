В России все определяет Путин, поэтому и переговоры должны быть с ним, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении отметил, что ждет на переговорах в Турции российского диктатора Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сейчас наша команда активно готовит визит в Турцию. Сегодня позицию Украины мы очень подробно представили всем нашим партнерам. Я хочу поблагодарить за поддержку.

Очень важен каждый сигнал, что нужно прекращение огня - длительное и безусловное. Очень важен также и каждый сигнал, что нужны прямые переговоры и на самом высоком уровне. Именно Путин в России все определяет, именно он должен решать вопросы войны. Это его война. Поэтому и переговоры должны быть с ним.

Я хочу сегодня отметить заявление лидеров стран Северной Европы, стран Балтии. Я хочу поблагодарить за поддержку, в том числе за поддержку переговоров. В целом европейские лидеры делают сильные заявления, делают очень сильные шаги. Я хочу поблагодарить за это еще раз. Знаем мнение, в том числе и Китая - по поддержке прекращения огня и переговоров. Соединенные Штаты ясно и недвусмысленно говорят, что лидеры должны встретиться. Украина абсолютно готова к действительно эффективному формату разговора", - подчеркнул Зеленский.

