Бійці 3-ї ОШБр знешкоджують нерозірвані КАБи. ВIДЕО
Сапери 3-ї окремої штурмової бригади опублікували відеозапис із фрагментами своєї бойової роботи поблизу лінії фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни знищують за допомогою тротилу нерозірвану авіабомбу.
"Бійці Трійки знешкоджують нерозірвані КАБи. Щодня п#дари запускають КАБи по наших позиціях. Деякі з них не детонують і залишаються лежати в полі. Щоб знешкодити смертельну небезпеку, бійці-сапери Взводу інженерної розвідки Групи інженерного забезпечення Третьої штурмової знаходять нерозірвані КАБи та знищують їх за допомогою тротилу", - зазначається у коментарі до відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владислав Сварчевський
показати весь коментар16.05.2025 17:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар16.05.2025 18:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль