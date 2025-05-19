РУС
8 964 26

Авиаудар по месту дислокации оккупантов, которые бегали по берегу с надувной лодкой. ВИДЕО

Украинский пилот уничтожил место дислокации оккупантов в Новой Каховке на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи авиаудара видно, что за несколько минут до атаки группа россиян вынесла из помещения и спустила на воду надувную лодку.

"Оккупированная Новая Каховка, Херсонская область. Авиаудар по скоплению российских оккупантов", - отмечается в заметке.

Автор: 

Топ комментарии
+15
Виконавцям неймовірний респект!!! Уявляю, скільки одразу "гробіков" полетить в якийсь сцяний Омск
19.05.2025 11:54 Ответить
19.05.2025 11:54 Ответить
+12
ну як поплавали?
19.05.2025 11:53 Ответить
19.05.2025 11:53 Ответить
+7
кацапи - не люди , так зрозуміліше ?
19.05.2025 12:19 Ответить
19.05.2025 12:19 Ответить
Відосік незрозумілий. Принесли човен, від кудись поплив, ті, хто приніс, зникли, причому не факт, що в те місце, по якому потім вдарили.
19.05.2025 12:04 Ответить
19.05.2025 12:04 Ответить
ти що в ояі довбешся, не бачиш, що то одна й та сама будівля?
19.05.2025 12:21 Ответить
19.05.2025 12:21 Ответить
Патерьнет!
19.05.2025 14:35 Ответить
19.05.2025 14:35 Ответить
добре хоч люди не пострадали .
19.05.2025 12:12 Ответить
19.05.2025 12:12 Ответить
Кого ви розумієте під словом "люди"? Не кацапів же?
19.05.2025 12:17 Ответить
19.05.2025 12:17 Ответить
і човник цілий
19.05.2025 11:53 Ответить
19.05.2025 11:53 Ответить
в момент удару човна вже не було, як і орків, мабуть
19.05.2025 11:54 Ответить
19.05.2025 11:54 Ответить
ти правий, човника вже не було у мить удару
19.05.2025 12:01 Ответить
19.05.2025 12:01 Ответить
від моменту, коли розвідник зафіксував ціль, і до моменту, коли піднімуть літак, вийдуть на позиції та шмальнуть, в нас проходить занадто багато часу. нажаль.
19.05.2025 12:06 Ответить
19.05.2025 12:06 Ответить
❤️❤️❤️
19.05.2025 11:54 Ответить
19.05.2025 11:54 Ответить
Не слабо
19.05.2025 11:55 Ответить
19.05.2025 11:55 Ответить
Харашо что все живие...
19.05.2025 11:57 Ответить
19.05.2025 11:57 Ответить
Котцап?
19.05.2025 12:32 Ответить
19.05.2025 12:32 Ответить
Паставте для хероев сво их любимую пестню - "На маленьком плоту..."
19.05.2025 12:06 Ответить
19.05.2025 12:06 Ответить
Рибалка у кацапів накрилась не розпочавшись . А там же "брат мітька уміраєт, ухі просіт "
19.05.2025 12:08 Ответить
19.05.2025 12:08 Ответить
Через цих істот доводиться власне майно знищувати (( нічого- за все відплатите сволоти болотні !
19.05.2025 12:14 Ответить
19.05.2025 12:14 Ответить
Йо-майо, и не подкопаешься. Бавовник у мiстi кацапа знайшов... Немае кацапа - до пекла пiшов.
19.05.2025 12:14 Ответить
19.05.2025 12:14 Ответить
Скорее всего взрыв произошел из-за того, что вторую лодку они таки перекачали!
19.05.2025 12:27 Ответить
19.05.2025 12:27 Ответить
После группового секса с надувной женщиной, насильников и убийц уложили спать вечным сном
19.05.2025 12:30 Ответить
19.05.2025 12:30 Ответить
19.05.2025 13:22 Ответить
19.05.2025 13:22 Ответить
Картина маслом - "Приплыли!"
19.05.2025 13:25 Ответить
19.05.2025 13:25 Ответить
Эх, жаль здания.. А можно было подождать пока они куда - нибудь поплывут и сразу накрыть их, на корм рыбам.. А лодка осталась целой?
19.05.2025 16:30 Ответить
19.05.2025 16:30 Ответить
оце так хлопавки підвезли!
19.05.2025 16:58 Ответить
19.05.2025 16:58 Ответить
 
 