Російський військових агресивно жестикулює, побачивши дрона, і отримує смертельний удар безпілотником у голову. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе прямим влучанням ліквідував окупанта, який агресивно жестикулював, побачивши безпілотник.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що БПЛА поцілив росіянину у голову.
Топ коментарі
+12 ПАРАБЕЛЛУМ 777
показати весь коментар21.05.2025 11:57 Відповісти Посилання
+8 Псамметих II
показати весь коментар21.05.2025 11:55 Відповісти Посилання
+5 Алекс Скела
показати весь коментар21.05.2025 12:06 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Добре , хоч люди не пострадали .
над трупом проплывает
Разбросан фарш мясной
Исчезла голова
Над трупом дрон кружит
Над трупом дрон летает
Движуху от х-ла
контрактникам даря.
Не встигають Українці, виконувати замовлення окупантів!
По черзі, суччі діти, згідно предОплати!!
приходилось балансувати руками щоб не впасти