Россиянин рассказывает технические данные украинского тяжелого дрона, уничтожившего танк и машину разминирования: "Эта штука как въ#бет - п#здец сделает нах#й". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает результат боевой работы оператора тяжелого украинского дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по словам россиянина, украинскому воину удалось уничтожить машину разминирования и танк. К сожалению, сам дрон был потерян.
Внимание! Ненормативная лексика!
Орки, це і підтверджують!!
Смерть московітам!
Дяеуємо Захисникам України та їх Родинам!