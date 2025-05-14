РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9693 посетителя онлайн
Новости Соглашение Украины с Черногорией
759 10

Зеленский посетит Черногорию для подписания соглашения о безопасности и торговле, - президент Милатович

Президент Черногории Яков Милатович

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Черногорию для подписания двустороннего соглашения о безопасности и торговле.

Об этом заявил президент Черногории Яков Милатович во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Standard.

По словам Милатовича, сначала планировалось, что визит Зеленского состоится 15 мая, однако его пришлось перенести из-за анонсированных переговоров между Украиной и Россией в Турции.

Альтернативной датой рассматривали 17 мая, но она также оказалась непригодной из-за предыдущих обязательств премьера Черногории Милойко Спаича.

"Поэтому визит перенесен на другую дату", - заявил Милатович.

При этом Милатович сообщил, что встретится с Зеленским в пятницу во время саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о Уиткоффе: У нас "что-то не сложилось" в общении

Автор: 

Зеленский Владимир (21647) соглашение (1369) Черногория (201)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Ура! Дайош безпекову угоду! 29-ту! Ударім по мозгам лохторату фейковими гарантіями безпеки!
показать весь комментарий
14.05.2025 17:08 Ответить
+13
В каментах відсутність прихильників плідора... як і очікувалось.
Альо, ви де, зебіли?
показать весь комментарий
14.05.2025 17:10 Ответить
+11
кловун поїхав покупатися у морі...бо свої просрав...
показать весь комментарий
14.05.2025 17:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАФІГА ТІ 500 договорів? Якщо ніхто не прислав солдат чи вагони ***********
показать весь комментарий
14.05.2025 17:04 Ответить
кловун поїхав покупатися у морі...бо свої просрав...
показать весь комментарий
14.05.2025 17:06 Ответить
Ура! Дайош безпекову угоду! 29-ту! Ударім по мозгам лохторату фейковими гарантіями безпеки!
показать весь комментарий
14.05.2025 17:08 Ответить
В каментах відсутність прихильників плідора... як і очікувалось.
Альо, ви де, зебіли?
показать весь комментарий
14.05.2025 17:10 Ответить
Чорногорія у 2022 році мала бюджет на оборону всього у понад 70 млн євро і передала Україні озброєння та військової техніки на 10 млн євро або ж орієнтовно 14% від свого бюджету на оборонку.
показать весь комментарий
14.05.2025 17:28 Ответить
єрмак послав клоуна на гастролі
показать весь комментарий
14.05.2025 17:32 Ответить
Думаю,що це хозяйські справи і підписувати їх не президентцу
показать весь комментарий
14.05.2025 17:40 Ответить
28 безпекова угода?
показать весь комментарий
14.05.2025 17:47 Ответить
Чего туда ехать? В Будве море еще холодное.
показать весь комментарий
14.05.2025 19:26 Ответить
Що, ще один Потужний план миру?
показать весь комментарий
14.05.2025 22:01 Ответить
 
 