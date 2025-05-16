Бойцы 3-й ОШБр обезвреживают неразорвавшиеся КАБы. ВИДЕО
Саперы 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видеозапись с фрагментами своей боевой работы вблизи линии фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины уничтожают с помощью тротила неразорвавшуюся авиабомбу.
"Бойцы Тройки обезвреживают неразорвавшиеся КАБы. Ежедневно п#дары запускают КАБы по нашим позициям. Некоторые из них не детонируют и остаются лежать в поле. Чтобы обезвредить смертельную опасность, бойцы-саперы Взвода инженерной разведки Группы инженерного обеспечения Третьей штурмовой находят неразорвавшиеся КАБы и уничтожают их с помощью тротила", - отмечается в комментарии к видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий16.05.2025 17:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий16.05.2025 18:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль