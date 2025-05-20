Один оккупант "двести", двое - "триста": неудачная попытка россиян перейти границу с Украиной в Белгородской области. ВИДЕО
Украинские воины с помощью дронов остановили группу оккупантов, которые пытались перейти украинскую границу на Белгородщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один россиянин был ликвидирован, двое - ранены.
"Очередная попытка трех московитов перейти через украинскую границу в районе БНР завершилась полным фиаско - они встретились с FPV 225 ОШП. В результате поражения, один сдох на месте, еще двое перешли в категорию "300", - говорится в комментарии к видео фрагментов боя.
«Єсть!» - сказали москалі.