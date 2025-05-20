Новий європейський санкційний пакет – уже 17-й. Це крок у правильному напрямку, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні привітав прийняття 17-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Сьогодні є важливі рішення щодо санкцій. Новий європейський санкційний пакет – уже 17-й. Це крок у правильному напрямку, і має бути взагалі стільки санкційних кроків, скільки потрібно, щоб Росія зацікавилась миром та відчула повну ціну за агресію та бажання затягнути війну. Саме Москва затягує війну. І тому російська нафта, танкерний флот, уся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їх банки, всі фінансові схеми, військова промисловість Росії – усе це має бути цілями для санкцій.

Також є рішення Британії щодо санкцій – я дякую за це. Продовжуємо працювати на різних рівнях і з Америкою щодо санкцій. Переконуємо, що саме це потрібно, щоб Путін не брехав щодо закінчення війни. Час покаже нашу правоту.

Обов’язково гарантуємо надійний мир. І жодного дня не припиняємо збільшувати українську силу", - підкреслив Зеленський.

