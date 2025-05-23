Бойцы 3-й ОШБр зачищают лесополосу от оккупантов: "Готовь гранаты. Бл#дь! Что это было!?". ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент, на котором сняты фрагменты боевой работы штурмовиков 3-й ОШБр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи украинские воины зачищают от оккупантов лесополосу.

"Под гул снарядов бойцы Третьей штурмовой уверенно продвигались вперед и зачищали посадку, в которой оставались недобитки врага. Вражеские сбросы, минометный обстрел, ликвидация п#даров в норах. Как вопреки ранениям бойцы 2-го мехбата дожали оккупантов, и забрали свое", - отмечается в комментарии к видео.

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