8 964

Авіаудар по місцю дислокації окупантів, які бігали по берегу із надувним човном. ВIДЕО

Український пілот знищив місце дислокації окупантів у Новій Каховці на Херсонщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі авіацдару видно, що за кілька хвилин до атаки група росіян винесла із приміщення та спустила на воду надувний човен.

"Окупована Нова Каховка, Херсонська область. Авіаудар по скупченню російських окупантів", - зазначається у дописі.

Також дивіться: Удар високоточними авіабомбами по місцю скупчення ворога в Курській області. ВIДЕО

авіація (4246) армія рф (18526) знищення (8053)
Топ коментарі
+15
Виконавцям неймовірний респект!!! Уявляю, скільки одразу "гробіков" полетить в якийсь сцяний Омск
19.05.2025 11:54 Відповісти
+12
ну як поплавали?
19.05.2025 11:53 Відповісти
+7
кацапи - не люди , так зрозуміліше ?
19.05.2025 12:19 Відповісти
ну як поплавали?
19.05.2025 11:53 Відповісти
Відосік незрозумілий. Принесли човен, від кудись поплив, ті, хто приніс, зникли, причому не факт, що в те місце, по якому потім вдарили.
19.05.2025 12:04 Відповісти
ти що в ояі довбешся, не бачиш, що то одна й та сама будівля?
19.05.2025 12:21 Відповісти
Патерьнет!
19.05.2025 14:35 Відповісти
добре хоч люди не пострадали .
19.05.2025 12:12 Відповісти
Кого ви розумієте під словом "люди"? Не кацапів же?
19.05.2025 12:17 Відповісти
кацапи - не люди , так зрозуміліше ?
19.05.2025 12:19 Відповісти
і човник цілий
19.05.2025 11:53 Відповісти
Виконавцям неймовірний респект!!! Уявляю, скільки одразу "гробіков" полетить в якийсь сцяний Омск
19.05.2025 11:54 Відповісти
в момент удару човна вже не було, як і орків, мабуть
19.05.2025 11:54 Відповісти
ти правий, човника вже не було у мить удару
19.05.2025 12:01 Відповісти
від моменту, коли розвідник зафіксував ціль, і до моменту, коли піднімуть літак, вийдуть на позиції та шмальнуть, в нас проходить занадто багато часу. нажаль.
19.05.2025 12:06 Відповісти
❤️❤️❤️
19.05.2025 11:54 Відповісти
Не слабо
19.05.2025 11:55 Відповісти
Харашо что все живие...
19.05.2025 11:57 Відповісти
Котцап?
19.05.2025 12:32 Відповісти
Паставте для хероев сво их любимую пестню - "На маленьком плоту..."
19.05.2025 12:06 Відповісти
Рибалка у кацапів накрилась не розпочавшись . А там же "брат мітька уміраєт, ухі просіт "
19.05.2025 12:08 Відповісти
Через цих істот доводиться власне майно знищувати (( нічого- за все відплатите сволоти болотні !
19.05.2025 12:14 Відповісти
Йо-майо, и не подкопаешься. Бавовник у мiстi кацапа знайшов... Немае кацапа - до пекла пiшов.
19.05.2025 12:14 Відповісти
Скорее всего взрыв произошел из-за того, что вторую лодку они таки перекачали!
19.05.2025 12:27 Відповісти
После группового секса с надувной женщиной, насильников и убийц уложили спать вечным сном
19.05.2025 12:30 Відповісти
19.05.2025 13:22 Відповісти
Картина маслом - "Приплыли!"
19.05.2025 13:25 Відповісти
Эх, жаль здания.. А можно было подождать пока они куда - нибудь поплывут и сразу накрыть их, на корм рыбам.. А лодка осталась целой?
19.05.2025 16:30 Відповісти
оце так хлопавки підвезли!
19.05.2025 16:58 Відповісти
 
 