Трое бойцов дали отпор взводу российских штурмовиков и удержали позицию. ВИДЕО
Трое бойцов 1-й отдельной танковой Северской бригады, двое из которых были ранены, при поддержке дронов, приняли бой против взвода российских штурмовиков и удержали свою позицию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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Поэтому в древний миф вошли только спартанцы. 300 человек
1. Якщо ворог зайшов піхотою на опоррий пункт, то це вже халепа. Значить, його вчасно не виявили і не знищили на підході до позицій. Тим більше, що у поранених наших бійців шансів успішно, на рівних, тягатись у стрілецькому бою з неушкодженим противником небагато. 2. 1-а танкова Сіверська бригада з Гончарівського це, в першу чергу, танкісти, а не піхотинці. Чому вони воюють у піхоті? Танків уже на всіх не вистачає чи криза з особовим складом?
3. Згорілий бронеавтомобіль на позиції-це не гуд. Якщо авто наше, то якого хріна воно робило на позиції, не в капонірі? Хіба що це наш підбитий медевак. Якщо броня ворога, то див.п.1.
4. Опорний пункт новенький, з ДОТами зі світлого, ще не потемнілого залізобетону. Видно, що позиції будувались наспіх (напевно, під керівництвом "фахівців з освоєння бюджету" з ОВА, цивільними роботягами). Перекриття траншей лише фрагментарне. І вишенька на тортику: якщо ці бетонні коробки склались, як картковий будинок, після вибуху ФПВ-дрона, коли туди сховався ворог, то вони, взагалі-то, призначались для укриття наших бійців на цьому опорнику...Ситуацію, думаю, кожен може самостійно віддзеркалити...От так і воюємо...
а. стрілецький батальон;
б. розвід рота;
в. 1 механізований батальон, в якому, о диво, таки є піхота у вигляді гранатоментиків, кулементиків та інших стрільців і навіть снайперів.
Танкова бригада у своєму складі має штаб, змішаний танковий батальйон, 2 танкових і мотопіхотних батальйони, артилерійський дивізіон, роти: штабну, винищувально-протитанкову, інженерну, ремонтну й постачання.
Уявляєш: у них навіть КУХАРІ є!!!
Чому?
А потом трое против взвода кацапни.
Ты хоть знаешь численность "ментов" в Украине?