Новый европейский санкционный пакет - уже 17-й. Это шаг в правильном направлении, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении приветствовал принятие 17-го пакета санкций ЕС против России.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Сегодня есть важные решения по санкциям. Новый европейский санкционный пакет - уже 17-й. Это шаг в правильном направлении, и должно быть вообще столько санкционных шагов, сколько нужно, чтобы Россия заинтересовалась миром и почувствовала полную цену за агрессию и желание затянуть войну. Именно Москва затягивает войну. И поэтому российская нефть, танкерный флот, вся их энергетическая инфраструктура, которая финансирует войну, все их банки, все финансовые схемы, военная промышленность России - все это должно быть целями для санкций.
Также есть решение Британии по санкциям - я благодарю за это. Продолжаем работать на разных уровнях и с Америкой по санкциям. Убеждаем, что именно это нужно, чтобы Путин не врал об окончании войны. Время покажет нашу правоту.
Обязательно гарантируем надежный мир. И ни дня не прекращаем увеличивать украинскую силу", - подчеркнул Зеленский.
Може тому, що Шмаркля боїться образити європейців - Угорщину та Словаччину?
Ге ж!
У напрямку "1001 паслєднєва кітайскава прєдупрєждєнія".
Малацці!