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Трое бойцов дали отпор взводу российских штурмовиков и удержали позицию. ВИДЕО

Трое бойцов 1-й отдельной танковой Северской бригады, двое из которых были ранены, при поддержке дронов, приняли бой против взвода российских штурмовиков и удержали свою позицию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите: Украинский воин в упор стреляет в оккупанта. ВИДЕО

Также смотрите: Спецназовцы НГУ на БТР-4Е штурмуют и захватывают вражескую позицию на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19387) уничтожение (7030) 1-я танковая бригада (10) бой (169)


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Топ комментарии
+18
Наші воїни, звісно, титани і мають сталеві яйця. Просто красунчики! Але, як кажуть, є кілька "але":
1. Якщо ворог зайшов піхотою на опоррий пункт, то це вже халепа. Значить, його вчасно не виявили і не знищили на підході до позицій. Тим більше, що у поранених наших бійців шансів успішно, на рівних, тягатись у стрілецькому бою з неушкодженим противником небагато. 2. 1-а танкова Сіверська бригада з Гончарівського це, в першу чергу, танкісти, а не піхотинці. Чому вони воюють у піхоті? Танків уже на всіх не вистачає чи криза з особовим складом?
3. Згорілий бронеавтомобіль на позиції-це не гуд. Якщо авто наше, то якого хріна воно робило на позиції, не в капонірі? Хіба що це наш підбитий медевак. Якщо броня ворога, то див.п.1.
4. Опорний пункт новенький, з ДОТами зі світлого, ще не потемнілого залізобетону. Видно, що позиції будувались наспіх (напевно, під керівництвом "фахівців з освоєння бюджету" з ОВА, цивільними роботягами). Перекриття траншей лише фрагментарне. І вишенька на тортику: якщо ці бетонні коробки склались, як картковий будинок, після вибуху ФПВ-дрона, коли туди сховався ворог, то вони, взагалі-то, призначались для укриття наших бійців на цьому опорнику...Ситуацію, думаю, кожен може самостійно віддзеркалити...От так і воюємо...
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07.05.2025 14:02
+12
За таке треба командиру наших бійців по лобі настучати. Якщо ворожий взвод, що атакує, зустрічає вогнем менше відділення - це провтик командира по організації оборони. Не можна всю війну виїзджати за рахунок героїзму та самопожертви наших воїнів.
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07.05.2025 14:26
+7
2. в кожній танковій бригаді за штатною структурою є принаймні:
а. стрілецький батальон;
б. розвід рота;
в. 1 механізований батальон, в якому, о диво, таки є піхота у вигляді гранатоментиків, кулементиків та інших стрільців і навіть снайперів.
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07.05.2025 14:27
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Точніше сказати, троє бійців за підтримки БПЛА.
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07.05.2025 14:01 Ответить
У города-государства были союзники, были вассалы, но они считались ниже сортом, в общем недолюди.
Поэтому в древний миф вошли только спартанцы. 300 человек
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07.05.2025 18:00 Ответить
Наші воїни, звісно, титани і мають сталеві яйця. Просто красунчики! Але, як кажуть, є кілька "але":
1. Якщо ворог зайшов піхотою на опоррий пункт, то це вже халепа. Значить, його вчасно не виявили і не знищили на підході до позицій. Тим більше, що у поранених наших бійців шансів успішно, на рівних, тягатись у стрілецькому бою з неушкодженим противником небагато. 2. 1-а танкова Сіверська бригада з Гончарівського це, в першу чергу, танкісти, а не піхотинці. Чому вони воюють у піхоті? Танків уже на всіх не вистачає чи криза з особовим складом?
3. Згорілий бронеавтомобіль на позиції-це не гуд. Якщо авто наше, то якого хріна воно робило на позиції, не в капонірі? Хіба що це наш підбитий медевак. Якщо броня ворога, то див.п.1.
4. Опорний пункт новенький, з ДОТами зі світлого, ще не потемнілого залізобетону. Видно, що позиції будувались наспіх (напевно, під керівництвом "фахівців з освоєння бюджету" з ОВА, цивільними роботягами). Перекриття траншей лише фрагментарне. І вишенька на тортику: якщо ці бетонні коробки склались, як картковий будинок, після вибуху ФПВ-дрона, коли туди сховався ворог, то вони, взагалі-то, призначались для укриття наших бійців на цьому опорнику...Ситуацію, думаю, кожен може самостійно віддзеркалити...От так і воюємо...
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07.05.2025 14:02 Ответить
2. в кожній танковій бригаді за штатною структурою є принаймні:
а. стрілецький батальон;
б. розвід рота;
в. 1 механізований батальон, в якому, о диво, таки є піхота у вигляді гранатоментиків, кулементиків та інших стрільців і навіть снайперів.
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07.05.2025 14:27 Ответить
ЗСУ:
Танкова бригада у своєму складі має штаб, змішаний танковий батальйон, 2 танкових і мотопіхотних батальйони, артилерійський дивізіон, роти: штабну, винищувально-протитанкову, інженерну, ремонтну й постачання.
Уявляєш: у них навіть КУХАРІ є!!!
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07.05.2025 17:55 Ответить
За таке треба командиру наших бійців по лобі настучати. Якщо ворожий взвод, що атакує, зустрічає вогнем менше відділення - це провтик командира по організації оборони. Не можна всю війну виїзджати за рахунок героїзму та самопожертви наших воїнів.
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07.05.2025 14:26 Ответить
Когда командиры говорят 'остро не хватает пехоты' то эксперты тут верещат 'я пойду только после депутангов и нехай квартал воюет ', а когда случается вот такая ситуация те же эксперты волают'где наша пехота?!'.
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07.05.2025 14:36 Ответить
100 тисяч ТЦК, 300 тисяч мєнти, сотні тисяч митників, прикордонників з західного кордону, прокурорів, охоронників, ітд. це все люди в погонах , які утримуються державою за рахунок податків, всі вони навчені поводженням зі зброєю, молоді, мають гарне здоров'я і всі вони дружно рвуться у піхоту але їх чомусь не беруть туда.
Чому?
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07.05.2025 15:04 Ответить
Ну от каждый из них так же говорит - сотни тысяч посыльных, сторожей и продавцов , которых можно за две недели научит тому, что я могу, не спешат мобилизоваться, почему я должен?
А потом трое против взвода кацапни.
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07.05.2025 17:26 Ответить
"сколько можно вам ото, людям в душу срати?"
Ты хоть знаешь численность "ментов" в Украине?
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07.05.2025 18:05 Ответить
Коли з 43 артбригади направляли зведену стрілецьку роту в 67 омбр я пішов в неї добровільно, але попередив, що мене треба довчити, я строкову службу проходив в середині 80-х, а військову кафедру в 90-му. Скажу відверто - саму зброю і вирішення вогневих задач я ще знаю непогано. А тактику я слухав впіввуха (після строкової служби воно геть нецікаво) та і сама тактика і характер бойових дій змінився дуже сильно. По прибутті в 67 в піхоту з нашої роти відібрали лише тих, хто молодше 35 років. Мені на той час йшов 57 рік...
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07.05.2025 15:15 Ответить
Дроны рулят
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07.05.2025 15:06 Ответить
Черговим українським супергероям-респект...
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07.05.2025 16:05 Ответить
Наші воїни-герої. А командування недолуге
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07.05.2025 16:19 Ответить
 
 