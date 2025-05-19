8 964 26
Авіаудар по місцю дислокації окупантів, які бігали по берегу із надувним човном. ВIДЕО
Український пілот знищив місце дислокації окупантів у Новій Каховці на Херсонщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі авіацдару видно, що за кілька хвилин до атаки група росіян винесла із приміщення та спустила на воду надувний човен.
"Окупована Нова Каховка, Херсонська область. Авіаудар по скупченню російських окупантів", - зазначається у дописі.
