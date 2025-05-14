УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9551 відвідувач онлайн
Новини Відео Звернення Зеленського
1 230 13

Сили оборони продовжують активні дії на Курщині та в Бєлгородській області – захищаємо превентивно українське прикордоння, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні підтвердив, що Сили оборони продовжують діяти в Курській та Бєлгородській областях РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Хочу відзначити наших воїнів. Це дуже важливо в цей час. Були доповіді сьогодні Головкома Сирського по ситуації на фронті – на всіх напрямках. Щодобово більше сотні боїв. Особливо важкі Покровський напрямок, інші напрямки на Донеччині. Продовжуємо наші активні дії на Курщині та в Бєлгородській області – захищаємо превентивно українське прикордоння.

Але всі бойові дії – це не наш вибір. Це наша оборона – оборона проти окупанта. Відповіді на всі питання про цю війну – чому вона почалась, чому вона триває – усі ці відповіді в Москві. Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей. Завтра – у Туреччині" - наголосив Зеленський.

Читайте: Зеленський відвідає Чорногорію для підписання угоди про безпеку та торгівлю, - президент Мілатович

Автор: 

Зеленський Володимир (25185) звернення (655)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Потужний превентивний захист призвів до евакуації населення з Білопілля,Ворожби,Краснопілля.Чи про це потужного не повідомили?
показати весь коментар
14.05.2025 20:21 Відповісти
+11
"...активні дії на Курщині та в Бєлгородській області - захищаємо превентивно українське прикордоння." Джерело: https://censor.net/ua/v3552262

Ага... Сьогодні, після прильоту ракети в Суми, спілкувався з сумчанином. З цензурного - тільки "в", "на" і "по"...
"Превентивно" у вас, курв, виходять тільки санкції проти найбільшого волонтера ЗСУ. Ви ж розпочали "курську авантюру" для запобігання нападу на Сумщину, на яку тоді не летіли ні КАБи, ні балістика малої дальності. Поклали тисячі найбоєздатніших військових (яких зняли з Донбасу, де просування московитів прискорилося), знищили на Курщині десятки одиниць західної техніки, а "сіра зона" утворилася не на Курщині, а на Сумщині! А на Сумщину летить все, що є у московитів. Геніально, @ля!

Як там це недолуге казало на стадіоні у 2019-му: "ось такий ви Головнокомандувач"?
Тварюка брехлива!
показати весь коментар
14.05.2025 20:38 Відповісти
+10
А превентивність підвищує потужність?
показати весь коментар
14.05.2025 20:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Превентивний ти наш
показати весь коментар
14.05.2025 20:17 Відповісти
Потужний превентивний захист призвів до евакуації населення з Білопілля,Ворожби,Краснопілля.Чи про це потужного не повідомили?
показати весь коментар
14.05.2025 20:21 Відповісти
В області евакуація в більше півсотні н.п.
показати весь коментар
14.05.2025 20:46 Відповісти
А превентивність підвищує потужність?
показати весь коментар
14.05.2025 20:22 Відповісти
Скріншот страшний. особливо дати.
Це питаннячко актуальне, не закрите для ЗЕвлади й за це ще буде запит з них
показати весь коментар
14.05.2025 20:33 Відповісти
"...активні дії на Курщині та в Бєлгородській області - захищаємо превентивно українське прикордоння." Джерело: https://censor.net/ua/v3552262

Ага... Сьогодні, після прильоту ракети в Суми, спілкувався з сумчанином. З цензурного - тільки "в", "на" і "по"...
"Превентивно" у вас, курв, виходять тільки санкції проти найбільшого волонтера ЗСУ. Ви ж розпочали "курську авантюру" для запобігання нападу на Сумщину, на яку тоді не летіли ні КАБи, ні балістика малої дальності. Поклали тисячі найбоєздатніших військових (яких зняли з Донбасу, де просування московитів прискорилося), знищили на Курщині десятки одиниць західної техніки, а "сіра зона" утворилася не на Курщині, а на Сумщині! А на Сумщину летить все, що є у московитів. Геніально, @ля!

Як там це недолуге казало на стадіоні у 2019-му: "ось такий ви Головнокомандувач"?
Тварюка брехлива!
показати весь коментар
14.05.2025 20:38 Відповісти
Називати превентивністю розтягування лінії активних бойових дій це якийсь сюр. Превентивно ви, нешановний, Чонгар розмінували, замість превентивно побудувати лінію оборони і замінувати все прикордоння.
показати весь коментар
14.05.2025 20:50 Відповісти
так, казали, що зе!поц у стамбулі.
чекає на знайоме очко, та стібеться з нього.
це, зе!гундос з туреччини пише?
показати весь коментар
14.05.2025 20:51 Відповісти
Цього Zеленого ********, треба було ще в дитинстві придушити.
показати весь коментар
14.05.2025 22:26 Відповісти
Що ж ти 3 рокі тому не знав це слово.Бідоносний.
показати весь коментар
15.05.2025 00:08 Відповісти
 
 