Российский военный агрессивно жестикулирует, увидев дрон, и получает смертельный удар беспилотником в голову. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе прямым попаданием ликвидировал оккупанта, который агрессивно жестикулировал, увидев беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что БПЛА попал россиянину в голову.

