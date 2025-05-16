Ударний БпАК Bombus вполював російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". ВIДЕО

Оператори Сил спеціальних операцій України підрозділу "Баліста" уразили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Бійці застосували тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс "Bombus" з дистанційним підривом.

Про це повідомив підрозділ ССО "Баліста" на своїй офіційній сторінці в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російський вертоліт спробував здійснити "бойове патрулювання" над українською територією.

"Ка-52 "Алігатор" спробував влаштувати "бойове патрулювання" над українськими полями.

Але не врахував головного — в небі вже чекала група тактичних ударних БпАК "Bombus". Влучна робота, холодний розрахунок і — черговий мінус у флоті окупантів", - йдеться у дописі.

Вертоліт Ка-52 "Алігатор" вважається одним із найсучасніших російських ударних вертольотів.