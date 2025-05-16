УКР
Бійці 3-ї ОШБр знешкоджують нерозірвані КАБи. ВIДЕО

Сапери 3-ї окремої штурмової бригади опублікували відеозапис із фрагментами своєї бойової роботи поблизу лінії фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі українські воїни знищують за допомогою тротилу нерозірвану авіабомбу.

"Бійці Трійки знешкоджують нерозірвані КАБи. Щодня п#дари запускають КАБи по наших позиціях. Деякі з них не детонують і залишаються лежати в полі. Щоб знешкодити смертельну небезпеку, бійці-сапери Взводу інженерної розвідки Групи інженерного забезпечення Третьої штурмової знаходять нерозірвані КАБи та знищують їх за допомогою тротилу", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бомбу КАБ-500, яка не здетонувала, знешкодили у Куп’янському районі Харківщини. ФОТО

сапер (210) 3 Окрема штурмова бригада (489) КАБ (424)
ІІІ-я? В неї уся робота вибухова!!! Вдачі Трійці!)
16.05.2025 17:22 Відповісти
А мудрило Трамп, ще ніяк не визначився щодо кривавого прутіна, і каже, що це «ОШИБКА» ******!!
16.05.2025 18:43 Відповісти
 
 