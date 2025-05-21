Российский военный агрессивно жестикулирует, увидев дрон, и получает смертельный удар беспилотником в голову. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе прямым попаданием ликвидировал оккупанта, который агрессивно жестикулировал, увидев беспилотник.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что БПЛА попал россиянину в голову.
ПАРАБЕЛЛУМ 777
21.05.2025 11:57
Псамметих II
21.05.2025 11:55
Алекс Скела
21.05.2025 12:06
Добре , хоч люди не пострадали .
над трупом проплывает
Разбросан фарш мясной
Исчезла голова
Над трупом дрон кружит
Над трупом дрон летает
Движуху от х-ла
контрактникам даря.
Не встигають Українці, виконувати замовлення окупантів!
По черзі, суччі діти, згідно предОплати!!
приходилось балансувати руками щоб не впасти