22 137 74

Ударный БпАК Bombus сбил российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". ВИДЕО

Операторы Сил специальных операций Украины подразделения "Баллиста" поразили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Бойцы применили тактический ударный беспилотный авиационный комплекс "Bombus" с дистанционным подрывом.

Об этом сообщило подразделение ССО "Баллиста" на своей официальной странице в Instagram, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что российский вертолет попытался осуществить "боевое патрулирование" над украинской территорией.

"Ка-52 "Аллигатор" попытался устроить "боевое патрулирование" над украинскими полями.
Но не учел главного - в небе уже ждала группа тактических ударных БпАК "Bombus". Точная работа, холодный расчет - и очередной минус во флоте оккупантов", - говорится в сообщении.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается одним из самых современных российских ударных вертолетов.

Топ комментарии
+46
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼
Нашим Воінам щира подяка і респект
за чудову роботу !!
показать весь комментарий
16.05.2025 20:56 Ответить
+23
показать весь комментарий
16.05.2025 21:38 Ответить
+17
Не так уже й складно... Вибух - у площині несучих гвинтів і головного редуктора... Там броні немає... Лопасті - взагалі, сотовий алюміній... Тим більше, що такі заряди, частіш встого - осколкові чи шрапнельні...
показать весь комментарий
16.05.2025 21:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼
Нашим Воінам щира подяка і респект
за чудову роботу !!
показать весь комментарий
16.05.2025 20:56 Ответить
У зведенні Генштабу ЗСУ 15 травня з'явилася інформація про знищення рашистського гвинтокрила.
А між тим, у російських пабліках з'явився некролог про ліквідацію на так званій "СВО" командира екіпажу "Ка-52" із Чувашії на прізвище Єгоров у званні капітана.

В Мережі опубліковано колаж в контексті "груз 200":

показать весь комментарий
17.05.2025 09:42 Ответить
а де ж враження? він не встиг перехопити.
показать весь комментарий
16.05.2025 20:56 Ответить
Не переймайся.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:04 Ответить
в 2022р було багато відео як їх збивали потужнішими пзрк, і далеко не завжди вдавалось. треба це визнати.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:07 Ответить
Скільки Ка-52 збито в Україні?

У матеріалі наголошується, що "ці втрати становлять приблизно 30-35% оперативного парку вертольотів Ка-52".
показать весь комментарий
16.05.2025 21:15 Ответить
було відео де в ту шляпу попали двічі з пзрк. воно пролетіло ще декілька км і сіло, доки до нього доїхали - пілоти встигли вже втекти.
тому і є сумніви, що дрон міг його збити вибухом метрів з 10 не менше.
і доречі їх щось давно не видно було на ЛБЗ.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:22 Ответить
Кацапська сволото, гелікоптери, навіть при наявності бронювання дуже вразливі. Достатньо одного невеликого осколка в автомат перекосу і ... звиздець. І це тільки одно місце, а їх ...
показать весь комментарий
16.05.2025 21:38 Ответить
ти підар? чи є лишні зуби в роті? за хлєбалом слідкуй.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:40 Ответить
Вам потрібні чиїсь зуби?
Дійсно, своїми дописами ви скидаєтесь на москалоту.
показать весь комментарий
16.05.2025 23:10 Ответить
справа не в зубах, а тому, що ненавиджу рагулів.
Рагуль - абсолютно недосвідчене хамовите чувирло, з трьома класами освіти. вилізло десь зі схрону і почало ображати людей.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:29 Ответить
А може раціональніше зосередити свою ненависть на москалоті???
Ви явно неприязно відноситесь до українців із заходу,
бо поняття "схрон" походить більше із заходу України.
Можу припустити, що ви язичний громадянин, якому чуже все українське.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:33 Ответить
тільки не починай тут пісню про західняків та східняків.
я детально описав, хто такі рагулі. а про схрон спитай в того рагуля - 100% він в ньому зараз ховається.
показать весь комментарий
18.05.2025 21:49 Ответить
В тебе "осколки, а кацап він, еге ж?
показать весь комментарий
17.05.2025 12:20 Ответить
Та й не кажіть "патєрьнєт" 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
16.05.2025 21:26 Ответить
у дохлих пілотів запитаєш про "враження"!
показать весь комментарий
16.05.2025 21:08 Ответить
А що, у тебе немає ніяких вражень? Рт мене відео вразило! Це нова ера у технологіях віни - ураження дорогого бойового гелікоптера в тисячі разів дешевшим дроном.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:13 Ответить
1 до 5000
показать весь комментарий
17.05.2025 19:42 Ответить
Ти хтів шоб ще один дрон саме для тебе відео знімав?
Невже неясно шо дрон вибухнув?
Чи такий тупенький, чи кацап?
показать весь комментарий
16.05.2025 22:28 Ответить
Ти хтів шоб ще один дрон саме для тебе відео знімав?

