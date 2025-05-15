РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9479 посетителей онлайн
Новости Видео
4 329 11

Перенес 40 операций. Потерял ногу, руку и глаз: раненый воин Владимир Овсянников мечтает вернуться в армию. ВИДЕО

Украинский воин Владимир Овсянников, который получил тяжелые ранения, в результате которых потерял ногу, руку и глаз, заявил о желании вернуться в армию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете Hromadske.

Мужчина перенес уже 40 операций. Впереди - еще около пяти.

"Я себя даже некоторое время корил, что подвел страну, подвел людей, подвел ребят, потому что я остался раненым. Оставил свое подразделение без командования", - отметил Владимир.

Также смотрите: Дочь все чаще спрашивает, почему папа к ней не приходит: буковинка более полутора лет искала павшего на войне мужа. ВИДЕО

В его окоп прилетела мина. Почти два года с ним в больницах живет мама.

"Ну ранен. Отхожу, лечусь. Обо мне заботится мама, страна, врачи, люди, друзья, волонтеры. Куча народа. Мне стыдно распустить сопли и говорить: "Ой, как мне плохо", - говорит защитник.

"Вернуться в строй - я об этом мечтаю. Это моя мечта. Другой у меня мечты нет. Не пойдет Ваня, Петя, прячутся, убегают от ТЦК. Чего-то они говорят: "Мы не умеем, не знаем. Полицейские говорят: "Нас не учили". Кто-то говорит: "Я боюсь". И я давайте так скажу - и что? Дождемся, когда сюда зайдут "кадыровцы" или якуты, будут вас насиловать, избивать? Я это все уже видел на войне. .... Не надо ныть. Надо выздоравливать, вставать и идти защищать страну. Кто как может", - добавил Владимир.

Читайте: Украинские военные приняли участие в параде в Лондоне. ФОТОрепортаж

Автор: 

ранение (3416) военнослужащие (6258)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Завдяки цій Людині існує Україна
показать весь комментарий
15.05.2025 11:39 Ответить
+19
На таких простих Героях тримається країна, не на злодюгах-сбушниках, які з криміналом коньяк п'ють по ресторанах
показать весь комментарий
15.05.2025 11:44 Ответить
+16
Шана Герою!!!
показать весь комментарий
15.05.2025 11:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Завдяки цій Людині існує Україна
показать весь комментарий
15.05.2025 11:39 Ответить
Солдат!
показать весь комментарий
15.05.2025 11:40 Ответить
На таких простих Героях тримається країна, не на злодюгах-сбушниках, які з криміналом коньяк п'ють по ресторанах
показать весь комментарий
15.05.2025 11:44 Ответить
Шана Герою!!!
показать весь комментарий
15.05.2025 11:49 Ответить
❤️
показать весь комментарий
15.05.2025 12:38 Ответить
Допоможи тобі Господь, Друже! Дякую за захист! Одужуй, Воїне!
показать весь комментарий
15.05.2025 12:43 Ответить
Цензоре, а як можна допомогти Герою? Може є карта чи банка?
показать весь комментарий
15.05.2025 12:45 Ответить
Сумно, що такі важкопоранені бійці нікому не потрібні крім їхніх стареньких батьків. Лише одна жінка зі ста з таким чоловіком залишиться, особливо після закінчення війни коли бравадне переможне натхнення піде на спад і буде зїдене нагальними битовими проблемами та злиднями....... А герой цілком може працювати у ТЦК на якійсь канцелярській нескладній посаді........ Матері солдата міцного здоров'я в першу чергу......
показать весь комментарий
15.05.2025 14:26 Ответить
Швидкого одужання, тобі Воіне і здоровʼя твоій мамі ,
яка бореться за твоє одужання 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Дякуємо тобі за щиру любов до Украіни !!
показать весь комментарий
15.05.2025 20:53 Ответить
Всім би мати такий характер. А то в коментарях під іншими відео купа людей ниють як їм тяжко і яке життя несправедливе. Сподіваюсь Бутусов зніме з ним відео і більше людей дізнаються про Героя. Дякую за службу молодший лейтенант !!!
показать весь комментарий
16.05.2025 01:38 Ответить
Завдяки відсутності мобілізаційної політики від бубочкі і купі ухилянтів,фронт може рухнути.Воїни на фронті не витримують без відпочинку.Такі ветерани-інваліди,Слава Герою!, країну не врятують.❤️🇺🇦❤️
показать весь комментарий
16.05.2025 09:38 Ответить
 
 