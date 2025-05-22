"Помстоволокно": 5 ОШБр запустила масштабний збір на FPV-дрони. ВIДЕО
Воїни 5-ї окремої штурмової бригади оголосили збір на FPV-дрони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це не просто FPV. Це дрони на оптоволокні — технологія, яку не можна заглушити.
Вони працюють навіть тоді, коли противник вмикає РЕБ. Вони точно досягають цілі, бо не залежать від радіозв'язку. Вони — наша перевага в умовах складного бою", - зазначили захисники.
Ціль - 5 000 000 гривень.
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Alex G.
показати весь коментар22.05.2025 17:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Yury Onofrichuk #395902
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Степан Бандера #580640
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