Силы обороны продолжают активные действия на Курщине и в Белгородской области - защищаем превентивно украинскую границу, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил, что Силы обороны продолжают действовать в Курской и Белгородской областях РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Хочу отметить наших воинов. Это очень важно в это время. Были доклады сегодня Главкома Сырского по ситуации на фронте - на всех направлениях. Ежесуточно - более сотни боев. Особенно тяжелые Покровское направление, другие направления - в Донецкой области. Продолжаем наши активные действия на Курщине и в Белгородской области: защищаем превентивно украинское приграничье.

Но все боевые действия - это не наш выбор. Это наша оборона - оборона против оккупанта. Ответы на все вопросы об этой войне - почему она началась, почему она продолжается: все эти ответы - в Москве. Как война закончится - зависит от мира. Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч. Завтра - в Турции", - подчеркнул Зеленский.

