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Бойцы 3-й ОШБр зачищают лесополосу от оккупантов: "Готовь гранаты. Бл#дь! Что это было!?". ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент, на котором сняты фрагменты боевой работы штурмовиков 3-й ОШБр.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины зачищают от оккупантов лесополосу.
"Под гул снарядов бойцы Третьей штурмовой уверенно продвигались вперед и зачищали посадку, в которой оставались недобитки врага. Вражеские сбросы, минометный обстрел, ликвидация п#даров в норах. Как вопреки ранениям бойцы 2-го мехбата дожали оккупантов, и забрали свое", - отмечается в комментарии к видео.
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+18 Александр Чуднивец #474549
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одна мішень щоб точно уразити 30 тис евро.
є три цілі які арта буде стріляти безлімітно - скупчення живої сили, дронарі і штаб.
штаби з 22 року не розміщують в межах роботи арти, тож, якщо ціль не в пріоритеті то ніхто по бліндажу не буде випускати стільки снарядів.
з високоточкою зараз мутно, треба питати хто знає, навряд чи на бліндаж це розумно.