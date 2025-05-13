У Росії все визначає Путін, тому і перемовини мають бути з ним, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив на тому, що чекає на переговорах в Туреччині російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Зараз наша команда активно готує візит у Туреччину. Сьогодні позицію України ми дуже детально представили всім нашим партнерам. Я хочу подякувати за підтримку.

Дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню – тривале і безумовне. Дуже важливий також і кожен сигнал, що потрібні прямі перемовини і на найвищому рівні. Саме Путін у Росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним.

Я хочу сьогодні відзначити заяву лідерів країн Північної Європи, країн Балтії. Я хочу подякувати за підтримку, в тому числі за підтримку перемовин. Загалом європейські лідери роблять сильні заяви, роблять дуже сильні кроки. Я хочу подякувати за це ще раз. Знаємо думку, зокрема, й Китаю – щодо підтримки припинення вогню і перемовин. Сполучені Штати ясно і недвозначно говорять, що лідери мають зустрітись. Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмови", - підкреслив Зеленський.