Деякий сумнів дійсно є, бо є море відео на яких камікадзе полюють на російських піхотинців (життя яких схоже взагалі нічого не коштує) і це фільмуєтся іншим дроном. А тут така ціль, а камера одна. Хоча зрозуміло, що завдання можливо було геть інше, а тут ТАКЕ! і дістанційний підрив мається. Тож чому і не спробувати.
показать весь комментарий
17.05.2025 12:38 Ответить
Вдруг откуда ни возьмись появилось в рот е....ь😂👍👍👍
показать весь комментарий
16.05.2025 20:57 Ответить
якщо у людоїдки-кацапки горить срака від Стерненка то певне він, Стерненко, робить боляче путлерівським підорасам.
Хоча це певне і не шмара на імення Isolda Peres. А звичайне пузате, лисеі постійно потіюче москальське чмо скуф. Напевне він ще й себе за пісюна тягав поки це писав)))
показать весь комментарий
16.05.2025 21:30 Ответить
А мій коментар ( кацапи тут водкі нєт , пи#дуйте нах7й) за що видалив модератор??? Що не так???
показать весь комментарий
17.05.2025 00:13 Ответить
Тут і за менше буває видаляють. Якісь цікаві адміни.
показать весь комментарий
17.05.2025 00:49 Ответить
А я тут до чого?
Я точно знаю що я не є адміном чи кумом Бутусова.
показать весь комментарий
17.05.2025 15:16 Ответить
картинка пропала значить вибухнув, булоб добре відео підтвердження
показать весь комментарий
16.05.2025 20:59 Ответить
Зараз, потерпи.
Туда вже виїхала знімальна група Мінського тєлєвідєнія.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:02 Ответить
ту шляпу не так то легко збити. навряд чи зовнішній вибух його пошкодив.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:05 Ответить
Та навпаки!
Йому це пішло на користь!
показать весь комментарий
16.05.2025 21:09 Ответить
Не так уже й складно... Вибух - у площині несучих гвинтів і головного редуктора... Там броні немає... Лопасті - взагалі, сотовий алюміній... Тим більше, що такі заряди, частіш встого - осколкові чи шрапнельні...
показать весь комментарий
16.05.2025 21:12 Ответить
..не звезди- де там в хра ********..???- максимум - у хвостовий.. - міг вижити...((
показать весь комментарий
17.05.2025 02:13 Ответить
"Звездиш" - ТИ... Бо у Ка-52 НЕМАЄ "хвостового" гвинта... У нього "співосна двохгвинтова схема... Хоч-би на фотографію у Вікіпедії, глянув...
показать весь комментарий
17.05.2025 03:10 Ответить
Дивлячись де був той зовнішній вибух
показать весь комментарий
16.05.2025 21:21 Ответить
Кацапи, в Чувашії, уже некролог виклали... Прізвище "літуна" - Єгоров...
показать весь комментарий
17.05.2025 09:34 Ответить
Кацапська сволото, гелікоптери, навіть при наявності бронювання дуже вразливі. Достатньо одного невеликого осколка в автомат перекосу і ... звиздець. І це тільки одно місце, а їх ...
показать весь комментарий
16.05.2025 21:42 Ответить
Воздушные цели поражаются с помошью осколков после подрыва БЧ боеприпаса.
показать весь комментарий
17.05.2025 08:19 Ответить
Чудово!!!Уклін...🤙
показать весь комментарий
16.05.2025 20:59 Ответить
Черговим українським супергероям-черговий респект...
показать весь комментарий
16.05.2025 21:05 Ответить
не вполював а уразив.
вполював це коли осінти занесуть с колонку дестроєд.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:15 Ответить
Та да. Головою об пеньок ето нє пеньком об голову.
Ето очєнь важно.
То что Саша?
Етот Вєртящійсяльот К-52 нєзащітиваєтся сбітим?
показать весь комментарий
16.05.2025 21:21 Ответить
