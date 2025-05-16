УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9275 відвідувачів онлайн
Новини Відео Український БпАК Знищення вертольотів ворога
22 137 74

Ударний БпАК Bombus вполював російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". ВIДЕО

Оператори Сил спеціальних операцій України підрозділу "Баліста" уразили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Бійці застосували тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс "Bombus" з дистанційним підривом.

Про це повідомив підрозділ ССО "Баліста" на своїй офіційній сторінці в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що російський вертоліт спробував здійснити "бойове патрулювання" над українською територією.

"Ка-52 "Алігатор" спробував влаштувати "бойове патрулювання" над українськими полями.
Але не врахував головного — в небі вже чекала група тактичних ударних БпАК "Bombus".  Влучна робота, холодний розрахунок і — черговий мінус у флоті окупантів", - йдеться у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сили спецоперацій знищили на Курщині групу російських морпіхів, ще двоє окупантів здалися в полон. ВIДЕО

Вертоліт Ка-52 "Алігатор" вважається одним із найсучасніших російських ударних вертольотів.

Автор: 

літак (3005) знищення (8028) Сили спеціальних операцій (53) дрони (5311)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼
Нашим Воінам щира подяка і респект
за чудову роботу !!
показати весь коментар
16.05.2025 20:56 Відповісти
+23
показати весь коментар
16.05.2025 21:38 Відповісти
+17
Не так уже й складно... Вибух - у площині несучих гвинтів і головного редуктора... Там броні немає... Лопасті - взагалі, сотовий алюміній... Тим більше, що такі заряди, частіш встого - осколкові чи шрапнельні...
показати весь коментар
16.05.2025 21:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼
Нашим Воінам щира подяка і респект
за чудову роботу !!
показати весь коментар
16.05.2025 20:56 Відповісти
У зведенні Генштабу ЗСУ 15 травня з'явилася інформація про знищення рашистського гвинтокрила.
А між тим, у російських пабліках з'явився некролог про ліквідацію на так званій "СВО" командира екіпажу "Ка-52" із Чувашії на прізвище Єгоров у званні капітана.

В Мережі опубліковано колаж в контексті "груз 200":

показати весь коментар
17.05.2025 09:42 Відповісти
а де ж враження? він не встиг перехопити.
показати весь коментар
16.05.2025 20:56 Відповісти
Не переймайся.
показати весь коментар
16.05.2025 21:04 Відповісти
в 2022р було багато відео як їх збивали потужнішими пзрк, і далеко не завжди вдавалось. треба це визнати.
показати весь коментар
16.05.2025 21:07 Відповісти
Скільки Ка-52 збито в Україні?

У матеріалі наголошується, що "ці втрати становлять приблизно 30-35% оперативного парку вертольотів Ка-52".
показати весь коментар
16.05.2025 21:15 Відповісти
було відео де в ту шляпу попали двічі з пзрк. воно пролетіло ще декілька км і сіло, доки до нього доїхали - пілоти встигли вже втекти.
тому і є сумніви, що дрон міг його збити вибухом метрів з 10 не менше.
і доречі їх щось давно не видно було на ЛБЗ.
показати весь коментар
16.05.2025 21:22 Відповісти
Кацапська сволото, гелікоптери, навіть при наявності бронювання дуже вразливі. Достатньо одного невеликого осколка в автомат перекосу і ... звиздець. І це тільки одно місце, а їх ...
показати весь коментар
16.05.2025 21:38 Відповісти
ти підар? чи є лишні зуби в роті? за хлєбалом слідкуй.
показати весь коментар
16.05.2025 21:40 Відповісти
Вам потрібні чиїсь зуби?
Дійсно, своїми дописами ви скидаєтесь на москалоту.
показати весь коментар
16.05.2025 23:10 Відповісти
справа не в зубах, а тому, що ненавиджу рагулів.
Рагуль - абсолютно недосвідчене хамовите чувирло, з трьома класами освіти. вилізло десь зі схрону і почало ображати людей.
показати весь коментар
17.05.2025 12:29 Відповісти
А може раціональніше зосередити свою ненависть на москалоті???
Ви явно неприязно відноситесь до українців із заходу,
бо поняття "схрон" походить більше із заходу України.
Можу припустити, що ви язичний громадянин, якому чуже все українське.
показати весь коментар
18.05.2025 21:33 Відповісти
тільки не починай тут пісню про західняків та східняків.
я детально описав, хто такі рагулі. а про схрон спитай в того рагуля - 100% він в ньому зараз ховається.
показати весь коментар
18.05.2025 21:49 Відповісти
В тебе "осколки, а кацап він, еге ж?
показати весь коментар
17.05.2025 12:20 Відповісти
Та й не кажіть "патєрьнєт" 🤣🤣🤣
показати весь коментар
16.05.2025 21:26 Відповісти
у дохлих пілотів запитаєш про "враження"!
показати весь коментар
16.05.2025 21:08 Відповісти
А що, у тебе немає ніяких вражень? Рт мене відео вразило! Це нова ера у технологіях віни - ураження дорогого бойового гелікоптера в тисячі разів дешевшим дроном.
показати весь коментар
16.05.2025 21:13 Відповісти
1 до 5000
показати весь коментар
17.05.2025 19:42 Відповісти
Ти хтів шоб ще один дрон саме для тебе відео знімав?
Невже неясно шо дрон вибухнув?
Чи такий тупенький, чи кацап?
показати весь коментар
16.05.2025 22:28 Відповісти
Ти хтів шоб ще один дрон саме для тебе відео знімав?

