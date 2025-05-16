Бойцы 3-й ОШБр обезвреживают неразорвавшиеся КАБы. ВИДЕО

Саперы 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видеозапись с фрагментами своей боевой работы вблизи линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины уничтожают с помощью тротила неразорвавшуюся авиабомбу.

"Бойцы Тройки обезвреживают неразорвавшиеся КАБы. Ежедневно п#дары запускают КАБы по нашим позициям. Некоторые из них не детонируют и остаются лежать в поле. Чтобы обезвредить смертельную опасность, бойцы-саперы Взвода инженерной разведки Группы инженерного обеспечения Третьей штурмовой находят неразорвавшиеся КАБы и уничтожают их с помощью тротила", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бомбу КАБ-500, которая не сдетонировала, обезвредили в Купянском районе Харьковской области. ФОТО