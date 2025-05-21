РУС
Россиянин рассказывает технические данные украинского тяжелого дрона, уничтожившего танк и машину разминирования: "Эта штука как въ#бет - п#здец сделает нах#й". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снимает результат боевой работы оператора тяжелого украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по словам россиянина, украинскому воину удалось уничтожить машину разминирования и танк. К сожалению, сам дрон был потерян.

Внимание! Ненормативная лексика!

Ну просто Цицерон нах....
21.05.2025 10:43 Ответить
І зовсім не ксожелєнію, а якраз таки навпаки.
21.05.2025 11:15 Ответить
Трупін, теж хвалився на ЗМІ московітам, «танк тільки виходить на пазіцію, і ФСЬО»!!
Орки, це і підтверджують!!
Смерть московітам!
Дяеуємо Захисникам України та їх Родинам!
21.05.2025 11:15 Ответить
мехвод машины наверное контузию получил
21.05.2025 11:30 Ответить
"Эта штука как въ#бет - п#здец сделает нах#й"

21.05.2025 12:01 Ответить
А толстый Лева на французком для них книжки крапал! На#уя?!
21.05.2025 12:10 Ответить
Дуже інформативно.
21.05.2025 12:51 Ответить
"Звіздець сдєдаєт нахрен" тому, що кацапські танки це совєтські танки. Броня традиційно слабка, бо життя "совєтікуса" не цінилось абсолютно.
21.05.2025 13:18 Ответить
Баба Яга костяна нога... кацапу
21.05.2025 15:50 Ответить
 
 