Авиаудар по месту дислокации оккупантов, которые бегали по берегу с надувной лодкой. ВИДЕО

Украинский пилот уничтожил место дислокации оккупантов в Новой Каховке на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи авиаудара видно, что за несколько минут до атаки группа россиян вынесла из помещения и спустила на воду надувную лодку.

"Оккупированная Новая Каховка, Херсонская область. Авиаудар по скоплению российских оккупантов", - отмечается в заметке.

