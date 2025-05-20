РУС
Один оккупант "двести", двое - "триста": неудачная попытка россиян перейти границу с Украиной в Белгородской области. ВИДЕО

Украинские воины с помощью дронов остановили группу оккупантов, которые пытались перейти украинскую границу на Белгородщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один россиянин был ликвидирован, двое - ранены.

"Очередная попытка трех московитов перейти через украинскую границу в районе БНР завершилась полным фиаско - они встретились с FPV 225 ОШП. В результате поражения, один сдох на месте, еще двое перешли в категорию "300", - говорится в комментарии к видео фрагментов боя.

паігралі в Рембо.
20.05.2025 11:20 Ответить
добре ,що люди не пострадали
20.05.2025 15:58 Ответить
Поступила команда «на двухстотий, трьохсотий рассчітайсь!»
«Єсть!» - сказали москалі.
20.05.2025 11:26 Ответить
"...спроба трьох московитів перейти через український кордон..." я нарахував чотирьох.
20.05.2025 11:28 Ответить
******
20.05.2025 11:52 Ответить
Одна родина радіє, у двох є надія на лікарів
20.05.2025 12:12 Ответить
 
 