"Помстоволокно": 5 ОШБр запустила масштабний збір на FPV-дрони. ВIДЕО

Воїни 5-ї окремої штурмової бригади оголосили збір на FPV-дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це не просто FPV. Це дрони на оптоволокні — технологія, яку не можна заглушити.

Вони працюють навіть тоді, коли противник вмикає РЕБ. Вони точно досягають цілі, бо не залежать від радіозв'язку. Вони — наша перевага в умовах складного бою", - зазначили захисники.

Ціль - 5 000 000 гривень.

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