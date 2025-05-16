РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9569 посетителей онлайн
Новости Видео Разминирование украинских территорий
2 412 2

Бойцы 3-й ОШБр обезвреживают неразорвавшиеся КАБы. ВИДЕО

Саперы 3-й отдельной штурмовой бригады опубликовали видеозапись с фрагментами своей боевой работы вблизи линии фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины уничтожают с помощью тротила неразорвавшуюся авиабомбу.

"Бойцы Тройки обезвреживают неразорвавшиеся КАБы. Ежедневно п#дары запускают КАБы по нашим позициям. Некоторые из них не детонируют и остаются лежать в поле. Чтобы обезвредить смертельную опасность, бойцы-саперы Взвода инженерной разведки Группы инженерного обеспечения Третьей штурмовой находят неразорвавшиеся КАБы и уничтожают их с помощью тротила", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бомбу КАБ-500, которая не сдетонировала, обезвредили в Купянском районе Харьковской области. ФОТО

Автор: 

сапер (151) 3-я Отдельная штурмовая бригада (478) КАБ (423)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ІІІ-я? В неї уся робота вибухова!!! Вдачі Трійці!)
показать весь комментарий
16.05.2025 17:22 Ответить
А мудрило Трамп, ще ніяк не визначився щодо кривавого прутіна, і каже, що це «ОШИБКА» ******!!
показать весь комментарий
16.05.2025 18:43 Ответить
 
 