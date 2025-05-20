Новый европейский санкционный пакет - уже 17-й. Это шаг в правильном направлении, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении приветствовал принятие 17-го пакета санкций ЕС против России.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Сегодня есть важные решения по санкциям. Новый европейский санкционный пакет - уже 17-й. Это шаг в правильном направлении, и должно быть вообще столько санкционных шагов, сколько нужно, чтобы Россия заинтересовалась миром и почувствовала полную цену за агрессию и желание затянуть войну. Именно Москва затягивает войну. И поэтому российская нефть, танкерный флот, вся их энергетическая инфраструктура, которая финансирует войну, все их банки, все финансовые схемы, военная промышленность России - все это должно быть целями для санкций.

Также есть решение Британии по санкциям - я благодарю за это. Продолжаем работать на разных уровнях и с Америкой по санкциям. Убеждаем, что именно это нужно, чтобы Путин не врал об окончании войны. Время покажет нашу правоту.

Обязательно гарантируем надежный мир. И ни дня не прекращаем увеличивать украинскую силу", - подчеркнул Зеленский.

