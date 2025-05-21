УКР
Росіянин розповідає технічні дані українського важкого дрона, який знищив танк і машину розмінування: "Эта штука как въ#бет - п#здец сделает нах#й". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує результат бойової роботи оператора важкого українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи зі слів росіянина, українському воїну вдалося знищити машину розмінування та танк. На жаль, сам дрон було втрачено.

Увага! Ненормативна лексика!

Коментувати
Ну просто Цицерон нах....
показати весь коментар
21.05.2025 10:43 Відповісти
І зовсім не ксожелєнію, а якраз таки навпаки.
показати весь коментар
21.05.2025 11:15 Відповісти
Трупін, теж хвалився на ЗМІ московітам, «танк тільки виходить на пазіцію, і ФСЬО»!!
Орки, це і підтверджують!!
Смерть московітам!
Дяеуємо Захисникам України та їх Родинам!
показати весь коментар
21.05.2025 11:15 Відповісти
мехвод машины наверное контузию получил
показати весь коментар
21.05.2025 11:30 Відповісти
"Эта штука как въ#бет - п#здец сделает нах#й"

показати весь коментар
21.05.2025 12:01 Відповісти
А толстый Лева на французком для них книжки крапал! На#уя?!
показати весь коментар
21.05.2025 12:10 Відповісти
Дуже інформативно.
показати весь коментар
21.05.2025 12:51 Відповісти
"Звіздець сдєдаєт нахрен" тому, що кацапські танки це совєтські танки. Броня традиційно слабка, бо життя "совєтікуса" не цінилось абсолютно.
показати весь коментар
21.05.2025 13:18 Відповісти
Баба Яга костяна нога... кацапу
показати весь коментар
21.05.2025 15:50 Відповісти
 
 