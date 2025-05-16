Бійці 3-ї ОШБр знешкоджують нерозірвані КАБи. ВIДЕО

Сапери 3-ї окремої штурмової бригади опублікували відеозапис із фрагментами своєї бойової роботи поблизу лінії фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни знищують за допомогою тротилу нерозірвану авіабомбу.

"Бійці Трійки знешкоджують нерозірвані КАБи. Щодня п#дари запускають КАБи по наших позиціях. Деякі з них не детонують і залишаються лежати в полі. Щоб знешкодити смертельну небезпеку, бійці-сапери Взводу інженерної розвідки Групи інженерного забезпечення Третьої штурмової знаходять нерозірвані КАБи та знищують їх за допомогою тротилу", - зазначається у коментарі до відео.

