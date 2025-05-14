Сили оборони продовжують активні дії на Курщині та в Бєлгородській області – захищаємо превентивно українське прикордоння, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський у відеозверненні підтвердив, що Сили оборони продовжують діяти в Курській та Бєлгородській областях РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.
"Хочу відзначити наших воїнів. Це дуже важливо в цей час. Були доповіді сьогодні Головкома Сирського по ситуації на фронті – на всіх напрямках. Щодобово більше сотні боїв. Особливо важкі Покровський напрямок, інші напрямки на Донеччині. Продовжуємо наші активні дії на Курщині та в Бєлгородській області – захищаємо превентивно українське прикордоння.
Але всі бойові дії – це не наш вибір. Це наша оборона – оборона проти окупанта. Відповіді на всі питання про цю війну – чому вона почалась, чому вона триває – усі ці відповіді в Москві. Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей. Завтра – у Туреччині" - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це питаннячко актуальне, не закрите для ЗЕвлади й за це ще буде запит з них
Ага... Сьогодні, після прильоту ракети в Суми, спілкувався з сумчанином. З цензурного - тільки "в", "на" і "по"...
"Превентивно" у вас, курв, виходять тільки санкції проти найбільшого волонтера ЗСУ. Ви ж розпочали "курську авантюру" для запобігання нападу на Сумщину, на яку тоді не летіли ні КАБи, ні балістика малої дальності. Поклали тисячі найбоєздатніших військових (яких зняли з Донбасу, де просування московитів прискорилося), знищили на Курщині десятки одиниць західної техніки, а "сіра зона" утворилася не на Курщині, а на Сумщині! А на Сумщину летить все, що є у московитів. Геніально, @ля!
Як там це недолуге казало на стадіоні у 2019-му: "ось такий ви Головнокомандувач"?
Тварюка брехлива!
чекає на знайоме очко, та стібеться з нього.
це, зе!гундос з туреччини пише?