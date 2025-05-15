УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10240 відвідувачів онлайн
Новини Відео
4 329 11

Переніс 40 операцій. Втратив ногу, руку та око: поранений воїн Володимир Овсянніков мріє повернутися у військо. ВIДЕО

Український воїн Володимир Овсянніков, який дістав важкі поранення, внаслідок яких втратив ногу, руку та око, заявив про бажання повернутися у військо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Hromadske.

Чоловік переніс вже 40 операцій. Попереду - ще близько п'яти.

"Я себе навіть певний час журив, що підвів країну, підвів людей, підвів хлопців, бо я залишився пораненим. Залишив свій підрозділ без командування", - зазначив Володимир.

Також дивіться: Донька все частіше запитує, чому тато до неї не приходить: буковинка понад півтора року шукала полеглого на війні чоловіка. ВIДЕО

В його окоп прилетіла міна. Майже два роки з ним у лікарнях живе мама. 

"Ну поранений. Відхожу, лікуюся. Про мене піклується мама, країна, лікарі, люди, друзі, волонтери. Купа народу. Мені соромно розпустити соплі та казати: "Ой, як мені погано", - каже захисник.

"Повернутись у стрій - я про це мрію. Це моя мрія. Іншої в мене мрії немає. Не піде Ваня, Петя, ховаються, тікають від ТЦК. Чогось вони кажуть: "Ми не вміємо, не знаємо. Поліціянти кажуть: "Нас не навчали". Хтось каже: "Я боюся". І я давайте так скажу - то й що? Дочекаємося, коли сюди зайдуть "кадирівці" чи якути, будуть вас ґвалтувати, бити? Я це все вже бачив на війні. ... Не треба нити. Треба одужувати, вставати і йти захищати країну. Хто як може", - додав Володимир.

Читайте: Українські військові взяли участь у параді в Лондоні. ФОТОрепортаж

Автор: 

поранення (2835) військовослужбовці (4891)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Завдяки цій Людині існує Україна
показати весь коментар
15.05.2025 11:39 Відповісти
+19
На таких простих Героях тримається країна, не на злодюгах-сбушниках, які з криміналом коньяк п'ють по ресторанах
показати весь коментар
15.05.2025 11:44 Відповісти
+16
Шана Герою!!!
показати весь коментар
15.05.2025 11:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Завдяки цій Людині існує Україна
показати весь коментар
15.05.2025 11:39 Відповісти
Солдат!
показати весь коментар
15.05.2025 11:40 Відповісти
На таких простих Героях тримається країна, не на злодюгах-сбушниках, які з криміналом коньяк п'ють по ресторанах
показати весь коментар
15.05.2025 11:44 Відповісти
Шана Герою!!!
показати весь коментар
15.05.2025 11:49 Відповісти
❤️
показати весь коментар
15.05.2025 12:38 Відповісти
Допоможи тобі Господь, Друже! Дякую за захист! Одужуй, Воїне!
показати весь коментар
15.05.2025 12:43 Відповісти
Цензоре, а як можна допомогти Герою? Може є карта чи банка?
показати весь коментар
15.05.2025 12:45 Відповісти
Сумно, що такі важкопоранені бійці нікому не потрібні крім їхніх стареньких батьків. Лише одна жінка зі ста з таким чоловіком залишиться, особливо після закінчення війни коли бравадне переможне натхнення піде на спад і буде зїдене нагальними битовими проблемами та злиднями....... А герой цілком може працювати у ТЦК на якійсь канцелярській нескладній посаді........ Матері солдата міцного здоров'я в першу чергу......
показати весь коментар
15.05.2025 14:26 Відповісти
Швидкого одужання, тобі Воіне і здоровʼя твоій мамі ,
яка бореться за твоє одужання 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Дякуємо тобі за щиру любов до Украіни !!
показати весь коментар
15.05.2025 20:53 Відповісти
Всім би мати такий характер. А то в коментарях під іншими відео купа людей ниють як їм тяжко і яке життя несправедливе. Сподіваюсь Бутусов зніме з ним відео і більше людей дізнаються про Героя. Дякую за службу молодший лейтенант !!!
показати весь коментар
16.05.2025 01:38 Відповісти
Завдяки відсутності мобілізаційної політики від бубочкі і купі ухилянтів,фронт може рухнути.Воїни на фронті не витримують без відпочинку.Такі ветерани-інваліди,Слава Герою!, країну не врятують.❤️🇺🇦❤️
показати весь коментар
16.05.2025 09:38 Відповісти
 
 