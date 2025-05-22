РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10874 посетителя онлайн
Новости Видео Сбор средств на помощь ВСУ
2 147 3

"Помстоволокно": 5 ОШБр запустила масштабный сбор на FPV-дроны. ВИДЕО

Воины 5-й отдельной штурмовой бригады объявили сбор на FPV-дроны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Это не просто FPV. Это дроны на оптоволокне - технология, которую нельзя заглушить.

Они работают даже тогда, когда противник включает РЭБ. Они точно достигают цели, потому что не зависят от радиосвязи. Они - наше преимущество в условиях сложного боя", - отметили защитники.

Цель - 5 000 000 гривен.

Реквизиты для помощи

Ссылка на банку:  https://send.monobank.ua/jar/6TpPBQhF96

Номер карты: 5375-4112-2134-8720

Также смотрите: Бойцы 5 ОШБр уничтожили несколько единиц транспорта противника и атаковали укрытие россиян. ВИДЕО

Автор: 

сбор (314) 5 ОШБр (136)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та не питання звісно..а що там зельона влада задонатила ?
показать весь комментарий
22.05.2025 17:41 Ответить
+
показать весь комментарий
22.05.2025 18:05 Ответить
Так- так, а що там з мільйоном дронів від зешмарклі? Мабуть десь загубилися серед мільярда дерев)) Бєлий воШдь сказав що в цьому році його структура отримала від держави нуль дронів....
показать весь комментарий
24.05.2025 14:35 Ответить
 
 