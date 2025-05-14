Зеленский посетит Черногорию для подписания соглашения о безопасности и торговле, - президент Милатович

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни посетит Черногорию для подписания двустороннего соглашения о безопасности и торговле.

Об этом заявил президент Черногории Яков Милатович во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Standard.

По словам Милатовича, сначала планировалось, что визит Зеленского состоится 15 мая, однако его пришлось перенести из-за анонсированных переговоров между Украиной и Россией в Турции.

Альтернативной датой рассматривали 17 мая, но она также оказалась непригодной из-за предыдущих обязательств премьера Черногории Милойко Спаича.

"Поэтому визит перенесен на другую дату", - заявил Милатович.

При этом Милатович сообщил, что встретится с Зеленским в пятницу во время саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

