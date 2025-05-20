УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10582 відвідувача онлайн
Новини Відео Звернення Зеленського
754 14

Новий європейський санкційний пакет – уже 17-й. Це крок у правильному напрямку, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні привітав прийняття 17-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні є важливі рішення щодо санкцій. Новий європейський санкційний пакет – уже 17-й. Це крок у правильному напрямку, і має бути взагалі стільки санкційних кроків, скільки потрібно, щоб Росія зацікавилась миром та відчула повну ціну за агресію та бажання затягнути війну. Саме Москва затягує війну. І тому російська нафта, танкерний флот, уся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їх банки, всі фінансові схеми, військова промисловість Росії – усе це має бути цілями для санкцій.

Також є рішення Британії щодо санкцій – я дякую за це. Продовжуємо працювати на різних рівнях і з Америкою щодо санкцій. Переконуємо, що саме це потрібно, щоб Путін не брехав щодо закінчення війни. Час покаже нашу правоту.

Обов’язково гарантуємо надійний мир. І жодного дня не припиняємо збільшувати українську силу", - підкреслив Зеленський.

Читайте: Зеленський після розмови зі Стере: Цьогоріч Україна отримає майже $8 млрд від Норвегії, частина піде на виробництво дронів

Автор: 

Зеленський Володимир (25253) звернення (656)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
показати весь коментар
20.05.2025 19:27 Відповісти
+3
Що там с нафтопроводом Дружба?
показати весь коментар
20.05.2025 19:32 Відповісти
+1
Новий європейський санкційний пакет - уже 17-й. Це крок у правильному напрямку

Ге ж!
У напрямку "1001 паслєднєва кітайскава прєдупрєждєнія".
Малацці!
показати весь коментар
20.05.2025 19:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.05.2025 19:27 Відповісти
Що там с нафтопроводом Дружба?
показати весь коментар
20.05.2025 19:32 Відповісти
Не треба рівняти х..й з пальцем.
показати весь коментар
20.05.2025 21:08 Відповісти
Те саме хотів запитати, але Ви мене випередили. )
Може тому, що Шмаркля боїться образити європейців - Угорщину та Словаччину?
показати весь коментар
20.05.2025 21:10 Відповісти
Ті європейці, які орбан та фіцо?)
показати весь коментар
20.05.2025 22:06 Відповісти
Ви вірно зрозуміли. )
показати весь коментар
21.05.2025 00:47 Відповісти
Новий європейський санкційний пакет - уже 17-й. Це крок у правильному напрямку

Ге ж!
У напрямку "1001 паслєднєва кітайскава прєдупрєждєнія".
Малацці!
показати весь коментар
20.05.2025 19:34 Відповісти
Новий європейський санкційний пакет - уже 103-й. Це крок у правильному напрямку. Росія має платити за війну!
показати весь коментар
20.05.2025 19:49 Відповісти
а кто получает деньги за транспортировку нефти с касапии?
показати весь коментар
20.05.2025 19:38 Відповісти
как там баллистика и копии шахеда? про"рал гнидёнышь
показати весь коментар
20.05.2025 19:48 Відповісти
А ты хоть пол шага сделал, мародер лживый?
показати весь коментар
20.05.2025 19:58 Відповісти
напрямок то правильний, але кроки якісь ліліпутінські
показати весь коментар
20.05.2025 21:39 Відповісти
 
 