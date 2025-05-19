8 964 26
Авиаудар по месту дислокации оккупантов, которые бегали по берегу с надувной лодкой. ВИДЕО
Украинский пилот уничтожил место дислокации оккупантов в Новой Каховке на Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи авиаудара видно, что за несколько минут до атаки группа россиян вынесла из помещения и спустила на воду надувную лодку.
"Оккупированная Новая Каховка, Херсонская область. Авиаудар по скоплению российских оккупантов", - отмечается в заметке.
