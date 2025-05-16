Ударний БпАК Bombus вполював російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". ВIДЕО
Оператори Сил спеціальних операцій України підрозділу "Баліста" уразили російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". Бійці застосували тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс "Bombus" з дистанційним підривом.
Про це повідомив підрозділ ССО "Баліста" на своїй офіційній сторінці в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що російський вертоліт спробував здійснити "бойове патрулювання" над українською територією.
"Ка-52 "Алігатор" спробував влаштувати "бойове патрулювання" над українськими полями.
Але не врахував головного — в небі вже чекала група тактичних ударних БпАК "Bombus". Влучна робота, холодний розрахунок і — черговий мінус у флоті окупантів", - йдеться у дописі.
Вертоліт Ка-52 "Алігатор" вважається одним із найсучасніших російських ударних вертольотів.
Нашим Воінам щира подяка і респект
за чудову роботу !!
А між тим, у російських пабліках з'явився некролог про ліквідацію на так званій "СВО" командира екіпажу "Ка-52" із Чувашії на прізвище Єгоров у званні капітана.
В Мережі опубліковано колаж в контексті "груз 200":
У матеріалі наголошується, що "ці втрати становлять приблизно 30-35% оперативного парку вертольотів Ка-52".
тому і є сумніви, що дрон міг його збити вибухом метрів з 10 не менше.
і доречі їх щось давно не видно було на ЛБЗ.
Дійсно, своїми дописами ви скидаєтесь на москалоту.
Рагуль - абсолютно недосвідчене хамовите чувирло, з трьома класами освіти. вилізло десь зі схрону і почало ображати людей.
Ви явно неприязно відноситесь до українців із заходу,
бо поняття "схрон" походить більше із заходу України.
Можу припустити, що ви язичний громадянин, якому чуже все українське.
я детально описав, хто такі рагулі. а про схрон спитай в того рагуля - 100% він в ньому зараз ховається.
Невже неясно шо дрон вибухнув?
Чи такий тупенький, чи кацап?
Деякий сумнів дійсно є, бо є море відео на яких камікадзе полюють на російських піхотинців (життя яких схоже взагалі нічого не коштує) і це фільмуєтся іншим дроном. А тут така ціль, а камера одна. Хоча зрозуміло, що завдання можливо було геть інше, а тут ТАКЕ! і дістанційний підрив мається. Тож чому і не спробувати.
Хоча це певне і не шмара на імення Isolda Peres. А звичайне пузате, лисеі постійно потіюче москальське чмо скуф. Напевне він ще й себе за пісюна тягав поки це писав)))
Я точно знаю що я не є адміном чи кумом Бутусова.
Туда вже виїхала знімальна група Мінського тєлєвідєнія.
Йому це пішло на користь!
вполював це коли осінти занесуть с колонку дестроєд.
Ето очєнь важно.
То что Саша?
Етот Вєртящійсяльот К-52 нєзащітиваєтся сбітим?
Забагато кілобайтів.
Тут знаєш скільки пишуть всього, часу багато треба все шукати.
Просто факт.
А алігатор ковтнув)
бо, "булять" його, шо- Зелені, шо... гончаренко!
Діаметр винта КА-52 14,5м
КА-52 БРОНЬОВАНИЙ
судячи із відео підрив був на відстані 10м, максимум посекло уламками.
Маси ВВ у дрона для збиття КА-52 фугасним засобом на такої відстані замало
було би збиття - надали би відео дорозвідки палаючого КА-52 на землі. А так це просто реклама дронів.