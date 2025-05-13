РУС
В России все определяет Путин, поэтому и переговоры должны быть с ним, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении отметил, что ждет на переговорах в Турции российского диктатора Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сейчас наша команда активно готовит визит в Турцию. Сегодня позицию Украины мы очень подробно представили всем нашим партнерам. Я хочу поблагодарить за поддержку.

Очень важен каждый сигнал, что нужно прекращение огня - длительное и безусловное. Очень важен также и каждый сигнал, что нужны прямые переговоры и на самом высоком уровне. Именно Путин в России все определяет, именно он должен решать вопросы войны. Это его война. Поэтому и переговоры должны быть с ним.

Я хочу сегодня отметить заявление лидеров стран Северной Европы, стран Балтии. Я хочу поблагодарить за поддержку, в том числе за поддержку переговоров. В целом европейские лидеры делают сильные заявления, делают очень сильные шаги. Я хочу поблагодарить за это еще раз. Знаем мнение, в том числе и Китая - по поддержке прекращения огня и переговоров. Соединенные Штаты ясно и недвусмысленно говорят, что лидеры должны встретиться. Украина абсолютно готова к действительно эффективному формату разговора", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о заявлениях Виткоффа относительно тем переговоров: Идеологически похожи на сигналы РФ

Зеленский Владимир (21616) обращение (799)
+18
Цирк,фарс,вистава.А заплатимо за це все ми
13.05.2025 20:11 Ответить
+17
Так ти ж сам собі заборонив з зуйлом діалог вести. Шось ти вовік совсем плох став. Вже заливаєш як васіліч.
13.05.2025 20:09 Ответить
+11
Все це чудово, але вдруг путін не приїде, а пришле унылое поні, що скаже тобі віддати Херсон та Запоріжжя. Твая пестня хороша, начінай сначала. Свое бесконечное балабольство.
13.05.2025 20:11 Ответить
Так ти ж сам собі заборонив з зуйлом діалог вести. Шось ти вовік совсем плох став. Вже заливаєш як васіліч.
13.05.2025 20:09 Ответить
Він не заливає, він *******...
13.05.2025 20:19 Ответить
Цирк,фарс,вистава.А заплатимо за це все ми
13.05.2025 20:11 Ответить
які конкретно ти пропонуєш пропозиції ? як і чим ти зібираєшся звільняти Грим Донецк Маріуполь Луганськ? розкажи
13.05.2025 21:15 Ответить
Якщо ти не помітив, то за паскудний цирк ми вже шість років платимо дуже дорого.
13.05.2025 21:10 Ответить
Помітив.
13.05.2025 21:39 Ответить
>> і недвозначно говорять, що лідери мають зустрітись

Опа! йухло з міжнародного терориста вже лідером став.

