Ударный БпАК Bombus сбил российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". ВИДЕО
Операторы Сил специальных операций Украины подразделения "Баллиста" поразили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Бойцы применили тактический ударный беспилотный авиационный комплекс "Bombus" с дистанционным подрывом.
Об этом сообщило подразделение ССО "Баллиста" на своей официальной странице в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что российский вертолет попытался осуществить "боевое патрулирование" над украинской территорией.
"Ка-52 "Аллигатор" попытался устроить "боевое патрулирование" над украинскими полями.
Но не учел главного - в небе уже ждала группа тактических ударных БпАК "Bombus". Точная работа, холодный расчет - и очередной минус во флоте оккупантов", - говорится в сообщении.
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается одним из самых современных российских ударных вертолетов.
Нашим Воінам щира подяка і респект
за чудову роботу !!
А між тим, у російських пабліках з'явився некролог про ліквідацію на так званій "СВО" командира екіпажу "Ка-52" із Чувашії на прізвище Єгоров у званні капітана.
В Мережі опубліковано колаж в контексті "груз 200":
У матеріалі наголошується, що "ці втрати становлять приблизно 30-35% оперативного парку вертольотів Ка-52".
тому і є сумніви, що дрон міг його збити вибухом метрів з 10 не менше.
і доречі їх щось давно не видно було на ЛБЗ.
Дійсно, своїми дописами ви скидаєтесь на москалоту.
Рагуль - абсолютно недосвідчене хамовите чувирло, з трьома класами освіти. вилізло десь зі схрону і почало ображати людей.
Ви явно неприязно відноситесь до українців із заходу,
бо поняття "схрон" походить більше із заходу України.
Можу припустити, що ви язичний громадянин, якому чуже все українське.
я детально описав, хто такі рагулі. а про схрон спитай в того рагуля - 100% він в ньому зараз ховається.
Невже неясно шо дрон вибухнув?
Чи такий тупенький, чи кацап?
Деякий сумнів дійсно є, бо є море відео на яких камікадзе полюють на російських піхотинців (життя яких схоже взагалі нічого не коштує) і це фільмуєтся іншим дроном. А тут така ціль, а камера одна. Хоча зрозуміло, що завдання можливо було геть інше, а тут ТАКЕ! і дістанційний підрив мається. Тож чому і не спробувати.
Хоча це певне і не шмара на імення Isolda Peres. А звичайне пузате, лисеі постійно потіюче москальське чмо скуф. Напевне він ще й себе за пісюна тягав поки це писав)))
Я точно знаю що я не є адміном чи кумом Бутусова.
Туда вже виїхала знімальна група Мінського тєлєвідєнія.
Йому це пішло на користь!
вполював це коли осінти занесуть с колонку дестроєд.
Ето очєнь важно.
То что Саша?
Етот Вєртящійсяльот К-52 нєзащітиваєтся сбітим?
Забагато кілобайтів.
Тут знаєш скільки пишуть всього, часу багато треба все шукати.
Просто факт.
А алігатор ковтнув)
бо, "булять" його, шо- Зелені, шо... гончаренко!
Діаметр винта КА-52 14,5м
КА-52 БРОНЬОВАНИЙ
судячи із відео підрив був на відстані 10м, максимум посекло уламками.
Маси ВВ у дрона для збиття КА-52 фугасним засобом на такої відстані замало
було би збиття - надали би відео дорозвідки палаючого КА-52 на землі. А так це просто реклама дронів.