Деякий сумнів дійсно є, бо є море відео на яких камікадзе полюють на російських піхотинців (життя яких схоже взагалі нічого не коштує) і це фільмуєтся іншим дроном. А тут така ціль, а камера одна. Хоча зрозуміло, що завдання можливо було геть інше, а тут ТАКЕ! і дістанційний підрив мається. Тож чому і не спробувати.
показати весь коментар
17.05.2025 12:38 Відповісти
Вдруг откуда ни возьмись появилось в рот е....ь😂👍👍👍
показати весь коментар
16.05.2025 20:57 Відповісти
якщо у людоїдки-кацапки горить срака від Стерненка то певне він, Стерненко, робить боляче путлерівським підорасам.
Хоча це певне і не шмара на імення Isolda Peres. А звичайне пузате, лисеі постійно потіюче москальське чмо скуф. Напевне він ще й себе за пісюна тягав поки це писав)))
показати весь коментар
16.05.2025 21:30 Відповісти
А мій коментар ( кацапи тут водкі нєт , пи#дуйте нах7й) за що видалив модератор??? Що не так???
показати весь коментар
17.05.2025 00:13 Відповісти
Тут і за менше буває видаляють. Якісь цікаві адміни.
показати весь коментар
17.05.2025 00:49 Відповісти
А я тут до чого?
Я точно знаю що я не є адміном чи кумом Бутусова.
показати весь коментар
17.05.2025 15:16 Відповісти
картинка пропала значить вибухнув, булоб добре відео підтвердження
показати весь коментар
16.05.2025 20:59 Відповісти
Зараз, потерпи.
Туда вже виїхала знімальна група Мінського тєлєвідєнія.
показати весь коментар
16.05.2025 21:02 Відповісти
ту шляпу не так то легко збити. навряд чи зовнішній вибух його пошкодив.
показати весь коментар
16.05.2025 21:05 Відповісти
Та навпаки!
Йому це пішло на користь!
показати весь коментар
16.05.2025 21:09 Відповісти
Не так уже й складно... Вибух - у площині несучих гвинтів і головного редуктора... Там броні немає... Лопасті - взагалі, сотовий алюміній... Тим більше, що такі заряди, частіш встого - осколкові чи шрапнельні...
показати весь коментар
16.05.2025 21:12 Відповісти
..не звезди- де там в хра ********..???- максимум - у хвостовий.. - міг вижити...((
показати весь коментар
17.05.2025 02:13 Відповісти
"Звездиш" - ТИ... Бо у Ка-52 НЕМАЄ "хвостового" гвинта... У нього "співосна двохгвинтова схема... Хоч-би на фотографію у Вікіпедії, глянув...
показати весь коментар
17.05.2025 03:10 Відповісти
Дивлячись де був той зовнішній вибух
показати весь коментар
16.05.2025 21:21 Відповісти
Кацапи, в Чувашії, уже некролог виклали... Прізвище "літуна" - Єгоров...
показати весь коментар
17.05.2025 09:34 Відповісти
Кацапська сволото, гелікоптери, навіть при наявності бронювання дуже вразливі. Достатньо одного невеликого осколка в автомат перекосу і ... звиздець. І це тільки одно місце, а їх ...
показати весь коментар
16.05.2025 21:42 Відповісти
Воздушные цели поражаются с помошью осколков после подрыва БЧ боеприпаса.
показати весь коментар
17.05.2025 08:19 Відповісти
Чудово!!!Уклін...🤙
показати весь коментар
16.05.2025 20:59 Відповісти
Черговим українським супергероям-черговий респект...
показати весь коментар
16.05.2025 21:05 Відповісти
не вполював а уразив.
вполював це коли осінти занесуть с колонку дестроєд.
показати весь коментар
16.05.2025 21:15 Відповісти
Та да. Головою об пеньок ето нє пеньком об голову.
Ето очєнь важно.
То что Саша?
Етот Вєртящійсяльот К-52 нєзащітиваєтся сбітим?
показати весь коментар
16.05.2025 21:21 Відповісти
