"Помстоволокно": 5 ОШБр запустила масштабный сбор на FPV-дроны. ВИДЕО

Воины 5-й отдельной штурмовой бригады объявили сбор на FPV-дроны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Это не просто FPV. Это дроны на оптоволокне - технология, которую нельзя заглушить.

Они работают даже тогда, когда противник включает РЭБ. Они точно достигают цели, потому что не зависят от радиосвязи. Они - наше преимущество в условиях сложного боя", - отметили защитники.

Цель - 5 000 000 гривен.

Реквизиты для помощи

Ссылка на банку: https://send.monobank.ua/jar/6TpPBQhF96

Номер карты: 5375-4112-2134-8720

Также смотрите: Бойцы 5 ОШБр уничтожили несколько единиц транспорта противника и атаковали укрытие россиян. ВИДЕО