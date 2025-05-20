Один окупант "двісті", двоє - "триста": невдала спроба росіян перейти кордон з Україною на Бєлгородщині. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дронів зупинили групу окупантів, які намагалися перейти український кордан на Бєлгородщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один росіянин був ліквідований, двоє - поранені.

"Чергова спроба чотирьох московитів перейти через український кордон в районі БНР завершилась повним фіаско - вони зустрілись з FPV 225 ОШП. В результаті ураження, один здох на місці, ще двоє перейшли в категорію "300", - йдеться у коментарі до відео фрагментів бою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищений міст через річку Вовча у селі Тишанка на Бєлгородщині. ВIДЕО