Ничего не поделаешь, крокодилы летают только у наркоманов в глюках...
показати весь коментар
16.05.2025 21:16 Відповісти
Супер.
показати весь коментар
16.05.2025 21:25 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2025 21:38 Відповісти
Для 73% ця картинка не влазить у мозок.
Забагато кілобайтів.
показати весь коментар
16.05.2025 22:01 Відповісти
Що це за інфа? Звідки?
показати весь коментар
17.05.2025 00:14 Відповісти
шукати сам не спроможний? вересень 2023 року
показати весь коментар
17.05.2025 08:52 Відповісти
Суми робіт немає.
Тут знаєш скільки пишуть всього, часу багато треба все шукати.
показати весь коментар
17.05.2025 09:46 Відповісти
І розробки цих дронів фінансує спільнота Стерненка як би тут на нього не ригали...
Просто факт.
показати весь коментар
16.05.2025 21:43 Відповісти
"Бомбус" - майстер мінусів 😁 Респект.
показати весь коментар
16.05.2025 21:58 Відповісти
ССО ще й у небі вовкулаки!!!!!
А алігатор ковтнув)
показати весь коментар
16.05.2025 22:04 Відповісти
І ніхто не захотів послати дрона-розвідника показати палаючі уламки? Мадяр, практично, за кожним хробаком робить веріфікацію.
показати весь коментар
16.05.2025 22:36 Відповісти
Сподіваюмь, Всі!, роздивились логотип "Спільноти Стерненка"?...
бо, "булять" його, шо- Зелені, шо... гончаренко!
показати весь коментар
16.05.2025 22:41 Відповісти
О, а я подивилась новину на якомусь каналі і подумала, та коли це було…, а це ж сьогодні було…, от що дурні перемовини з людьми роблять…
показати весь коментар
16.05.2025 23:10 Відповісти
Уважно читайте опис відео. Гелікоптер УРАЖЕНО, а не знищено. Фактично він отримав пошкодження та полетів собі далі,ось і все. Був би знищений ,дорозвідка зняла б на відео наслідки.
показати весь коментар
17.05.2025 00:42 Відповісти
Попадания не видно вообще.
показати весь коментар
17.05.2025 01:28 Відповісти
Вибухнув не долетівши. Може посік осколками, думаю на цьому все. Якби збили, то інший дрон зняв би місце падіння.
показати весь коментар
17.05.2025 06:02 Відповісти
так і Бук працює
показати весь коментар
17.05.2025 06:50 Відповісти
Я тобі скажу ще. Це відео зараз аналізують москалі, які відповідають за безпеку польотів, щоб вивчити тактику БПЛА, проаналізувати дії льотчика і у подальшому уникати подібних випадків. Як вбачається з відео, у задню полусферу дрони не спроможні атакувати, бо швидкість замала. А цьому дрону просто пощастило, бо гвинтокрил розвертався у бік БПЛА, далі льотчик помітив БПЛА і ухилився у правий бік.
показати весь коментар
17.05.2025 09:12 Відповісти
показати весь коментар
17.05.2025 06:48 Відповісти
є великий сумнів у збитті:
Діаметр винта КА-52 14,5м
КА-52 БРОНЬОВАНИЙ
судячи із відео підрив був на відстані 10м, максимум посекло уламками.
Маси ВВ у дрона для збиття КА-52 фугасним засобом на такої відстані замало
було би збиття - надали би відео дорозвідки палаючого КА-52 на землі. А так це просто реклама дронів.
показати весь коментар
17.05.2025 09:01 Відповісти
Заряд РПГ танк може знищити,то вертушку не може??????
показати весь коментар
17.05.2025 19:46 Відповісти
у РПГ довжина кумулятивної струменя приблизно 40-72 см (діаметр кумулятивної лінзи 40-72мм помноженої на 10) і приблизно до 400 грам вибухівки в залежності від типу боеприпасу. Підрив був десь за 10-12 м до фюзеляжу і десь 3-5 м до лопаті.
показати весь коментар
17.05.2025 21:18 Відповісти
 
 