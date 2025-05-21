Россиянин рассказывает технические данные украинского тяжелого дрона, уничтожившего танк и машину разминирования: "Эта штука как въ#бет - п#здец сделает нах#й". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает результат боевой работы оператора тяжелого украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по словам россиянина, украинскому воину удалось уничтожить машину разминирования и танк. К сожалению, сам дрон был потерян.

Внимание! Ненормативная лексика!

