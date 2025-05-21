27 354 9
Росіянин розповідає технічні дані українського важкого дрона, який знищив танк і машину розмінування: "Эта штука как въ#бет - п#здец сделает нах#й". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує результат бойової роботи оператора важкого українського дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи зі слів росіянина, українському воїну вдалося знищити машину розмінування та танк. На жаль, сам дрон було втрачено.
Увага! Ненормативна лексика!
Орки, це і підтверджують!!
Смерть московітам!
Дяеуємо Захисникам України та їх Родинам!