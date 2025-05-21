УКР
9 020 17

Російський військових агресивно жестикулює, побачивши дрона, і отримує смертельний удар безпілотником у голову. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе прямим влучанням ліквідував окупанта, який агресивно жестикулював, побачивши безпілотник.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що БПЛА поцілив росіянину у голову. 

Автор: 

+1 еще один хороший рузьке
21.05.2025 11:55 Відповісти
Погано свиноматка виховувала свого свинорила -не можна людям показувати непристойні жести .

Добре , хоч люди не пострадали .
21.05.2025 11:57 Відповісти
Героїнщик
21.05.2025 11:57 Відповісти
Солевой. Видишь как прет пацана?
21.05.2025 13:43 Відповісти
але у хімзахисту був...шось не допомогло
21.05.2025 11:58 Відповісти
З кацапського блатного пєтуха аж пір'я полетіло.
21.05.2025 11:59 Відповісти
Головне вчасно відвернутися, щоб не бачити
21.05.2025 12:05 Відповісти
Російський військовий агресивно жестикулює, побачивши дрона
21.05.2025 12:06 Відповісти
Шо это оно зигу кидает ? От хфашист проклятый...
21.05.2025 12:07 Відповісти
Тротиловый туман,
над трупом проплывает
Разбросан фарш мясной
Исчезла голова
Над трупом дрон кружит
Над трупом дрон летает
Движуху от х-ла
контрактникам даря.
21.05.2025 12:09 Відповісти
Який борзий кацап попався
21.05.2025 12:10 Відповісти
Нарешті випросив, окупант московський, від Українців гостинець!!
Не встигають Українці, виконувати замовлення окупантів!
По черзі, суччі діти, згідно предОплати!!
21.05.2025 12:13 Відповісти
Решил несколько секунд побыть членом палубной команды авианосца и корректировал посадочную траекторию дрона.💀
21.05.2025 12:59 Відповісти
І мамєнтально із нєво вилєтєла вся вата...
21.05.2025 13:48 Відповісти
За дідов!
21.05.2025 14:46 Відповісти
ходіння на двох ногах для нього було незвичне
приходилось балансувати руками щоб не впасти
21.05.2025 14:58 Відповісти
А де ж дрони з двома рушницями? Крім збиття ними БПЛА можна ж і в голову поцілити. А так одноразовими дронами не напасешся. А потім клянчать донати.
21.05.2025 14:59 Відповісти
 
 