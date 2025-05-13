У Росії все визначає Путін, тому і перемовини мають бути з ним, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні наголосив на тому, що чекає на переговорах в Туреччині російського диктатора Володимира Путіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Зараз наша команда активно готує візит у Туреччину. Сьогодні позицію України ми дуже детально представили всім нашим партнерам. Я хочу подякувати за підтримку.
Дуже важливий кожен сигнал, що потрібне припинення вогню – тривале і безумовне. Дуже важливий також і кожен сигнал, що потрібні прямі перемовини і на найвищому рівні. Саме Путін у Росії все визначає, саме він має вирішувати питання війни. Це його війна. Тому і перемовини мають бути з ним.
Я хочу сьогодні відзначити заяву лідерів країн Північної Європи, країн Балтії. Я хочу подякувати за підтримку, в тому числі за підтримку перемовин. Загалом європейські лідери роблять сильні заяви, роблять дуже сильні кроки. Я хочу подякувати за це ще раз. Знаємо думку, зокрема, й Китаю – щодо підтримки припинення вогню і перемовин. Сполучені Штати ясно і недвозначно говорять, що лідери мають зустрітись. Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмови", - підкреслив Зеленський.
Опа! йухло з міжнародного терориста вже лідером став.
Який наступний крок? Директива на маратон щоб паімєніочству називали? І з великої літери писали у титрах?
Кацапи сказали чітко - поїде Лавров ... там він виголосить купу неприйнятних вимог - і на цьому все закінчиться
Це вже очевидним і для Заходу стало.
Зеленский прав на 100%
Переговоры с кем либо иным, не имеют смысла!
В кремлёвском Паханате, всё решает пахан!
Зеленскому в обязательном порядке следует ехать в Стамбул!
При отсутствии *****, тут же покинуть сборище!
Бо він вирішує все.
А його денщик Зеленский тільки бубнить відосики з суфлера.
Але ж Єрмак юридично навіть не дірка від бубліка - бо й бубліка, тобто Офісу Президента у Конституції катма. Зеленський - потєшний президент у неіснуючому "офісі".
Общая святыня - мать-земля сыpая.
Топи да болота, степи да чащобы,
Хpамов позолота, а вокpуг - тpущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кpугу...
Коpотка кольчуга на спине у дpуга!
Глушь да *******, воpовство да дpаки,
Да сpамные вpаки вечеpом в баpаке.
Пpем с мольбой о чуде пpямиком в тpясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиpу возжигаем свечки,
Да гpозимся миpу встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пpойдем с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем доpогу к вашему поpогу,
Пусть идем не в ногу, но зато нас много.
Пыл наш не умерить, рвемся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Все кругом поруша, перед образами
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по pоже, выpосших без нянек,
Нам свой кнут доpоже, чем замоpский пpяник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все пеpемены - как седло коpове,
Гpязи по колено, да по пояс кpови.
Завывает вьюга, свиpепеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к черту все приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом...
Ю. Нестеренко, 1995
Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/6792022-44249 указ президента №679/2022 і рішення РНБО України від 30 вересня
зе!лідар у всьому косплеїть рудого фріка.
а, скоморощнічати, то єдине, що вміє, зе!гундос.
Про всяк випадок: сарказм.
Там абсолютная монархия или тоталитарная диктатура?