Угода України з Чорногорією
759 10

Зеленський відвідає Чорногорію для підписання угоди про безпеку та торгівлю, - президент Мілатович

Президент Чорногорії Яков Мілатович

Президент України Володимир Зеленський у найближчі дні відвідає Чорногорію для підписання двосторонньої угоди про безпеку та торгівлю.

Про це заявив президент Чорногорії Яков Мілатович під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Standard.

За словами Мілатовича, спершу планувалося, що візит Зеленського відбудеться 15 травня, однак його довелося перенести через анонсовані переговори між Україною та Росією у Туреччині.

Альтернативною датою розглядали 17 травня, але вона також виявилась непридатною через попередні зобов'язання прем’єра Чорногорії Мілойко Спаїча. 

"Тому візит перенесено на іншу дату", - заявив Мілатович.

При цьому Мілатович повідомив, що зустрінеться із Зеленським у п’ятницю під час саміту Європейської політичної спільноти в Тирані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про Віткоффа: У нас "щось не склалось" у спілкуванні

Зеленський Володимир (25185) угода (703) Чорногорія (204)
Топ коментарі
+15
Ура! Дайош безпекову угоду! 29-ту! Ударім по мозгам лохторату фейковими гарантіями безпеки!
показати весь коментар
14.05.2025 17:08 Відповісти
+13
В каментах відсутність прихильників плідора... як і очікувалось.
Альо, ви де, зебіли?
показати весь коментар
14.05.2025 17:10 Відповісти
+11
кловун поїхав покупатися у морі...бо свої просрав...
показати весь коментар
14.05.2025 17:06 Відповісти
Чорногорія у 2022 році мала бюджет на оборону всього у понад 70 млн євро і передала Україні озброєння та військової техніки на 10 млн євро або ж орієнтовно 14% від свого бюджету на оборонку.
показати весь коментар
14.05.2025 17:28 Відповісти
єрмак послав клоуна на гастролі
показати весь коментар
14.05.2025 17:32 Відповісти
Думаю,що це хозяйські справи і підписувати їх не президентцу
показати весь коментар
14.05.2025 17:40 Відповісти
28 безпекова угода?
показати весь коментар
14.05.2025 17:47 Відповісти
Чего туда ехать? В Будве море еще холодное.
показати весь коментар
14.05.2025 19:26 Відповісти
Що, ще один Потужний план миру?
показати весь коментар
14.05.2025 22:01 Відповісти
 
 