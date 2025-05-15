Перенес 40 операций. Потерял ногу, руку и глаз: раненый воин Владимир Овсянников мечтает вернуться в армию. ВИДЕО
Украинский воин Владимир Овсянников, который получил тяжелые ранения, в результате которых потерял ногу, руку и глаз, заявил о желании вернуться в армию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Hromadske.
Мужчина перенес уже 40 операций. Впереди - еще около пяти.
"Я себя даже некоторое время корил, что подвел страну, подвел людей, подвел ребят, потому что я остался раненым. Оставил свое подразделение без командования", - отметил Владимир.
В его окоп прилетела мина. Почти два года с ним в больницах живет мама.
"Ну ранен. Отхожу, лечусь. Обо мне заботится мама, страна, врачи, люди, друзья, волонтеры. Куча народа. Мне стыдно распустить сопли и говорить: "Ой, как мне плохо", - говорит защитник.
"Вернуться в строй - я об этом мечтаю. Это моя мечта. Другой у меня мечты нет. Не пойдет Ваня, Петя, прячутся, убегают от ТЦК. Чего-то они говорят: "Мы не умеем, не знаем. Полицейские говорят: "Нас не учили". Кто-то говорит: "Я боюсь". И я давайте так скажу - и что? Дождемся, когда сюда зайдут "кадыровцы" или якуты, будут вас насиловать, избивать? Я это все уже видел на войне. .... Не надо ныть. Надо выздоравливать, вставать и идти защищать страну. Кто как может", - добавил Владимир.
яка бореться за твоє одужання 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Дякуємо тобі за щиру любов до Украіни !!