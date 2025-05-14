Силы обороны продолжают активные действия на Курщине и в Белгородской области - защищаем превентивно украинскую границу, – Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил, что Силы обороны продолжают действовать в Курской и Белгородской областях РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Хочу отметить наших воинов. Это очень важно в это время. Были доклады сегодня Главкома Сырского по ситуации на фронте - на всех направлениях. Ежесуточно - более сотни боев. Особенно тяжелые Покровское направление, другие направления - в Донецкой области. Продолжаем наши активные действия на Курщине и в Белгородской области: защищаем превентивно украинское приграничье.
Но все боевые действия - это не наш выбор. Это наша оборона - оборона против оккупанта. Ответы на все вопросы об этой войне - почему она началась, почему она продолжается: все эти ответы - в Москве. Как война закончится - зависит от мира. Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч. Завтра - в Турции", - подчеркнул Зеленский.
Це питаннячко актуальне, не закрите для ЗЕвлади й за це ще буде запит з них
Ага... Сьогодні, після прильоту ракети в Суми, спілкувався з сумчанином. З цензурного - тільки "в", "на" і "по"...
"Превентивно" у вас, курв, виходять тільки санкції проти найбільшого волонтера ЗСУ. Ви ж розпочали "курську авантюру" для запобігання нападу на Сумщину, на яку тоді не летіли ні КАБи, ні балістика малої дальності. Поклали тисячі найбоєздатніших військових (яких зняли з Донбасу, де просування московитів прискорилося), знищили на Курщині десятки одиниць західної техніки, а "сіра зона" утворилася не на Курщині, а на Сумщині! А на Сумщину летить все, що є у московитів. Геніально, @ля!
Як там це недолуге казало на стадіоні у 2019-му: "ось такий ви Головнокомандувач"?
Тварюка брехлива!
чекає на знайоме очко, та стібеться з нього.
це, зе!гундос з туреччини пише?