Один окупант "двісті", двоє - "триста": невдала спроба росіян перейти кордон з Україною на Бєлгородщині. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дронів зупинили групу окупантів, які намагалися перейти український кордан на Бєлгородщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один росіянин був ліквідований, двоє - поранені.

"Чергова спроба чотирьох московитів перейти через український кордон в районі БНР завершилась повним фіаско - вони зустрілись з FPV 225 ОШП. В результаті ураження, один здох на місці, ще двоє перейшли в категорію "300", - йдеться у коментарі до відео фрагментів бою.

паігралі в Рембо.
показати весь коментар
20.05.2025 11:20 Відповісти
добре ,що люди не пострадали
показати весь коментар
20.05.2025 15:58 Відповісти
Поступила команда «на двухстотий, трьохсотий рассчітайсь!»
«Єсть!» - сказали москалі.
показати весь коментар
20.05.2025 11:26 Відповісти
"...спроба трьох московитів перейти через український кордон..." я нарахував чотирьох.
показати весь коментар
20.05.2025 11:28 Відповісти
******
показати весь коментар
20.05.2025 11:52 Відповісти
Одна родина радіє, у двох є надія на лікарів
показати весь коментар
20.05.2025 12:12 Відповісти
 
 