Ничего не поделаешь, крокодилы летают только у наркоманов в глюках...
показать весь комментарий
16.05.2025 21:16 Ответить
Супер.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:25 Ответить
показать весь комментарий
16.05.2025 21:38 Ответить
Для 73% ця картинка не влазить у мозок.
Забагато кілобайтів.
показать весь комментарий
16.05.2025 22:01 Ответить
Що це за інфа? Звідки?
показать весь комментарий
17.05.2025 00:14 Ответить
шукати сам не спроможний? вересень 2023 року
показать весь комментарий
17.05.2025 08:52 Ответить
Суми робіт немає.
Тут знаєш скільки пишуть всього, часу багато треба все шукати.
показать весь комментарий
17.05.2025 09:46 Ответить
І розробки цих дронів фінансує спільнота Стерненка як би тут на нього не ригали...
Просто факт.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:43 Ответить
"Бомбус" - майстер мінусів 😁 Респект.
показать весь комментарий
16.05.2025 21:58 Ответить
ССО ще й у небі вовкулаки!!!!!
А алігатор ковтнув)
показать весь комментарий
16.05.2025 22:04 Ответить
І ніхто не захотів послати дрона-розвідника показати палаючі уламки? Мадяр, практично, за кожним хробаком робить веріфікацію.
показать весь комментарий
16.05.2025 22:36 Ответить
Сподіваюмь, Всі!, роздивились логотип "Спільноти Стерненка"?...
бо, "булять" його, шо- Зелені, шо... гончаренко!
показать весь комментарий
16.05.2025 22:41 Ответить
О, а я подивилась новину на якомусь каналі і подумала, та коли це було…, а це ж сьогодні було…, от що дурні перемовини з людьми роблять…
показать весь комментарий
16.05.2025 23:10 Ответить
Уважно читайте опис відео. Гелікоптер УРАЖЕНО, а не знищено. Фактично він отримав пошкодження та полетів собі далі,ось і все. Був би знищений ,дорозвідка зняла б на відео наслідки.
показать весь комментарий
17.05.2025 00:42 Ответить
Попадания не видно вообще.
показать весь комментарий
17.05.2025 01:28 Ответить
Вибухнув не долетівши. Може посік осколками, думаю на цьому все. Якби збили, то інший дрон зняв би місце падіння.
показать весь комментарий
17.05.2025 06:02 Ответить
так і Бук працює
показать весь комментарий
17.05.2025 06:50 Ответить
Я тобі скажу ще. Це відео зараз аналізують москалі, які відповідають за безпеку польотів, щоб вивчити тактику БПЛА, проаналізувати дії льотчика і у подальшому уникати подібних випадків. Як вбачається з відео, у задню полусферу дрони не спроможні атакувати, бо швидкість замала. А цьому дрону просто пощастило, бо гвинтокрил розвертався у бік БПЛА, далі льотчик помітив БПЛА і ухилився у правий бік.
показать весь комментарий
17.05.2025 09:12 Ответить
показать весь комментарий
17.05.2025 06:48 Ответить
є великий сумнів у збитті:
Діаметр винта КА-52 14,5м
КА-52 БРОНЬОВАНИЙ
судячи із відео підрив був на відстані 10м, максимум посекло уламками.
Маси ВВ у дрона для збиття КА-52 фугасним засобом на такої відстані замало
було би збиття - надали би відео дорозвідки палаючого КА-52 на землі. А так це просто реклама дронів.
показать весь комментарий
17.05.2025 09:01 Ответить
Заряд РПГ танк може знищити,то вертушку не може??????
показать весь комментарий
17.05.2025 19:46 Ответить
у РПГ довжина кумулятивної струменя приблизно 40-72 см (діаметр кумулятивної лінзи 40-72мм помноженої на 10) і приблизно до 400 грам вибухівки в залежності від типу боеприпасу. Підрив був десь за 10-12 м до фюзеляжу і десь 3-5 м до лопаті.
показать весь комментарий
17.05.2025 21:18 Ответить
 
 