Силы обороны продолжают активные действия на Курщине и в Белгородской области - защищаем превентивно украинскую границу, – Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в видеообращении подтвердил, что Силы обороны продолжают действовать в Курской и Белгородской областях РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Хочу отметить наших воинов. Это очень важно в это время. Были доклады сегодня Главкома Сырского по ситуации на фронте - на всех направлениях. Ежесуточно - более сотни боев. Особенно тяжелые Покровское направление, другие направления - в Донецкой области. Продолжаем наши активные действия на Курщине и в Белгородской области: защищаем превентивно украинское приграничье.

Но все боевые действия - это не наш выбор. Это наша оборона - оборона против оккупанта. Ответы на все вопросы об этой войне - почему она началась, почему она продолжается: все эти ответы -  в Москве. Как война закончится - зависит от мира. Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч. Завтра - в Турции", - подчеркнул Зеленский.

+14
Потужний превентивний захист призвів до евакуації населення з Білопілля,Ворожби,Краснопілля.Чи про це потужного не повідомили?
14.05.2025 20:21 Ответить
+11
"...активні дії на Курщині та в Бєлгородській області - захищаємо превентивно українське прикордоння." Джерело: https://censor.net/ua/v3552262

Ага... Сьогодні, після прильоту ракети в Суми, спілкувався з сумчанином. З цензурного - тільки "в", "на" і "по"...
"Превентивно" у вас, курв, виходять тільки санкції проти найбільшого волонтера ЗСУ. Ви ж розпочали "курську авантюру" для запобігання нападу на Сумщину, на яку тоді не летіли ні КАБи, ні балістика малої дальності. Поклали тисячі найбоєздатніших військових (яких зняли з Донбасу, де просування московитів прискорилося), знищили на Курщині десятки одиниць західної техніки, а "сіра зона" утворилася не на Курщині, а на Сумщині! А на Сумщину летить все, що є у московитів. Геніально, @ля!

Як там це недолуге казало на стадіоні у 2019-му: "ось такий ви Головнокомандувач"?
Тварюка брехлива!
14.05.2025 20:38 Ответить
+10
А превентивність підвищує потужність?
14.05.2025 20:22 Ответить
Превентивний ти наш
14.05.2025 20:17 Ответить
Потужний превентивний захист призвів до евакуації населення з Білопілля,Ворожби,Краснопілля.Чи про це потужного не повідомили?
14.05.2025 20:21 Ответить
В області евакуація в більше півсотні н.п.
14.05.2025 20:46 Ответить
А превентивність підвищує потужність?
14.05.2025 20:22 Ответить
Скріншот страшний. особливо дати.
Це питаннячко актуальне, не закрите для ЗЕвлади й за це ще буде запит з них
14.05.2025 20:33 Ответить
"...активні дії на Курщині та в Бєлгородській області - захищаємо превентивно українське прикордоння." Джерело: https://censor.net/ua/v3552262

Ага... Сьогодні, після прильоту ракети в Суми, спілкувався з сумчанином. З цензурного - тільки "в", "на" і "по"...
"Превентивно" у вас, курв, виходять тільки санкції проти найбільшого волонтера ЗСУ. Ви ж розпочали "курську авантюру" для запобігання нападу на Сумщину, на яку тоді не летіли ні КАБи, ні балістика малої дальності. Поклали тисячі найбоєздатніших військових (яких зняли з Донбасу, де просування московитів прискорилося), знищили на Курщині десятки одиниць західної техніки, а "сіра зона" утворилася не на Курщині, а на Сумщині! А на Сумщину летить все, що є у московитів. Геніально, @ля!

Як там це недолуге казало на стадіоні у 2019-му: "ось такий ви Головнокомандувач"?
Тварюка брехлива!
14.05.2025 20:38 Ответить
Називати превентивністю розтягування лінії активних бойових дій це якийсь сюр. Превентивно ви, нешановний, Чонгар розмінували, замість превентивно побудувати лінію оборони і замінувати все прикордоння.
14.05.2025 20:50 Ответить
так, казали, що зе!поц у стамбулі.
чекає на знайоме очко, та стібеться з нього.
це, зе!гундос з туреччини пише?
14.05.2025 20:51 Ответить
Цього Zеленого ********, треба було ще в дитинстві придушити.
14.05.2025 22:26 Ответить
Що ж ти 3 рокі тому не знав це слово.Бідоносний.
15.05.2025 00:08 Ответить
 
 