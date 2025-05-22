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"Помстоволокно": 5 ОШБр запустила масштабний збір на FPV-дрони. ВIДЕО

Воїни 5-ї окремої штурмової бригади оголосили збір на FPV-дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це не просто FPV. Це дрони на оптоволокні — технологія, яку не можна заглушити.

Вони працюють навіть тоді, коли противник вмикає РЕБ. Вони точно досягають цілі, бо не залежать від радіозв'язку. Вони — наша перевага в умовах складного бою", - зазначили захисники.

Ціль - 5 000 000 гривень.

Реквізити для допомоги

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Номер картки: 5375-4112-2134-8720

Також дивіться: Бійці 5 ОШБр знищили кілька одиниць транспорту противника та атакували укриття росіян. ВIДЕО

Автор: 

збір (343) 5 ОШБр (109)


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та не питання звісно..а що там зельона влада задонатила ?
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22.05.2025 17:41 Відповісти
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22.05.2025 18:05 Відповісти
Так- так, а що там з мільйоном дронів від зешмарклі? Мабуть десь загубилися серед мільярда дерев)) Бєлий воШдь сказав що в цьому році його структура отримала від держави нуль дронів....
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24.05.2025 14:35 Відповісти
 
 