Цензор.НЕТ
9 020 17

Российский военный агрессивно жестикулирует, увидев дрон, и получает смертельный удар беспилотником в голову. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе прямым попаданием ликвидировал оккупанта, который агрессивно жестикулировал, увидев беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что БПЛА попал россиянину в голову.

Автор: 

армия РФ (20384) беспилотник (4144) уничтожение (7750)
Топ комментарии
+12
Погано свиноматка виховувала свого свинорила -не можна людям показувати непристойні жести .

Добре , хоч люди не пострадали .
21.05.2025 11:57 Ответить
+8
+1 еще один хороший рузьке
21.05.2025 11:55 Ответить
+5
Російський військовий агресивно жестикулює, побачивши дрона
21.05.2025 12:06 Ответить
+1 еще один хороший рузьке
21.05.2025 11:55
Погано свиноматка виховувала свого свинорила -не можна людям показувати непристойні жести .

Добре , хоч люди не пострадали .
21.05.2025 11:57
Героїнщик
21.05.2025 11:57 Ответить
Солевой. Видишь как прет пацана?
21.05.2025 13:43 Ответить
але у хімзахисту був...шось не допомогло
21.05.2025 11:58 Ответить
З кацапського блатного пєтуха аж пір'я полетіло.
21.05.2025 11:59 Ответить
Головне вчасно відвернутися, щоб не бачити
21.05.2025 12:05 Ответить
Російський військовий агресивно жестикулює, побачивши дрона
21.05.2025 12:06 Ответить
Шо это оно зигу кидает ? От хфашист проклятый...
21.05.2025 12:07 Ответить
Тротиловый туман,
над трупом проплывает
Разбросан фарш мясной
Исчезла голова
Над трупом дрон кружит
Над трупом дрон летает
Движуху от х-ла
контрактникам даря.
21.05.2025 12:09 Ответить
Який борзий кацап попався
21.05.2025 12:10 Ответить
Нарешті випросив, окупант московський, від Українців гостинець!!
Не встигають Українці, виконувати замовлення окупантів!
По черзі, суччі діти, згідно предОплати!!
21.05.2025 12:13 Ответить
Решил несколько секунд побыть членом палубной команды авианосца и корректировал посадочную траекторию дрона.💀
21.05.2025 12:59 Ответить
І мамєнтально із нєво вилєтєла вся вата...
21.05.2025 13:48 Ответить
За дідов!
21.05.2025 14:46 Ответить
ходіння на двох ногах для нього було незвичне
приходилось балансувати руками щоб не впасти
21.05.2025 14:58 Ответить
А де ж дрони з двома рушницями? Крім збиття ними БПЛА можна ж і в голову поцілити. А так одноразовими дронами не напасешся. А потім клянчать донати.