Який наступний крок? Директива на маратон щоб паімєніочству називали? І з великої літери писали у титрах?
13.05.2025 20:11 Ответить
Отмажем путина вместе,патужно.
13.05.2025 20:28 Ответить
Все це чудово, але вдруг путін не приїде, а пришле унылое поні, що скаже тобі віддати Херсон та Запоріжжя. Твая пестня хороша, начінай сначала. Свое бесконечное балабольство.
13.05.2025 20:11 Ответить
Потом по сценарию санкции, если рыжий снова не подсунет свинью
13.05.2025 20:53 Ответить
Нащо все це ?
Кацапи сказали чітко - поїде Лавров ... там він виголосить купу неприйнятних вимог - і на цьому все закінчиться
13.05.2025 20:11 Ответить
Зате весь світ побачить що ***** засіяло вилізти з бункера і досі сидить на валізі з лайном.
13.05.2025 20:15 Ответить
Ну , побачить ... і що ?
13.05.2025 20:19 Ответить
А чому ти конякино прізвище пишеш з великої літери? Куратор сварити буде, якщо з маленької напишеш?
13.05.2025 20:33 Ответить
Засцяло
13.05.2025 20:21 Ответить
Приїде,бо вже нема сил.Отмажуть.Та ще янелоха дурнем зроблять,а з ним і нас.
13.05.2025 20:30 Ответить
Всі знають,що не буде путіна.Украінська строна мае бути готовою до цього і зробити вже у Турціі наступний сільний крок.Демарш,грюкнувши дверима,думаю ми не зробимо,а пісьмови вимогі до путіна,можливо,передадуть через Лаврова.На цьому і завершицця зустріч.
13.05.2025 20:19 Ответить
Приїдуть Лавров і Ведмедьчук
13.05.2025 20:15 Ответить
Траса не приїде
13.05.2025 20:21 Ответить
Почекуни будуть один одного шукати в Стамбулі. Не факт, що знайдуть.
13.05.2025 20:18 Ответить
дуже небезпечно для України ..."зепоцріота" в Парижі.очі куйла так зазомбували,що він в них прочитав "МИР" .а свого часу Джон Макейн в тих самих " куйлових зєньках" считав три літери- "кгб"
13.05.2025 20:18 Ответить
А в Україні -його завгосп.
Це вже очевидним і для Заходу стало.
13.05.2025 20:21 Ответить
Який сором....Ти ще на коліна стань, вимолюючи переговори у х@йла....😡
13.05.2025 20:21 Ответить
Совершено верно!
Зеленский прав на 100%
Переговоры с кем либо иным, не имеют смысла!
В кремлёвском Паханате, всё решает пахан!
Зеленскому в обязательном порядке следует ехать в Стамбул!
При отсутствии *****, тут же покинуть сборище!
13.05.2025 20:32 Ответить
Тоді в Україні треба вести перемовини з Єрмаком.
Бо він вирішує все.
А його денщик Зеленский тільки бубнить відосики з суфлера.

Але ж Єрмак юридично навіть не дірка від бубліка - бо й бубліка, тобто Офісу Президента у Конституції катма. Зеленський - потєшний президент у неіснуючому "офісі".
13.05.2025 20:36 Ответить
Гиблая пустыня - ни конца, ни кpая.
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.

Пpем с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пpойдем с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много.

Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все пеpемены - как седло коpове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpепеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...

Ю. Нестеренко, 1995
13.05.2025 20:39 Ответить
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і необхідність посилення обороноздатності України.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249 указ президента №679/2022 і рішення РНБО України від 30 вересня

зе!лідар у всьому косплеїть рудого фріка.
а, скоморощнічати, то єдине, що вміє, зе!гундос.
13.05.2025 20:41 Ответить
для )(уйла Зеля теж нелегітимний, тепер хай покрутиться дупой на кактусі.
13.05.2025 22:27 Ответить
Ви вже проводили перемовини і з Путіним і з Трапом, замість того щоб готуватися до війни, тому маємо що маємо.
13.05.2025 20:58 Ответить
Але ж в Україні все визначає єрмак! І який висновок напрошується?
Про всяк випадок: сарказм.
13.05.2025 21:27 Ответить
лідеру необхідно написати за власним бажанням по стану здоров"я заяву до ВР що влаштує всіх, далі ми самі без лідера і його 5-6 менеджерів.
13.05.2025 21:51 Ответить
Кіна не буде, )(уйло до Стамбула не поїде, засцить потім відбріхуватись.. І це добре, хоча драп все одно знайде відмазку для )(уйла, але може хоч заткне свою пельку і перестане звиздіти що Україна не хоче миру. Таким чином зустрічатись з московитською гопотою в Стамбулі напевно буде гівняк, що не викликає довіри. Будем живі - будем бачити.
13.05.2025 22:25 Ответить
Україну поділять - по Дніпру: Кіт Келлог розповів, де стоятимуть миротворці...це все шо треба було знати виборцям зеленського 🤡...для чого воно зіграло голобородько...шоб здати пів України ...тепер хай ті хто вибрав це зелене уйоб* ще ,переселяються на схід ...і там ,на окупованих землях , можуть бути з мижебратьями щасливі ...
13.05.2025 23:28 Ответить
"Путин в России все определяет"

Там абсолютная монархия или тоталитарная диктатура?
14.05.2025 00:22 Ответить
Пора кончать Путина.
14.05.2025 04:35 Ответить
Та не, там коллегия КГБ все рулит
14.05.2025 08:21 Ответить
 
 