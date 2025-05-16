Ударный БпАК Bombus сбил российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". ВИДЕО

Операторы Сил специальных операций Украины подразделения "Баллиста" поразили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Бойцы применили тактический ударный беспилотный авиационный комплекс "Bombus" с дистанционным подрывом.

Об этом сообщило подразделение ССО "Баллиста" на своей официальной странице в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российский вертолет попытался осуществить "боевое патрулирование" над украинской территорией.

"Ка-52 "Аллигатор" попытался устроить "боевое патрулирование" над украинскими полями.

Но не учел главного - в небе уже ждала группа тактических ударных БпАК "Bombus". Точная работа, холодный расчет - и очередной минус во флоте оккупантов", - говорится в сообщении.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается одним из самых современных российских ударных вертолетов.