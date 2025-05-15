Переніс 40 операцій. Втратив ногу, руку та око: поранений воїн Володимир Овсянніков мріє повернутися у військо. ВIДЕО

Український воїн Володимир Овсянніков, який дістав важкі поранення, внаслідок яких втратив ногу, руку та око, заявив про бажання повернутися у військо.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті Hromadske.

Чоловік переніс вже 40 операцій. Попереду - ще близько п'яти.

"Я себе навіть певний час журив, що підвів країну, підвів людей, підвів хлопців, бо я залишився пораненим. Залишив свій підрозділ без командування", - зазначив Володимир.

В його окоп прилетіла міна. Майже два роки з ним у лікарнях живе мама.

"Ну поранений. Відхожу, лікуюся. Про мене піклується мама, країна, лікарі, люди, друзі, волонтери. Купа народу. Мені соромно розпустити соплі та казати: "Ой, як мені погано", - каже захисник.

"Повернутись у стрій - я про це мрію. Це моя мрія. Іншої в мене мрії немає. Не піде Ваня, Петя, ховаються, тікають від ТЦК. Чогось вони кажуть: "Ми не вміємо, не знаємо. Поліціянти кажуть: "Нас не навчали". Хтось каже: "Я боюся". І я давайте так скажу - то й що? Дочекаємося, коли сюди зайдуть "кадирівці" чи якути, будуть вас ґвалтувати, бити? Я це все вже бачив на війні. ... Не треба нити. Треба одужувати, вставати і йти захищати країну. Хто як може", - додав Володимир.

