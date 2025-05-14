Зеленський відвідає Чорногорію для підписання угоди про безпеку та торгівлю, - президент Мілатович

Президент України Володимир Зеленський у найближчі дні відвідає Чорногорію для підписання двосторонньої угоди про безпеку та торгівлю.

Про це заявив президент Чорногорії Яков Мілатович під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Standard.

За словами Мілатовича, спершу планувалося, що візит Зеленського відбудеться 15 травня, однак його довелося перенести через анонсовані переговори між Україною та Росією у Туреччині.

Альтернативною датою розглядали 17 травня, але вона також виявилась непридатною через попередні зобов'язання прем’єра Чорногорії Мілойко Спаїча.

"Тому візит перенесено на іншу дату", - заявив Мілатович.

При цьому Мілатович повідомив, що зустрінеться із Зеленським у п’ятницю під час саміту Європейської політичної спільноти в Тирані.

