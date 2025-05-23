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Бойцы 3-й ОШБр зачищают лесополосу от оккупантов: "Готовь гранаты. Бл#дь! Что это было!?". ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент, на котором сняты фрагменты боевой работы штурмовиков 3-й ОШБр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины зачищают от оккупантов лесополосу.

"Под гул снарядов бойцы Третьей штурмовой уверенно продвигались вперед и зачищали посадку, в которой оставались недобитки врага. Вражеские сбросы, минометный обстрел, ликвидация п#даров в норах. Как вопреки ранениям бойцы 2-го мехбата дожали оккупантов, и забрали свое", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трое бойцов дали отпор взводу российских штурмовиков и удержали позицию. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) уничтожение (7156) бой (176) 3-я Отдельная штурмовая бригада (437)


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Топ комментарии
+18
Всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників величезна вдячність шана та повага...
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23.05.2025 09:29
+12
Велика повага і велика вдячність за захист нашої снедоленої України. Це класне відео, але воно, які мінімум за березень.
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23.05.2025 09:32
+9
в нас є високоточни дороги, по яких пхається кацапня...
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23.05.2025 09:45
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Всім хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників величезна вдячність шана та повага...
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23.05.2025 09:29 Ответить
Велика повага і велика вдячність за захист нашої снедоленої України. Це класне відео, але воно, які мінімум за березень.
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23.05.2025 09:32 Ответить
Я одного не розумію, в нас є високоточна арта яка з першого-другого пострілу повикорчовує всі бліндажі з рашистами в посадці. Навіщо ризикувати людьми штурмуючи посадки?
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23.05.2025 09:35 Ответить
в нас є високоточни дороги, по яких пхається кацапня...
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23.05.2025 09:45 Ответить
Артилерія буває на місці не завжди. Більш того - у неї можуть буть інші завдання (більш важливіші). І, що найголовніше - реагування бійця на противника - набагато швидша, ніж багатоланкове реагування артилерії... Ти просто, не знаєш, скільки треба морочиться, щоб усе узгодить... Навіть по часу... А якщо підрозділи різні? Вони стоять поряд - а треба перти з інформацією через десяток інстанцій!
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23.05.2025 09:50 Ответить
"Сім-сорок"! Я до тебе звертався? НІ... Тобі було пояснено, що я не бажаю з тобою спілкуваться? ТАК... Чого ти "лізеш, без мила, в жопу...?" Я тобі на форумі, "муляю"? Чим саме? Що тебе ігнорую? Хоч-би розібрався, що я не тобі написав коментар, а "Сурову"... Я дивлюся, у тебе вже, з "похмелюги", "клямка падає"...
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23.05.2025 10:25 Ответить
немає такої, а ті снаряди що є, не дуже то і точні і страшно дорогі. була інфа, що кацапи глушать снаряди з жпс наведенням і вони неефективні, а є ще з підсвіткою лазерною, їх Україна робить, але чиробить, хз, то знову має хтось ціль підсвічувати. залишаються дрони, але ціль треба виявити, і іншого варіанта як піхота, нажаль немає, можна звичайно кожен метр перекопати снарядами, це дешевше чим люди, але їх теж в такій кількості немає.
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23.05.2025 09:58 Ответить
Мається на увазі не високоточні ескалібури а звичайні снаряди в якому встановлений підривач з затримкою і який підривається не на поверхні а з зануренням в грунт на декілька метрів. А точність забезпечує західна високоточна артилерія.
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23.05.2025 10:14 Ответить
Наскільки пам'ятаю, на звичайних підривачах є "сповільнений" режим, і ще є ковпачки. Поки ковпачок деформується і натисне на підривач, снаряд в землю і увійде.
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23.05.2025 10:16 Ответить
один снаряд 3 тис евро.
одна мішень щоб точно уразити 30 тис евро.
є три цілі які арта буде стріляти безлімітно - скупчення живої сили, дронарі і штаб.
штаби з 22 року не розміщують в межах роботи арти, тож, якщо ціль не в пріоритеті то ніхто по бліндажу не буде випускати стільки снарядів.
з високоточкою зараз мутно, треба питати хто знає, навряд чи на бліндаж це розумно.
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23.05.2025 14:38 Ответить
знавці, ви заїдьте в практично любий артпідрозділ і подивіться чим доводиться воювати, а потім може меньше будете писати про нашу супер пупер зброю. щоб не люди то взагалі було б кепсько
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23.05.2025 10:50 Ответить
 
 