Сили оборони продовжують активні дії на Курщині та в Бєлгородській області – захищаємо превентивно українське прикордоння, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні підтвердив, що Сили оборони продовжують діяти в Курській та Бєлгородській областях РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Хочу відзначити наших воїнів. Це дуже важливо в цей час. Були доповіді сьогодні Головкома Сирського по ситуації на фронті – на всіх напрямках. Щодобово більше сотні боїв. Особливо важкі Покровський напрямок, інші напрямки на Донеччині. Продовжуємо наші активні дії на Курщині та в Бєлгородській області – захищаємо превентивно українське прикордоння.

Але всі бойові дії – це не наш вибір. Це наша оборона – оборона проти окупанта. Відповіді на всі питання про цю війну – чому вона почалась, чому вона триває – усі ці відповіді в Москві. Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей. Завтра – у Туреччині" - наголосив Зеленський.

